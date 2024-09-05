Борис Беккер: как полный псих стал самой скандальной звездой тенниса

Имя Бориса Беккера слышали даже те, кто не интересуется теннисом. Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и победитель шести турниров Большого шлема прославился не только победами на корте, но и скандалами, любовными похождениями и проблемами с законом. Немец стал постоянным героем светской хроники, практически опустился на дно, но смог от него оттолкнуться. «Лента.ру» — подробнее об уникальной биографии спортсмена.

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«В тюрьме ты никто. Ты просто номер. Мой номер был А2923EV. Я был просто номером. И всем там наплевать, кто ты», — рассказывал Беккер после освобождения из заключения. Великий спортсмен прошел путь от чемпиона до уголовника, но не отчаялся и начал жизнь с чистого листа.

Молодой и звездный

В раннем детстве Борис и не думал о спортивной карьере. Мать мечтала, что сын станет врачом, а отец-архитектор в принципе ни на чем не настаивал. Именно профессия отца сыграла определяющую роль в судьбе будущей звезды. Беккер-старший спроектировал теннисный центр в родном Лаймене (небольшой городок в 100 километрах от Штутгарта), а на его открытие позвал всю семью. Семилетний Борис так впечатлился показательными выступлениями теннисистов, что уговорил отца отдать его в детскую секцию. В той же спортшколе свой путь в теннисе начинала соотечественница Беккера — одна из величайших представительниц этого вида спорта в истории Штеффи Граф.

Талант Беккера проявился практически сразу: уже после нескольких месяцев занятий он выиграл первый детский турнир и далее штамповал победы. При этом помимо наличия природных данных тренеры отмечали феноменальную для ребенка работоспособность Бориса, который мог тренироваться часами напролет. Единственным серьезным недостатком у юного теннисиста была психологическая неустойчивость. С детства ему тяжело удавалось справляться с эмоциями, а когда Беккеру было 16, его тренер Ион Цириак дал теннисисту такую красноречивую характеристику: «Он обладает темпераментом полного психа».

Тем не менее в те же 16 лет Борис начал профессиональную карьеру, причем немец активно играл и в одиночном, и в парном разрядах. Именно в дуэте с поляком Войцехом Фибаком он в 1984 году выиграл свой первый титул на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Пара первенствовала на BMW Open в Мюнхене. В том же 1984-м 16-летний спортсмен добрался до 1/4 финала на Australian Open, но не смог преодолеть квалификацию Уимблдона.

Триумфальное возвращение немца на английские корты состоялось через год. Сначала он сенсационно победил на турнире Queen’s Club Championships, который проходит в Лондоне на траве и традиционно предваряет Уимблдон, а затем удачно взял штурмом главный турнир лета. Победа получилась сенсационной: юный немец, который даже не попал в число сеяных на турнире, на пути к титулу обыграл трех теннисистов из топ-10 мирового рейтинга, но на главных звезд того времени Джона Макинроя, Джимми Коннорса и Ивана Лендла все же не попал.

В финале Беккеру противостоял восьмая ракетка мира американец Кевин Каррен, которому немец отдал лишь один сет. В возрасте 17 лет и 227 дней он поднял трофей над головой и стал самым молодым теннисистом-победителем турнира в истории. Этот рекорд не побит до сих пор.

Это был такой невероятный рекорд, что на меня смотрели, будто я с Марса. Говорили, что я не человек, раз такое сделал. На меня до сих пор иногда так смотрят Борис Беккер

На волне успеха

Спустя год совершеннолетний Беккер вернулся на Уимблдон и доказал, что предыдущий успех не была случайным. На этот раз немец, который подошел к турниру в ранге четвертой ракетки мира, в финале играл с первым номером рейтинга Лендлом и не оставил тому шансов — 6:4, 6:3, 7:5. Это была первая победа над лучшим теннисистом мира, к 1991-му у Беккера наберется еще 18 таких матчей, и он наконец сам станет первой ракеткой мира.

На Уимблдоне Беккер взял три титула в одиночном разряде, еще четырежды выходил в финал и не раз признавался, что трава является его любимым покрытием. Кроме того, немец два раза брал Australian Open и один раз победил на US Open. Из турниров Большого шлема теннисисту не покорился только грунтовый «Ролан Гаррос». В Париже Беккер трижды добирался до стадии полуфинала, но не более.

Успехов Беккер добился и в составе сборной Германии. В 1988 и 1989 годах он дважды взял Кубок Дэвиса, а в 1992 году немец принял участие в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. В одиночном разряде теннисист выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, зато блеснул в паре с Михаэлем Штихом и завоевал золотую медаль.

Карьеру Беккер завершил по нынешним меркам достаточно рано число — в 1999 году в возрасте 32 лет. На его счету было 49 одиночных, 15 парных титулов на турнирах ATP и чуть больше 25 миллионов долларов призовых. Болельщикам он запомнился мощной подачей, атакующим стилем игры, а также тем, что отчаянно цеплялся за каждый розыгрыш, часто спасая безнадежные мячи.

