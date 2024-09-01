«Настоящий» первый президент СССР: кем был Николай Подгорный

Все мы помним первого и последнего Президента СССР — Михаила Сергеевича Горбачева. Но мало кто знает, что на Западе этот «титул» использовался и раньше. Так, например, в европейских и американских СМИ президентом именовался Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

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Что было близко к истине, ведь формально страной руководил как раз этот коллегиальный орган.

«Сахарный инженер»

Уроженец Полтавской губернии Николай Подгорный был шестым по счету Председателем и занимал этот пост 12 лет — с 1965 по 1977 годы. Стремительному взлету его карьеры способствовал сам Хрущев. При этом генсек отзывался о Подгорном не очень лестно, называя его «сахарным инженером», так как в начале карьеры тот работал на предприятиях сахарной промышленности.

Некрасивая история

Кроме этого, еще в военные годы Подгорный стал фигурантом некрасивой истории. В 1942 году он был заместителем Наркома пищевой промышленности СССР и ему была поручена эвакуация ряда предприятий наркомата из прифронтовой полосы Воронежской области. Но выполнять задание заместитель не стал и на место не выехал, убоявшись артиллерии противника. Зато регулярно отправлял наверх отчеты об успешно проводимой им эвакуации. Уличенный во лжи Анастасом Микояном, он в том же 1942 году лишился своего поста.

«Благодарность»

На руководящие должности в Москву его вернул Хрущев. Правда, как уже говорилось выше, вскоре разочаровался в «способностях» честолюбивого и стремящегося к власти Подгорного. Именно Николай Викторович стал одним из главных организаторов смещения Хрущева. Так он «отблагодарил» своего заступника. Долгое время, уже после прихода к власти Брежнева, Подгорный наряду с Косыгиным оставался одним из влиятельнейших членов Политбюро.

«Президент» СССР

Став в 1965 году главой Президиума Верховного Совета СССР, Подгорный почувствовал себя ровней Брежневу, что выражалось и в личном общении. Рассказывают, что Леониду Ильичу очень не нравилось, когда Подгорный ему «тыкал». А делал он это с завидной регулярностью.

Зная, что за границей его должность пишут, как «Президент СССР», Подгорный хотел добиться того же и на внутреннем уровне. Он даже звонил главному редактору «Правды» с просьбой именовать его в прессе именно так. Но тот отказал, заявив, что Конституцией СССР такая должность не предусмотрена.

А в 1977 году Брежнев разобрался с конкурентом, совместив в рамках новой Конституции должность, которую занимал Николай Викторович, с должностью генерального секретаря, которую занимал самолично…