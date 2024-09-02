Как «украинский Чапаев» освобождал родину от петлюровцев

105 лет назад погиб легендарный советский военачальник времён Гражданской войны Николай Щорс. Он был офицером царской армии, но после Октябрьской революции поддержал большевиков и был избран командиром партизанского отряда, действовавшего против немецких оккупантов на Украине. В дальнейшем Щорс дослужился в Красной армии до должности коменданта Киева и командира дивизии, участвуя в боях с петлюровцами. В советское время его часто называли «украинским Чапаевым». В СССР Щорс стал широко известен после выхода в 1939 году посвящённого ему художественного фильма.

© Николай Щорс/Комсомольцы-добровольцев перед отправкой на фронт // РИА Новости

Царский офицер

Николай Щорс родился 6 июня 1895 года в посёлке Сновск Черниговской губернии. Его отец был выходцем из Белоруссии. В различных источниках можно найти упоминания и о крестьянском, и о пролетарском происхождении будущего красного командира.

«Эта путаница связана с тем, что его дед действительно был крестьянином. Отец же Николая постарался улучшить свою жизнь и обрести новый социальный статус. Он стал машинистом на железной дороге, но всё равно формально относился к крестьянскому сословию по происхождению. В дальнейшем это биографическое несовпадение перекинулось и на Николая Щорса», — пояснил в беседе с RT профессор МПГУ Василий Цветков.

Николай рано лишился матери, но поддерживал близкие отношения с родственниками по её линии. Брат матери Щорса Казимир, по словам биографов, в будущем сыграет важную роль в жизни Николая.

«Мать Щорса умерла от туберкулёза. У них в семье вообще верили, что туберкулёз — это какое-то родовое проклятие. Поэтому сам Николай относился к вопросам жизни и смерти с известной долей фатализма. Отсюда, возможно, у него и появится склонность проживать каждый день как последний, особая храбрость. Он не верил, что ему суждено умереть на поле боя. Но вера в судьбу сыграла в итоге с ним злую шутку», — рассказал Василий Цветков.

В 1909 году Щорс окончил церковно-приходскую школу. Он мог устроиться на работу в депо к отцу, но его тянуло к дальнейшей учёбе, оплачивать которую у отца не хватало средств. Выход, по словам биографов, подсказал дядя Казимир. Он рассказал парню о военно-фельдшерских школах, в которых полусирота и сын бывшего военнослужащего (отец Николая в молодости успел отслужить в армии) мог рассчитывать на учёбу за казённый счёт на полном пансионе. В итоге Щорс успешно сдал экзамены в Киевскую военно-фельдшерскую школу.

«Он был амбициозным и ориентированным на социальный рост человеком, карьеристом в хорошем смысле слова. Щорс хотел выбиться в люди. И это стало мотивом для поступления», — отметил Василий Цветков.

Щорс окончил школу в 1914 году. Фельдшерское свидетельство не давало ему права на поступление в университет, хотя он и мечтал тогда о карьере врача. Кроме того, за то, что государство оплатило ему обучение, он обязан был шесть лет проработать в армии по распределению.

«Должность младшего фельдшера в околотке одного из окраинных военных округов… страшила, приводила в уныние», — отметил в своей книге «Щорс» писатель Владимир Карпенко.

Однако коррективы в жизнь молодого фельдшера внесла Первая мировой война. Его отправили в Виленский военный округ, а там приписали к артиллерийскому дивизиону, который дислоцировался у границы с Восточной Пруссией. С начала 1915 года подразделение участвовало в активных боевых действиях.

Николай хорошо себя зарекомендовал на фронте, и начальство предложило молодому человеку стать офицером. В документах Николаю переправили дату окончания военно-фельдшерской школы на 1912 год, чтобы у него хватило стажа для получения дальнейшего образования, и направили его в школу прапорщиков.

© Памятник Николаю Щорсу в Клинцах

Получив офицерское звание, Щорс воевал в составе различных подразделений царской армии. В 1917 году он был произведён в подпоручики. Однако сразу после повышения ему пришлось покинуть строй: медики обнаружили у него туберкулёз. Восемь месяцев молодой офицер провёл на госпитальной койке. Болезнь отступила. Но тем не менее в конце декабря 1917 года Щорс был комиссован.