Беккер играл в теннис так, как никто другой — до него или после. Он нырял, падал, тянулся и плюхался. На «Уимблдоне» после матчей он часто казался зеленым гигантом: его белая форма была запачкана травой, а колени и голени были разодраны в кровь The New York Times

Любовные приключения

Возможно, карьера Беккера продлилась бы дольше, но рано обрушившаяся на молодого немца слава имела побочные эффекты. Прежде всего это выражалось в повышенном внимании противоположного пола, с которым теннисист не всегда мог справиться. Его любовные приключения часто становились достоянием общественности и, несомненно, мешали выступлениям на корте. Впервые Борис женился в 1993 году на темнокожей соотечественнице, профессиональной модели Барбаре Фелтус. Во время церемонии девушка уже была в положении, и в начале 1994 года у пары родился первенец. В 1999-м появился на свет второй сын Беккера и Фелтус.

В том же году Борис в четвертом круге вылетел со своего последнего Уимблдона в карьере и отправился заливать горе в японский ресторан Nobu в Лондоне, где встретил темнокожую россиянку Анжелу Ермакову. Началось все с визуального контакта, который очень быстро перешел в физический.

Она дважды прошла мимо бара и снова бросила на меня этот взгляд. Спустя какое-то время она вышла из-за столика и направилась в туалет. Я пошел за ней Борис Беккер

По утверждениям Беккера, дело ограничилось оральным сексом, однако через несколько месяцев Ермакова вышла на теннисиста с новостью о том, что скоро он вновь станет отцом. Тогда у немца был шанс все уладить тихо и сохранить внебрачного ребенка в тайне, однако он, уверенный в невозможности оплодотворения, решил судиться с Ермаковой. Дело Беккер проиграл, так как экспертиза ДНК установила отцовство немца. Эта история до сих пор остается загадочной: то ли Борис соврал или не помнил подробностей секса с россиянкой, то ли та смогла успешно проделать какие-то невероятные манипуляции и забеременеть от звезды.

Процесс больно ударил не только по репутации, но и по кошельку Беккера. Фелтус подала на развод и отсудила у спортсмена 10 миллионов фунтов стерлингов, а также дом в Майами стоимостью около 2 миллионов. Не осталась в накладе и Ермакова: суд обязал Бориса выплатить ей 2,5 миллиона фунтов единоразово, а также по 25 тысяч ежемесячно в качестве алиментов. Ту ситуацию Беккер назвал «самыми дорогими пятью секундами в его жизни».

Впоследствии Борис признал дочь, которую назвали Анной, а в 2007-м даже добился через суд совместной опеки. Сейчас девушке 24 года, она выросла в Лондоне, стала моделью, пробует себя в роли певицы, танцовщицы и внешне очень похожа на Беккера. Тот гордится дочерью и часто постит в соцсетях видео с ее выступлений.

От сумы и от тюрьмы

Кроме проблем с женщинами, на жизнь Беккера наложили серьезный отпечаток финансовые трудности, хотя к моменту окончания теннисной карьеры его состояние превышало 100 миллионов долларов. Помимо призовых за выступления на турнирах немец зарабатывал огромные деньги на рекламных контрактах. Однако в 2017-м суд Лондона по требованию кредиторов признал Беккера банкротом. Как же так получилось?

Через год после окончания судебных тяжб с женщинами Беккера в Германии обвинили в уклонении от уплаты налогов. В итоге теннисист получил два года условно, его обязали выплатить два миллиона фунтов налогов и оштрафовали еще на 500 тысяч. Остальные деньги Беккер потерял из-за неудачного инвестирования: он крупно вложился в несколько прогоревших стартапов, а затем набрал кредитов, которые не смог выплатить. В довершение спортсмен увлекся покером, который гораздо больше отнимал денег, чем приносил. В попытках рассчитаться с долгами Беккер даже продавал на аукционе трофеи, но это не помогло.

Копившиеся как снежный ком проблемы достигли критической массы в 2017-м, но главное испытание в жизни Беккер прошел спустя пять лет. Немца обвинили в сокрытии финансовых активов во время процедуры объявления его банкротом, и суд в Лондоне приговорил спортсмена к реальному сроку — 2,5 года лишения свободы. За решеткой он провел восемь месяцев, после чего был депортирован в Германию.

Любой, кто говорит, что жизнь в тюрьме — нетяжелая, лжет. Меня окружали убийцы, торговцы наркотиками, насильники и другие опасные преступники. Ты каждый день борешься за выживание. Ты должен как можно быстрее окружить себя крутыми парнями, чтобы иметь защиту. В тюрьме большее значение имеет не ваш статус в обществе, а внутренний стержень, характер Борис Беккер

С чистого листа

Налаживать дела Беккер начал сразу после освобождения в 2022 году. Он тут же дал интервью немецкой телекомпании Sat.1, за которое взял больше 400 тысяч фунтов стерлингов, а в 2023-м стал тренером датского теннисиста Хольгера Руне. Правда, в начале этого года спортсмен и специалист прекратили сотрудничество. Бывший теннисист также успел сняться в нескольких рекламных роликах, поработать экспертом в спортивных СМИ, но, главное, в мае 2024-го он успешно обжаловал статус банкрота, и теперь таковым больше не считается.

Кстати, Борис внес вклад в развитие тенниса не только как игрок. С 2013 по 2016 год немец был тренером Новака Джоковича, который за этот период выиграл шесть турниров Большого шлема и вышел на качественно новый уровень. «Несмотря на то, что происходило с ним последние несколько лет, он по-прежнему держит голову высоко, и я этим восхищаюсь. Мы все пытаемся прожить эту жизнь наилучшим образом, и все мы совершаем ошибки», — рассказал Новак после освобождения своего бывшего тренера из тюрьмы.