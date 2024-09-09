Кровавое солнышко: каким человеком был святой креститель Руси

Внук Рюрика и сын Игоря князь Святослав был истинным язычником, предпочитавший поле боя киевскому княжьему терему. Одного из сыновей правителю родила Малуша — рабыня его матери, княгини Ольги. Мальчика назвали Владимиром, и ему было суждено изменить историю Руси. Церковь причислила его к святым, а народ назвал Красным Солнышком, однако в жизни Владимир был грешником, который убил брата, насиловал девушек и имел огромный гарем.

Сын рабыни

Беременную от Святослава Малушу оправили в село Будутино, где она и родила мальчика. Мать будущего крестителя Руси была рабыней, но не простой. Ключница — важная в доме персона. Она отвечает за имущества хозяина, а значит, пользуется его доверием. Еще одна деталь — имя княжеского бастарда. Своего сына Малуша назвала двухсоставным именем Владимир, то есть «владеющий миром». Такие имена на Руси носила только знать.

© Князь Святослав во время военного похода

Мальчик до трех лет воспитывался матерью, далее внука забрала княгиня Ольга. Скорее всего, бабка не теряла связи с бывшей ключницей и благоволила Владимиру. Ведь князь Святослав — истинный язычник, у которого много любовниц, а значит, и побочных детей. Однако именно Владимир получает благородное имя и становится одним из наследников, хотя он и не законный сын.

© Княгиня Ольга — первый христианский правитель Руси

Рабское происхождение очень повлияло на жизнь Владимира, сформировав в нем комплексы, которые в будущем еще проявятся. Своей тягой к власти и жестокостью он пытался компенсировать свой «недостаток» и стереть память о своем происхождении.

На севере

Имя Владимира впервые фигурирует в 969 году. За год до этого князь Святослав возвращается из Болгарии в Киев, но собирается в новый поход. К нему из Новгорода приходят послы, которые просят дать им в княжение одного из своих сыновей. Законные наследники — Ярополк и Олег — в далекий северный край ехать не хотят. Святослав посылает к новгородцам младшего сына Владимира, опекуном которого становится старший брат Малуши Добрыня.

Новгород — центральный пункт торгового пути «из варяг в греки» и Владимир был символом киевского присутствия в этом стратегически важном регионе. Здесь он приказал построить огромное капище Перуну — покровителю княжьей дружины. Задатки реформатора проглядывались во Владимире уже тогда.

© Варяжская дружина

Новгород населяли славяне, финны, скандинавы, с которыми у юного князя сложились особенно дружеские отношения. В среде варяжской знати Владимир становится своим и новые друзья скоро докажут свою преданность мечами.

Ссора братьев

В 972 году печенеги убивают князя Святослава на Днепровских порогах. Киевский престол занял Ярополк — старший сын погибшего правителя. Средний Олег получает землю древлян, а Владимир остается в далеком от политики Новгороде. В 975 году между Ярополком и Олегом вспыхивает война, в которой победил старший брат, а средний погибает в сражении.

© Славянские воины

До Владимира известия о войне доходят в искаженном виде, он решает не связываться со старшим братцем и убегает в Скандинавию, а Ярополк захватывает Новгород и самолично правит всей империей Рюриковичей. На севере беглец собирает армию варягов и возвращается на Русь. Вернув себе Новгород, он посылает брату сообщение:

«Владимир идет на тебя, пристраивайся противу биться».

Насильник и убийца

Армия Владимира, набранная из варягов, новгородцев, кривичей и чуди, двинулась к Киеву и подошла к городу Полоцк, где княжил князь Рогволод. Владимир предложил Рогнеде — дочери Рогволода — стать его женой, но та ответила, что ей, благородной девушке, не пристало выходить замуж за сына рабыни. Таких оскорблений Владимир не прощал.

Князь берет штурмом Полоцк. По совету дядьки Добрыни Владимир насилует Рогнеду на глазах у ее братьев и отца. После этого будущий святой убивает всю родню обидчицы и берет ее к себе в жены. Ненависть друг к другу они пронесли через всю жизнь.