Красный командир

Николай вернулся на малую родину. Там как раз менялась власть. Щорса как бывшего царского офицера хотели арестовать, однако ему на помощь пришёл дядя Казимир. Он с молодости увлекался революционными идеями, а перед началом Первой мировой войны даже оказался в ссылке в Сибири. Он пользовался авторитетом у местных большевиков и смог отстоять племянника. Вскоре Николай сам оказался в рядах советских активистов.

«Пользуясь условиями Брестского мира, Германия и Австро-Венгрия получили возможность ввести на Украину свои войска. У многих местных жителей, включая Щорса, это вызвало возмущение. Николай вступил в партизанский отряд самообороны и, как опытный в военном деле человек, был избран его командиром», — рассказал в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

© «Песня о Щорсе», работа палехских мастеров // РИА Новости

По словам историка, отряд Щорса сражался с оккупантами, но затем был вынужден с боями отступить с Украины на территорию Советской России. Там партизанское подразделение было распущено. Николай вернулся к идее получения высшего медицинского образования, но приступить к воплощению её в жизнь не успел. Новосозданная Компартия Украины переходила к повстанческой деятельности на оккупированной немцами территории, формально считавшейся «державой» гетмана Павла Скоропадского.

Военный опыт Щорса оказался востребован.«Этот скромный, тихий и малоподвижный человек был полон кипучей энергии, которая переливалась через край. Позднее, встречаясь с ним не раз при разных обстоятельствах, я убедился, что Щорс рождён для партизанской войны. Смелый, находчивый, умеющий влиять на окружающих, он был выдающимся организатором», — цитирует Владимир Карпенко характеристику, которую дал Щорсу его руководитель по партизанской деятельности Бубнов.

Щорс в статусе уполномоченного Центрального военно-революционного комитета приступил к формированию из бывших партизан 1-го Украинского революционного полка, названного в честь сподвижника Богдана Хмельницкого — Ивана Богуна.

Советские власти понимали, что скоро на территории Украины развернётся полномасштабная война. Щорс в ускоренном темпе муштровал своё подразделение, превращая вчерашних партизан в бойцов регулярной армии. С территории оккупированной немцами Украины в его часть проникали националистические агитаторы, пытавшиеся подрывать дисциплину, провоцировать среди красноармейцев недовольство сложными условиями службы. Однако Николай умудрялся справляться с проблемами, обретая, по словам историков, всё большую популярность среди своих бойцов. Осенью 1918 года Богуновский полк вошёл в состав бригады, командование которой также поручили Щорсу.

© Красногвардейцы Киева — участники боёв с войсками Центральной рады. 1919 год // РИА Новости

После завершения Первой мировой войны бригада Щорса оказалась в числе первых советских подразделений, вступивших на ранее оккупированную немцами Украину. Германские части отступали, а гетман Скоропадский был низложен, но у Советов появился новый противник — провозгласивший себя украинским правителем Симон Петлюра. Подчинявшиеся ему националистические части пытались взять Украину под контроль. В боях с петлюровцами Щорс проявил себя как грамотный командир крупного армейского подразделения.

«Для подразделений Щорса были характерны внезапные атаки, обход противника с тыла», — отметил Василий Цветков.

Николай участвовал в освобождении Чернигова, Фастова и Киева. В феврале 1919 года он был назначен киевским комендантом и занялся решением злободневных проблем, в частности борьбой с захлестнувшей город волной бандитизма. В дальнейшем Щорс возглавил 1-ю Украинскую советскую дивизию, освобождавшую от петлюровцев Житомир, Винницу и Жмеринку.

В августе положение большевиков на Украине резко осложнилось. На Киев одновременно наступали петлюровские формирования и белогвардейские части. Щорс возглавил 44-ю стрелковую дивизию РККА, оборонявшую Коростенский железнодорожный узел, через который шла эвакуация из Киева советских учреждений.

30 августа 1919 года Щорс погиб. По официальной версии, он был застрелен петлюровским пулемётчиком. Со временем, по словам Виталия Захарова, появились и альтернативные версии гибели красного командира. Согласно одной из них, Щорса застрелили по приказу Льва Троцкого, которому якобы не нравилась излишняя самостоятельность комдива. Однако историк считает это предположение нелогичным, так как гораздо проще было бы не назначать Щорса командиром 44-й дивизии.

Щорс стал широко известен в СССР после того, как режиссёр Александр Довженко снял в 1939 году о нём художественный фильм. Николая стали называть «украинским Чапаевым».

По словам Виталия Захарова, из-за Гражданской войны сохранились далеко не все документы о красном командире, поэтому в биографии Щорса есть белые пятна и неточности.