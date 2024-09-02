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«В крутых лицеях творятся страшные вещи». В каких школах учатся дети российских звезд и сколько это стоит

1 сентября в школу отправились не только дети простых россиян, но и наследники звезд отечественного шоу-бизнеса. Конечно, возможности их родителей заметно выше средних по стране, так что и учебные заведения для их детей — история особая. Но не все знаменитости готовы отдавать сыновей и дочерей в частные лицеи, где за год обучения придется выложить миллионы рублей. В каких школах учатся звездные дети, какие знания получают и сколько это стоит — в материале «Мосленты».

В каких школах учатся дети российских звезд и сколько это стоит
© РИА Новости

Про нездоровую атмосферу

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Недавно супруга известного юмориста Татьяна Брухунова удивила общественность тем фактом, что их сын пойдет в первый класс в самую обычную государственную школу. В интервью Ксении Князевой звезда объяснила свою позицию. Татьяна убеждена, что в частных дорогостоящих школах процветает нездоровая атмосфера. Она переживает, что ребенку будут навязаны ложные ценности и неправильное отношение к деньгам.

© Мослента
«Место под солнцем нужно заслужить, пройдя долгий путь. Я хочу отдать его в самую простую государственную школу. Считаю, если мозги есть, ребенок везде будет учиться. У меня есть информация от звездных родителей, которые отдавали детей в крутые лицеи, и там случались страшные вещи. От них не застрахован никто, но там, где большое сосредоточение амбиций и большие деньги, всегда создается дополнительная среда для роста нездоровой атмосферы», — пояснила жена Петросяна.

Про школу с международными претензиями

Джиган и Оксана Самойлова

Дети известного репера и модели получают образование в Russian International School. Школа располагается в Барвихе, и платят звездные родители за нее более 1,7 миллиона рублей в год. Такая высокая цена обусловлена многими факторами. Например, учебное заведение может похвастаться аккредитацией от таких известных университетов, как Cambridge, Edexcel, а также от Министерства образования РФ.

© ТАСС

На уроках детей готовят к карьере за границей, большой упор делается на изучение иностранных языков. После окончания 11 классов дети сдают не только ЕГЭ, но и специальные тесты IGCSE и A-LEVEL, дающие возможность подавать документы в лучшие вузы мира. Кстати, вступительное тестирование в школу платное для всех кандидатов и стоит пять тысяч рублей.

Про школу за миллион

Гарик Харламов

Дочь резидента Comedy Club Настя Харламова учится в престижной школе «Президент», которая располагается в Одинцовском районе. Обучение там стоит более 1,6 миллиона рублей в год.

Очевидный плюс этой школы в том, что, помимо базовых дисциплин, дети могут посещать дополнительные занятия по интересам. Например, в качестве факультатива можно выбрать музыку или боевые искусства.

Про звездную школу

Певица Жасмин

Дочь известной певицы Маргарита обучается в Ломоносовской школе. Год в такой школе обходится родителям почти в 1,5 миллиона рублей. Помимо уроков, в эту сумму входит качественное пятиразовое питание, медицинское наблюдение, экскурсии и дополнительные занятия. Для всестороннего развития детей школа предлагает 25 спортивных секций и 30 творческих кружков. В случае болезни ребенка ему разрешено присутствовать на занятиях дистанционно.

© Мослента

Кстати, в этой же школе учатся дети актрисы Екатерины Климовой, Ирины Дубцовой, Анны Седоковой, Надежды Бабкиной, Владимира Соловьева и Михаила Пореченкова.

Про английскую школу в Москве

Юлия Барановская

Дочь и сын телеведущей Юлии Барановской получают образование в The International Scool of Moscow. Дисциплины преподаются на английском языке, а почти все члены преподавательского состава приехали в Россию из-за рубежа. Интересно то, что, согласно правилам, в классе должно быть не больше 20 процентов русскоговорящих детей.

За каждого ребенка Юлии приходится платить около 2,5 миллиона рублей в год. В эту сумму не входит оплата школьной формы и питания.