© Малолетний Изяслав защищает мать от Владимира

Когда Владимир стал киевским князем, Рогнеда попыталась зарезать его во сне, но в последний момент ему удалось отвести удар. Князь приказал жене надеть самые красивые одежды и приготовиться к смерти. Когда Владимир пришел лично убивать Рогнеду, то на ее защиту вышел их общий малолетний сын Изяслав. Мальчик, с мечом в руке, встал на пути отца и сказал, что убийства матери не допустит. Владимир сначала разозлился, но позже зауважал сына и отдал ему в правление Полоцк, когда-то отобранный у его деда.

Убийство брата

Ярополк, чувствуя свою слабость, засел в Киеве. Владимир не стал штурмовать город, а подкупил главного воеводу брата — боярина Блуда. Предатель уговорил Ярополка укрыться в крепости Родень, где его ждала засада. Киевский князь был взят в плен и доставлен к Владимиру. Однако братья не увиделись. Когда Ярополк шел по терему, на переговоры к Владимиру, из-за угла вышли два варяга, которые подняли его «под пазухи» на мечи.

© Убийство Ярополка. В момент покушения боярин Блуд запер двери, чтобы сторонники князя не помешали расправе

Владимир не переживал по поводу предательского убийства брата. Об этом говорит тот факт, что его беременную жену он сделал своей наложницей. Девушка родила сына Ярополка, которого назвала Святополком. Без своего князя киевская дружина быстро перешла на сторону победителя.

Ненасытен в блуде

Варяги Владимира воевали за право грабить занятые селения и города. Киев на разграбление он не отдал, а отравил наемников в Константинополь. Одним из первых действий нового правителя стало распределение его наложниц по княжеским резиденциям: 300 в Вышгород, 300 в Белгород, 200 — в село Берестовое. Число рабынь известно по летописи Нестора, сколько девушек было на самом деле — остается загадкой.

В XI веке летописцы писали, что Владимир ненасытен в блуде и растлевал как молодых девушек, так и замужних женщин. Запомнился князь и своими пирами, упоминания о которых сохранились в былинах. В них князь всегда пирует с дружиной и отдает приказы богатырям, сидя за столом. Однако блуд и гулянки не мешали ему строить сильную державу.

За первые 10 лет правления Владимир расширил границы Руси, разгромил ее внешних и внутренних врагов, а также сформировал государственный аппарат управления. Строились новые города и крепости, организовалась колонизация пограничных с Диким полем земель. Владимир был настоящим язычником, как в частной жизни, так и в управлении державой — безудержный, агрессивный, отчаянный.

Выбор Бога

Ярополк благоволил христианам, а Владимир повел противоположную политику. Он приказал разрушить церкви, синагоги и мечети, а на их месте построить языческие капища новому пантеону богов: Перуну, Хорсу, Даждьбогу, Стрибогу, Симарглу и Мокоши.

Себя и свою дружину князь связывал с воинственным Перуном. Однако многочисленные боги не подходили единой державе. Нужна формула одного правителя на земле и одного на небе. Выбор Владимира пал на христианство византийского обряда.

Обряд крещения в 988 году провел греческий священник Павел. Перед этим Владимир совершил военный поход в Византийскую империю и выбил себе в жены сестру императора — принцессу Анну. Хотя ромеи не хотели родниться с диким скифом. Для подтверждения серьезности своих намерений жениться и уверовать во Христа Владимир захватил в Крыму город Корсунь и устроил в нем бойню. Такие весомые аргументы убедили императора взять киевского князя в зятья.

Крестили мечом и огнем

Новая вера встретила сопротивление племенной знати и простого люда. Самыми ярыми противниками Христа стали новгородцы, которые когда-то приютили и поддержали сына рабыни, а теперь Великого князя. В благодарность Владимир отправил в Новгород дядьку Добрыню и воеводу Путяту.

© Уничтожение языческих идолов

Путяте удалось ворваться в центр Новгорода, однако его дружину окружили. Тогда Добрыня поджег город. Пока новгородцы спасали свои дома, дядя Владимира вызволил воинов. Отсюда взялась поговорка: «Путята крестил мечем, а Добрыня огнем». Победители сильно разгромили город, после чего пришлый бог ромеев стал новгородцам чуточку ближе. Однако антихристианские восстания в Северо-Западной Руси вспыхивали еще 150 лет.

15 июля 1015 года Владимир скончался, а 11 его законных сыновей устроили резню за власть. С XIV века Владимир признан равноапостольным святым. В былинный эпос убийца брата, многоженец и насильник вошел как князь Владимир Красное Солнышко.