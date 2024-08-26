Триумф и печаль Сергея Соловьева: как жил главный режиссер перестройки?

Его называли режиссером, точно чувствующим время. Автором, создавшим пароль поколения. Помимо легендарной «Ассы», которая стала символом перестройки, он снял нежную историю о взрослении «Сто дней после детства», а также виртуозную интерпретацию пушкинской повести «Станционный смотритель». Эти и еще около двух десятков работ навсегда вписали его имя в историю отечественного кино. 25 августа исполняется 80 лет со дня рождения признанного мастера режиссуры и обладателя множества престижных премий и наград – Сергея Соловьева.

Ссора с Ким Чен Иром

Родился режиссер и сценарист в 1944 году в карельском городе Кемь. Здесь служил его отец, руководивший отрядом контрразведки СМЕРШ. После войны Соловьевы переехали в Пхеньян, куда главу семейства отправили работать в качестве советника лидера северокорейского государства Ким Ир Сена.

Об этом времени у Сережи остались интересные воспоминания: он подружился с сыном вождя КНДР – Ким Чен Иром. Вместе мальчики много гуляли и играли в одной песочнице, пока однажды не подрались. В порыве ссоры Сергей едва не утопил наследника монархии в фонтане.

«Голова маленького Кима, говорили, уже была под водой, он пускал пузыри, руки мои до синевы были сжаты у него на горле – за что я так страстно хотел его утопить, никому не было ведомо. Впрочем, все это рассказывала мне мама», – писал в своих мемуарах режиссер.

Историю, которая больше похожа на фантастический вымысел, в реальности подкрепляет один неоспоримый факт: Сергею Соловьеву навсегда запретили приезжать в Северную Корею.

Случайные пробы

Семья Соловьевых вернулась на родину, когда Сереже исполнилось шесть лет. Обосновались в Ленинграде – мальчик пошел здесь в школу. Здесь же началась и творческая карьера будущего режиссера. Помог в этом счастливый случай.

Будучи учеником старших классов, Сергей Соловьев прогуливался по Невскому проспекту. Неожиданно к нему подошел режиссер Большого драмтеатра Игорь Владимиров и предложил пройти кастинг на роль в спектакле. Оказалось, постановщик искал детей и подростков для постановки «Дали неоглядные», и Сергей прекрасно подходил по типажу. Так юноша попал на сцену БДТ, где впервые попробовал себя в качестве артиста.

Ведущие театральные деятели оценили успехи молодого дарования и прочили ему блестящее актерское будущее. Однако, вопреки ожиданиям старших наставников, Соловьев выбрал немного иную стезю. После выпуска из школы он поступил во ВГИК на курс кинорежиссуры.

От сценариста до главного режиссера эпохи перестройки

Впервые заявить о себе в киноискусстве Сергею Соловьеву удалось уже на втором курсе. Он стал автором сценария документальной ленты «Взгляните на лицо». Картина не осталась незамеченной – ее не только показали на Лейпцигском кинофестивале, но и присудили ей золотую медаль. После этого студент еще не раз подрабатывал на написании сценариев и хорошенько поднаторел в этом деле.

«Меня изумляет, что сценаристам по договору дают на написание полтора-два года. Знаю, если хочешь есть, сценарий можно написать максимум за две недели», – говорил он.

Институт Соловьев окончил с красным дипломом, а уже в следующем году выпустил свой первый полнометражный фильм «Егор Булычов и другие» с Михаилом Ульяновым в главной роли. Вторая работа режиссера – картина «Станционный смотритель» – принесла ему широкое признание и Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов.

С большим теплом была встречена и следующая лента режиссера. Ее сюжет повествует о жизни подростков и первой любви в пионерском лагере. Картина «Сто дней после детства» не только принесла награды, но и заявила о Соловьеве, как о выдающемся авангардисте.

Однако настоящий триумф обрушился на режиссера после выхода трилогии «Три песни о Родине». Особую любовь публики завоевала первая часть – фильм «Асса», в съемках которого приняли участие популярные рок-музыканты, в том числе и Виктор Цой, а в саундтрек вошли песни группы «Аквариум», группы «Браво» и «Кино». Благодаря этой работе Сергея Соловьева сегодня называют одним из главных режиссеров эпохи перестройки.

Позже Сергей Соловьев снял еще несколько кинолент, которые также пользовались успехом. Среди них драма «Нежный возраст» с участием его сына – Дмитрия Соловьева, фильм «О любви» по нескольким чеховским произведениям и «Анна Каренина» по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Кроме того, прославленный мастер вел авторскую передачу на телевидении, писал книги и статьи по истории кинематографа и преподавал во ВГИКе.

Три брака и трагедия с сыном

Главной музой в судьбе Сергея Соловьева была актриса Татьяна Друбич. Однако до встречи с ней, режиссер успел дважды побывать в браке. Первой супругой знаменитости стала однокурсница Екатерина Васильева. Парень никогда не решился бы признаться ей в своих чувствах, если бы не шутка одного из товарищей.

Как-то в разговоре их общий приятель сделал Екатерине предложение, на которое тут же получил строгий отказ. Тогда он спросил, не хочет ли она выйти за Сергея, и девушка внезапно ответила: «Почему бы и нет?». Ироничная авантюра вылилась в реальную свадьбу, а брак Соловьева и Васильевой продлился семь лет. Расстались они друзьями.

Второй любовью Сергея Соловьева стала студентка киноведческого факультета ВГИКа Марианна Кушнерова. Она сыграла главную роль в фильме «Станционный смотритель». В браке с ней родился сын Дмитрий. Однако семейную идиллию прервало знакомство 28-летнего режиссера с 14-летней Таней Друбич.

Юная красавица снималась в картине «Сто дней после детства» и произвела неизгладимое впечатление на женатого постановщика. Их тайный роман длился восемь лет. Официально оформить отношения с Друбич Соловьев решился, лишь когда ей исполнилось 23 года. Вскоре актриса подарила ему дочь Анну.

За несколько лет до этого у режиссера случился болезненный развод со второй женой. Расставание обернулось тяжелым ударом для Марианны, которая на фоне переживаний попала в психиатрическую клинику. Женщина больше никогда не выходила замуж.

В союзе с Друбич известный кинематографист тоже не обрел семейного счастья. Через шесть лет Татьяна начала отношения на стороне. К интрижкам жены и последующему разводу Сергей относился с иронией. «Мы с Таней вовсе не разведены. Просто это у нас форма брака такая. Подумаешь, свои закорючки в документе о разводе поставили! Это не мешает нам любить друг друга и быть вместе…» – заявлял он.

Режиссер продолжил сотрудничать с экс-супругой и снял ее в «Анне Карениной». Друбич, в свою очередь, поддержала бывшего мужа в сложный для него период. В 2018 году Соловьев потерял сына Дмитрия – он умер от осложнений после гриппа в возрасте 43 лет. Сломленный горем отец признавался, что, если бы не Татьяна, ушел бы вслед за наследником.

Гибель сына сильно отразилась на здоровье Сергея. Через год у него открылась трофическая язва, после чего режиссер перенес инсульт. В последние месяцы жизни у него обострились хронические болезни, некоторое время он был прикован к кровати. Сергея Соловьева не стало 13 декабря 2021 года, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.