Старейшему мужчине планеты исполнилось 112 лет

Долгожитель признался, что не чувствует себя на свой возраст. Джон Альфред Тиннисвуд из Англии родился 26 августа 1912 года. Своё 112-летие он отпраздновал в доме престарелых, где живёт уже давно. На празднике в честь Джона собрались все его близкие и друзья.

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Тиннисвуд рассказал, что чувствует себя хорошо, а о своём возрасте старается даже не задумываться. По мнению долгожителя, он добрался до очередного рубежа, что уже воспринимает как должное.

Я не чувствую себя на этот возраст. И, если честно, особо не радуюсь этому. Наверное, именно по этой причине мне удалось дожить до него. Я просто воспринимаю это как что-то обычное, — рассуждает Джон.

Тиннисвуд по сей день выполняет бо́льшую часть повседневных задач самостоятельно. Он прекрасно управляется с личными финансами и ежедневно слушает мировые новости. А секретом своего долголетия Джон называет умеренность во всём: в отдыхе, в еде и в работе.

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