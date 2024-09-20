Как ветеран СВО после тяжелого ранения обрел вторую жизнь и покорил Эльбрус

Смелый и благородный. Так о Данииле говорят все, кто его знает, — семья, друзья, сослуживцы. В 2022 году, когда началась СВО, у этого потомственного военного не было никаких сомнений — его место на передовой. Впрочем, вряд ли он тогда подозревал, что спустя еще два года будет вести уроки мужества для сотен детей своего города, взбираться на Эльбрус, заниматься дайвингом и стрелять из лука. И делать все это без ноги. «Лента.ру» вместе с актером Дмитрием Дюжевым отправилась в Тулу, чтобы в рамках проекта «Герой по соседству» (совместно с «Роспатриот») рассказать историю удивительного военного Даниила Федоровича.

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«После ранения я стал жадным до жизни»

— Еще десять шагов. Раз, два, три... десять… Три вдоха. Так, теперь еще десять, — последние 400 метров перед вершиной Эльбруса называют тропой зомби. Люди по ней идут уже на автопилоте, совершенно обессиленные. Лицо Даниила обветрено, покрыто темным горным загаром, нос облупился. Он только вернулся после восхождения и полон впечатлений. Сдержанный, привыкший контролировать свои эмоции, настоящий кадровый офицер буквально светится от восторга:

«Ты стоишь на самой высокой точке Европы, все ниже тебя. Тебе светит солнце, вокруг белоснежные горы, справа — Абхазия, там — Грузия, а там — Кабардино-Балкария… И ты чувствуешь, как паришь над миром. Ощущение абсолютной свободы! Спускаешься — все болит, но сутки проходят — и думаешь: теперь нужно еще выше подняться».

Новые вершины в его жизни еще впереди, а пока наш разговор проходит в дайвинг-центре, где Даниил занимается подводным плаванием. На обычного человека, не медика, происходящее в неглубоком бассейне может произвести сильное впечатления. Даниил плывет с аквалангом, работает одним ластом, а вторая нога заканчивается культей — белой, беззащитной и очень уязвимой на вид. Искусственную ногу Даниил перед погружением снял.

Тяжелое увечье — последствие подрыва на мине. Но на беззащитного инвалида Даниил совершенно не похож. Этот храбрый и упорный человек никогда не жалеет себя. Чем бы он ни занимался, выкладывается полностью. Результаты такого подхода к жизни налицо: за полтора года он восстановил здоровье, перестал хромать, не пользуется даже тростью. И только если знать, какая именно нога у него искусственная, можно заметить, что, спускаясь по ступенькам, одну стопу Даниил ставит более бережно и аккуратно. Но за ежедневными делами о протезе он забывает совсем. Живет обычной жизнью, ходит, бегает, прыгает, плавает, копает на даче грядки и поднимается на Эльбрус.

Дайвингом Даниил занимается уже год. Прочел в газете, что в дайвинг-центре «Океан» на базе тульского фитнес-клуба «Лига чемпионов» совершенно бесплатно занимаются ветераны СВО. Пришел, решил попробовать — понравилось.

Центром руководят энтузиасты Дмитрий Тарасов и Денис Макаров. Программа существует благодаря президентскому и региональному грантам. В ней уже приняли участие 50 ветеранов СВО. Половина из них — «адаптивники», то есть люди с травматическими ампутациями конечностей. Даниил Федорович — один из них. Задач две. Во-первых, психологическая помощь и адаптация ветеранов посредством занятий дайвингом. Во-вторых, получение сертификата полноценного дайвера — с тем, чтобы потом можно было самостоятельно плавать под водой в любой точке мира.

Помимо дайвинга и альпинизма, Даниил серьезно увлекся стрельбой из лука. Любопытно, что до участия в СВО и ранения особенно спортивным он не был — немного бегал и иногда заглядывал в качалку.

— Почему ты вдруг так активно занялся спортом? — задаю вопрос Даниилу. — Тем более такими сложными видами, как альпинизм, дайвинг, стрельба из спортивного лука...

— Раньше моя жизнь была спокойной и размеренной. Было понятно, что будет завтра. Мне казалось, что можно все прогнозировать надолго вперед и так будет всегда.

«После ранения я стал более жадным до жизни, более дерзким, что ли. Пришло понимание, что жизнь может закончиться мгновенно. Хлопок — и все! Тебя нет. И ты не успел чего-то попробовать, сделать что-то из того, что мог бы. Отсюда и дайвинг, и Эльбрус».

«По-другому он просто не сможет»

Как это обычно бывает в семьях офицеров, детство Даниила прошло в военных городках — от Амура и Сахалина до Казани и Тулы. Соответственно, и детские развлечения были самыми боевыми: в четыре года мальчик уже делал бомбочки, заворачивая порох в фольгу, играл с пацанами в войнушку, в партизан. Если была необходимость, он мог постоять за себя и с кулаками. Уже девятилетним отец брал его на учебные стрельбы, на охоту, на рыбалку. На Сахалине в 13-14 лет Даниил самостоятельно ходил в сопки за 15-20 километров, был выносливым, отлично ориентировался.

