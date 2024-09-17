Владимир Меньшов: как токарь, шахтер и матрос нашел себя и стал легендарным режиссером

Жизнь в общежитиях, булочная в ночную смену и покровительство Брежнева. Ко дню рождения Владимира Меньшова
17 сентября исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося мастера кино, актера и режиссера Владимира Меньшова. Народный артист РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», он снялся более чем в сотне фильмов, но главным делом своей жизни считал режиссуру. Его легендарные фильмы «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» знают и любят во всех странах Содружества. А кинолента «Москва слезам не верит» получила признание во всем мире и премию Американской киноакадемии «Оскар». Картины Меньшова разлетались на цитаты сразу после их премьер. Однако прежде, чем добиться немыслимых успехов, Владимиру Валентиновичу пришлось пройти через многие трудности.
Азербайджанское детство
Владимир Меньшов родился в Баку, столице Азербайджанской ССР, в 1939 году. Его родители, Валентин Михайлович и Антонина Александровна, оба были родом из Астрахани. Несмотря на абсолютно разные судьбы, они прожили много лет в счастливом браке, родив двоих детей: Владимира и его сестру Ирину. Отец Меньшова окончил мореходное училище, работал первым помощником капитана, после чего служил в НКВД. Мать же была дочерью богатого крестьянина-кулака. Опасаясь попасть под раскулачивание, она уехала из родного села и устроилась работать горничной на корабль, который следовал рейсом Баку-Иран. Там же и состоялась судьбоносная встреча с будущим мужем Валентином, а в 1938 году они поженились.
Первые восемь лет жизни Володи прошли в солнечном Баку. Даже будучи уже немолодым человеком, на вопрос: «Считаете ли вы Азербайджан своей родиной?» режиссер отвечал, не задумываясь: «Конечно, я же здесь родился!». Ребенком он видел, как строили Дом правительства – один из символов столицы. Период жизни в Азербайджане он разделял на два этапа, первый связан с рождением и детством в Баку:
«Родился я в Баку, жили мы рядом с Девичьей башней, потом переехали в дом на проспекте Нефтяников, там прожили года два. Здесь я пошел в первый класс, где проучился около недели, после чего отца перевели в Архангельск, куда мы уехали всей семьей», – вспоминал режиссер.
Второй этап относится уже к более зрелому возрасту: живя у тети в Баку, будущий мастер кино работал водолазом и готовился к поступлению на актерский факультет Школы-студии МХАТ. «Я решил, что родные края мне помогут исполнить главную мечту – так и произошло. Баку подарил мне не только жизнь, но и исполнил мечту», – вспоминал Владимир Меньшов.
Токарь, шахтер и матрос
После окончания войны, в 1947 году, отца Владимира Валентиновича перевели на север – в Архангельск. После жаркого и солнечного Баку такие изменения казались кардинальными. Главным увлечением Вовы было чтение: сначала он зачитывался приключенческой литературой, потом перешел на классику. В 1950 году вся семья снова переехала, теперь на родину родителей, в Астрахань. В этот период Владимир заинтересовался кинематографом: знал наизусть все советские фильмы, читал специальную литературу. Его настолько поглотила любовь к кино, что он решил связать с ним жизнь.
Окончив школу с серебряной медалью, Меньшов пытался поступить во ВГИК, но провалил экзамены. Родители, как и многие советские люди в то время, считали профессию актера несерьезной, поэтому не вполне одобряли решение сына. Но будущий артист был настроен решительно: вернувшись из Москвы в Астрахань, он готовился к повторному поступлению и был принят в местный драматический театр, во вспомогательный состав.
Владимир был не только упрямым, но и трудолюбивым – помимо игры в театре, он работал токарем, матросом, шахтером. На шахту в Воркуту он поехал вместе со своим другом Колей. По рассказам самого Меньшова, на тот момент в Воркуте был всего лишь один телеканал, и тот – городской. Услышав, о том, что начинается конкурс на место диктора новостей, Владимир долго уговаривал и подбивал своего друга поехать туда на пробы. Исход оказался, как это часто бывает, не в его пользу. На место диктора взяли Колю, а Владимиру отказали.