Про школу на Новой Риге

Ани Лорак

Дочь Ани Лорак София учится в Павловской гимназии на Новой Риге. В этом учебном заведении обучаются многие дети звезд шоу-бизнеса и даже отпрыски российских политиков. В школе также учатся дети Александра Реввы и певицы Глюкозы. Судя по всему, уровень образования здесь действительно высокий.

© РИА Новости

Стоит такое удовольствие почти полтора миллиона рублей в год. Однако если ученик показывает хорошие результаты, активно участвует в олимпиадах или отличается в спорте, то его родителям могут предоставить внушительную скидку. Сэкономить можно до 50 процентов от суммы.

Помимо уроков, в стоимость обучения входят все учебные материалы, парадная школьная форма, экскурсии и путешествия, кружки, консультации по профориентации и занятия с детским психологом. Кормят детей в школе исключительно продуктами органического производства, да и вообще делают сильный упор на здоровье. На территории школы есть спортивный комплекс, бассейн олимпийского размера, стадион с открытым полноразмерным футбольным полем, теннисные корты и три хореографических зала.

Про столичный Хогвартс

Гарик Мартиросян

Наследники известного комика учатся в гимназии имени Евгения Примакова. Здесь же получают образование дети Михаила Галустяна, Кети Топурии и Ксении Бородиной.

Школа по концепции больше напоминает волшебный Хогвартс из вселенной Гарри Поттера. После пятого класса все ученики распределяются между четырьмя «домами»: север, юг, запад и восток. Дети соревнуются между собой в спорте, творчестве и интеллектуальных состязаниях. Успехи каждого ребенка приносят «дому» баллы.

Кстати, обучение в школе ведется на русском и английском языках. Цена — 700 тысяч рублей в год.

Про обычную школу для Гном Гномыча

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Гном Гномыч, как называют сына родители, является учеником МОУ СОШ «Перспектива» в подмосковном поселке Власиха. Фигурист и его супруга предпочли обычную школу престижному лицею.

© РИА Новости

На сайте учебного заведения указано, что обучение бесплатное. Однако некоторые родители в Сети утверждают, что платят по 260 тысяч рублей в год.

Про школу под охраной

Стас Михайлов

Дочки автора хита «Все для тебя» числятся в подмосковной школе «Лидер». Учебное заведение находится на территории закрытого поселка Княжье Озеро. По всему периметру школы работает профессиональная охрана.

В школе делают большой упор на изучение английского. Классические уроки проводятся до обеда. Потом — отдых, прогулки, игры и факультативы.

Стоимость обучения в «Лидере» — 90 тысяч рублей в год.

Про развитие социального интеллекта

Сергей Жуков

16-летняя дочь солиста группы «Руки Вверх!» Ника Жукова учится в престижной школе «Золотое сечение» в Хамовниках. Частная школа специализируется на всестороннем развитии детей, углубленном изучении иностранных языков, развитии социального и эмоционального интеллекта.

© РИА Новости

Помимо базовых дисциплин, ребенок может выбрать дополнительные кружки. В школе можно обучиться игре в шахматы, рисованию, игре на фортепиано, теннису, футболу, театральному искусству, игре на гитаре, боевым искусствам и плаванию.

Помимо английского, каждый ученик обязан изучать один европейский язык на выбор: французский или немецкий. Также родители отмечают, что преподавательский состав очень сильный.

Стоимость обучения — 500 тысяч рублей в год.

Про обучение в игровой форме

Сергей Лазарев

Дочь вокалиста Аня пока еще ходит в детский сад, а вот сын Никита уже учится в школе. Для любимого наследника Лазарев выбрал хорошее частное учебное заведение рядом с домом.

«Я выбрал школу, в которой первые несколько классов все знания подаются через некую игру, творчество, спектакли, детей там стремятся заинтересовать процессом учебы, а не сразу нагружать уроками. У нас была возможность выбрать классного руководителя из троих учителей. Уже с нашим будущим педагогом Никита проходил консультацию и первый тест», — поделился певец.

Название школы и стоимость обучения Сергей предпочитает держать в тайне.

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