В школе учился вполне успешно. Любимые предметы — физика и геометрия. Именно те, что и нужны будущему артиллеристу. Когда отца перевели на работу Тулу, где он стал преподавателем, а потом и завкафедрой в Тульском артиллерийском училище, вместе с ним туда переехала вся семья. Окончив 11-й класс, Даниил сразу же поступил в училище, где работал отец. Свой выбор он объясняет просто:

«Из наших ребят редко кто становился врачом или учителем, обычно шли по линии родителей — в военные училища».

Окончив училище и получив звание лейтенанта, в течение трех лет занимался научной работой по теме высокоточных боеприпасов в 3-м Центральном НИИ Министерства обороны РФ, после чего вернулся в родное училище уже начальником курса. Работал на Донгузском научно-испытательном полигоне в Оренбургской области. А затем подал в отставку. К этому времени в семье уже было двое детей, и вскоре должен был появиться третий, а длительные командировки надолго отрывали от дома.

На гражданке занимался спутниковыми навигационными системами, а затем создавал и развивал службы приема вызовов экстренных и оперативных служб «112» в Тульской области. В 2021 году начал преподавать в Тульском государственном педагогическом университете и вскоре был назначен директором Института передовых информационных технологий при этом вузе.

«Но бывших офицеров, как известно, не бывает. Офицеры запаса в случае необходимости возвращаются к своей военной профессии. Кто-то — по мобилизации, кто-то — по зову воинского долга и личной совести».

Когда в феврале 2022 года началась спецоперация, кадровый офицер Даниил Федорович точно знал, что делать.

Хотел записаться добровольцем в ЧВК, но благодаря бывшим сослуживцам смог восстановиться в армии и отправился на передовую в должности начальника штаба ремонтно-восстановительного батальона.

«Я проплакала всю ночь в подушку, — рассказывает его жена Екатерина. — Но я же выходила замуж за офицера и знала, что по-другому он просто не сможет. Хотела пойти за ним, но меня не взяли: многодетная мать».

Получив отказ, Екатерина не успокоилась. Нашла деньги, закупила гуманитарную помощь. Помогали родственники, бывшие сослуживцы мужа, друзья и даже абсолютно незнакомые люди. Собрали целую машину, и Екатерина вместе с водителем повезла груз в зону СВО — в подразделение, где служил муж. Так она понимает долг жены офицера.

«Любимая, прости. Я — 300»

Ближе к вечеру Даниил приглашает всех на дачу. По московским меркам Тула — город небольшой, и его загородный дом находится всего в семи минутах ходьбы быстрым шагом от городской квартиры. Участок соток десять. Приобрела его семья Федоровичей семь лет назад. Строились сами. На участке — небольшой домик и баня с верандой. Вокруг цветы и грядки. Май был теплым, и 2 июня Екатерина угощает гостей вкуснейшей клубникой, такую в магазине не купишь ни за какие деньги.

Садимся на веранде пить чай, как и положено, из настоящего тульского самовара с печатными тульскими пряниками. Мягкая расслабленная атмосфера располагает к доверию и откровенности.

«Пока он был там, мы переписывались или голосовыми сообщениями обменивались каждый день. Обычно в четыре утра, так было безопаснее. Я уже автоматически к этому времени просыпалась и ждала, — рассказывает Екатерина. — Ранним утром он написал, что ушел на разведку, как вернется — сообщит. Я ждала часов пять, наверное. Начала нервничать, и тут приходит голосовое сообщение: "Любимая, прости. Я — 300. Я вас люблю". И все! Я очень испугалась. Много раз переслушивала сообщение. Там на заднем фоне слышно было: "Давай быстрее, комбат уходит". Страшные мысли лезли: господи, неужели погиб? А потом второе голосовое пришло, где он сказал, что оторвана стопа».

9 ноября 2022 года в районе Мариуполя начальник штаба и исполняющий обязанности командира ремонтно-восстановительного батальона подполковник Даниил Федорович во время технической разведки подорвался на украинской мине.

В задачу его подразделения входила эвакуация и восстановление боевой техники, оставшейся на поле боя. Разведка производилась по рабочей карте противника. Обследовали позиции вдоль лесополосы, где проходила траншея. На одном из брустверов оказалась спрятана противопехотная мина нажимного действия — ПМН-2, или «прощайте, мои ноги», как называют ее бойцы. На нее комбат и наступил.

Взрыв. Даниила подбросило. То, что подорвался на мине, понял сразу: оторвало стопу левой ноги, из окровавленной штанины торчала голая кость. Несмотря на болевой шок, сознание не терял. И как только наложили жгут, отправил жене то самое голосовое сообщение.

Позывной Феникс

«Для меня самыми сложными были первые часы, когда я не знала, жив он или нет, — рассказывает Екатерина. — Потом я уже не боялась ничего. Я в течение суток перевезла его в Москву и была с ним рядом».

