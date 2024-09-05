Мужчина рассказал о жизни без руки после нападения аллигатора

Мужчина из США пережил нападение аллигатора и потерял руку. Он рассказал о жизни после ампутации телеканалу WINK.

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Трехметровый аллигатор напал на 24-летнего Джордана Риверу в мае 2023 года. Это произошло, когда мужчина вышел из бара, чтобы справить нужду. Он подошел к пруду, но из-за опьянения потерял равновесие, упал в воду и очнулся уже в больнице. От врачей Ривера узнал, что аллигатор откусил ему руку выше локтя, а спасли его другие посетители бара. Они вытащили его из воды, перетянули руку жгутом и вызвали скорую.

«У меня посттравматическое стрессовое расстройство, — говорит Джордан Ривера. — Я вижу кошмары, два или три раза за ночь снится, как стою возле пруда».

При этом момент самого нападения мужчина не помнит. По его словам, он узнал, что потерял руку, только после операции.

После потери руки жизнь Риверы сильно поменялась. Травма превратила некогда простые задачи в повседневные трудности. Несмотря на это, он не потерял мотивацию и желание жить.

«Я делаю почти все, что делает большинство людей, но, возможно, иначе. Именно так я на это смотрю», — объясняет Ривера.

Например, он водит машину, используя руль со специальным захватом. А недавно он научился быстро надевать и застегивать ремень. Раньше на это уходило полчаса, теперь считаные минуты.

«Я понимаю, что у меня одна рука, но это меня не угнетает. Я не позволяю ничему сдерживать меня. Я просыпаюсь. Это новый день для меня. Я делаю шаг каждый день», — сказал Ривера.

Ранее сообщалось, что в США женщина пережила нападение аллигатора, когда купалась на заднем дворе собственного дома. Она получила глубокую рану и перелом ноги.