Екатерина Федорович — женщина невероятной собранности, силы воли и энергии. Настоящая жена командира. Узнав о ранении мужа, она вначале получила видео из реанимации города Азова, куда его привезли с большой потерей крови, а решив, что мужу срочно необходима более квалифицированная помощь, подняла на ноги «половину Тульской области», включая губернатора и ректора Тульского педагогического университета. Меньше чем через сутки комбат Даниил Федорович был доставлен на самолете из Ростова в Москву. Жена встречала его на военном аэродроме в Жуковском, сама зашла на борт и сопроводила в клинику института имени Бурденко, где его срочно прооперировали.

«Первой его фразой было: "Если ты хочешь, можешь меня оставить, я не обижусь". Я вот так схватила его за горло, — Катя показывает, как именно, и это выглядит совсем не страшно, но трогательно до слез. — У меня и злость, и чуть не плачу, и я говорю: Я тебя сейчас здесь сама задушу! Хохлы тебя не убили, так это я сделаю, если ты еще раз такое скажешь. А он смеется: "Да я пошутил!" Хороши шутки, я чуть с ума не сошла».

В госпитале Даниил провел почти полгода. Самыми сложными были первые дни и недели. Три операции, очень болезненные перевязки, фантомные боли, посттравматический стресс, тревога, состояние неопределенности. Как жить дальше? Кто он теперь — инвалид? Эту мысль Даниил не принял сразу.

Когда культя зажила, начался процесс протезирования. Процесс длительный, болезненный, требующий силы воли и упорства. Пока проходит формирование культи, несколько раз меняется приемная гильза. Примерку каждой новой гильзы можно сравнить с покупкой пары новых ботинок, которые жмут и натирают ноги, пока не разносятся, но с той разницей, что культя нежная, а нервы и сосуды в ней пережили тяжелейшую травму и поэтому очень уязвимы.

А дальше нужно заново учиться ходить. Сначала с костылями, затем с тростью, а затем…

Из госпиталя Даниил вышел, как он шутит, «на своих полутора ногах». Но вышел уже практически не хромая и очень скоро вернулся к нормальной жизни и армейской работе. Не зря же в зоне СВО его позывной был Феникс.

«Нужно было рейки прибить на веранде, хотел сачкануть — мол, ему тяжело. А я ему: ты что у нас — инвалид? Засопел, залез на стремянку и все приколотил. Чувствую, что у него болит, но виду не показывает», — вспоминает жена героя.

Реечки, кстати, приколочены ровненько, одна к одной. Да и на всем дачном участке видна умелая мужская рука, как и кропотливое женское старание.

«Он настоящий герой нашего времени»

У Даниила трое детей — два сына и дочь. Воспитывает он их так, как в свое время его самого воспитывал отец — кадровый военный, офицер-артиллерист. Он всегда должен был отвечать за свои слова и поступки, защищать тех, кто слабее, отдавать долги, быть честным…

Лучше наставника трудно придумать. Так считают не только его дети, но и десятки других тульских ребят. Весь прошедший учебный год Даниил вел уроки мужества в школах города. В день нашего приезда один из таких уроков проходил в Музее обороны Тулы. В парк «Патриот», где расположен музей, пришли ученики 2-го «А» класса школы №15.

Малыши в галстуках цвета российского триколора весело носились по залам музея. Девочек заинтересовала инсталляция полевого госпиталя со множеством баночек и разнообразных медицинских инструментов, мальчишки обсуждали оружие и военную технику. Противотанковое ружье и пулемет Максима можно было даже тайком потрогать.

Очень просто, доступно и ненавязчиво Даниил рассказывал детям о нашей стране, о том, как их прадедушки защищали Тулу во время Великой Отечественной войны, об СВО и о том, как он поднялся на самую высокую гору Европы. И все слушали. Никто не бегал, не крутился, не кричал и не смотрел в телефон. То ли дети в Туле воспитанные, то ли Даниил нашел к ним особый подход.

«Даниила Михайловича мы несколько раз приглашали в школу, он приходил в наш 2-й класс, — рассказывает классный руководитель Кристина Игоревна Коломоец. — Мы очень Даниила Михайловича любим, все о нем знаем и стараемся на него походить, потому что он настоящий герой нашего времени».

А на сладкое детворе достался популярный актер. Все хотели сфотографироваться с Дмитрием Дюжевым, а он никому не отказывал, улыбался, о чем-то их расспрашивал. Но и тут лавры популярности ему пришлось разделить с Даниилом: он сажал ребятишек на плечи, и они визжали от восторга.

Крайний вопрос

Поздний вечер. За день все находились и измотались. Устали даже железный Даниил и профессионально выносливый Дмитрий Дюжев. Пора возвращаться в Москву, но покидать тихим и теплым тульским вечером уютную дачу Федоровичей не хочется. Задаю Даниилу еще один, как говорят военные, крайний вопрос:

— Вернуться туда, в зону СВО, желание возникает?

— Желание такое есть постоянно, и оно не зависит от каких-то обстоятельств или моих жизненных проблем. Причин две. Первая — там все проще, яснее и честнее, там либо черное, либо белое, и любой человек как под рентгеном. А тут триста миллионов оттенков серого. И вторая — СВО не закончена, нужно помогать пацанам. Я же офицер.