«По вечерам, вернувшись с шахты, я наблюдал по телевизору Колю, читавшего последние известия», – вспоминал Меньшов.
Несмотря на неудачи будущий актер и режиссер не сдавался. Он рассказывал о своих попытках так:
«Первый раз я провалился просто с грохотом, второй раз с меньшим, в общем, на четвертый раз я поступил. Я нашел себя, я пришел, я понял, что это мой мир, он мне нравится. А я ему не нравлюсь, он меня отталкивает всячески, но это уже было второе действие».
Жизнь в общежитиях и булочная в ночную смену
Обучение давалось Меньшову непросто: педагоги часто сомневались в его таланте. Сомневался и он сам: после учебы Владимира не взяли ни в один театр, но это не погубило его веру в себя. Кстати, о вере: в школе-студии Владимир познакомился со своей будущей женой Верой Алентовой, на втором курсе они сыграли более чем скромную свадьбу.
Однако им не удалось получить даже общую комнату, и каждый продолжал жить в своем общежитии. С деньгами было настолько туго, что этот период запомнился им надолго. Предложений сняться в кино не поступало: режиссеров отпугивала невыразительная внешность Владимира Меньшова. Поэтому после окончания учебы актер уехал в Ставрополь, где был принят в труппу Ставропольского краевого драмтеатра им. Лермонтова.
Проработав там два года, Меньшов решил уйти в режиссуру и поступил в аспирантуру при кафедре режиссуры ВГИКа, которую окончил в 1970 году. Конечно, пока он учился, им с женой Верой Алентовой приходилось трудно. Когда у пары родилась дочь Юлия, то Владимир Меньшов даже пошел работать в ночную смену в булочную, чтобы прокормить семью. Так что фильм «Москва слезам не верит» Меньшов снимал отчасти и о тех лишениях, которые они с женой сами пережили и которые были понятны огромному количеству советских людей.
Но это было позже. А сперва Владимир Меньшов дебютировал в фильме своего сокурсника Александра Павловского «Счастливый Кукушкин» по рассказу Валентина Катаева «Ножи». Съемки проходили в Одессе, в этой картине Меньшов сразу же исполнил главную роль. Фильм был награжден главным призом на Киевском кинофестивале «Молодость-71». В 1971 году актер принял предложение сыграть главную роль в картине «Человек на своем месте» Алексея Сахарова. С этого момента его карьера наконец пошла в гору, он стал востребован.
В его фильмографии около ста ролей. Он вошел в историю кинематографа, как гений перевоплощения: мог искусно сыграть и простого рабочего в фильме о советской жизни, и светлого мага в мистическом сериале. Скромный Паша Голиков из фильма «Где находится нофелет?», купец, золотопромышленник Фрол Сатановский из «Китайского сервиза», глава Ночного дозора Гесер, маршал Жуков, – вот только некоторые актерские работы Меньшова, которые затронули миллионы сердец. Но еще больший успех ждал его в режиссуре.
Как Брежнев благословил фильм «Москва слезам не верит»?
Когда Владимир Меньшов загорелся идеей снять фильм «Москва слезам не верит», профессионалы в области кино всячески пытались отговорить его от этой затеи. Но упрямый характер Меньшова не позволил ему отступить: фильм был снят. Правда, он мог бы навсегда остаться на полках «Мосфильма». Худсовет не хотел выпускать готовый фильм на большой экран, сочтя некоторые сцены слишком откровенными, а сам фильм безвкусным. Чиновники отозвались о нем, как о дешевом продукте, который эксплуатирует низменные чувства зрителей.
Спас ситуацию лично лидер СССР Леонид Ильич Брежнев. Для того, чтобы показать ему фильм, пришлось сплести целую сеть интриг, в которой участвовали многие приятели Меньшова. Но, посмотрев кино, глава государства так горячо его хвалил, что вопрос был мгновенно решен, и фильм вышел в прокат.
Премьера состоялась в кинотеатре «Россия». «Спустя пару дней после этого я попадаю на Пушкинскую площадь, а на ней стоит около тысячи человек. Я подумал, что проходит какой-то митинг. Потом приглядываюсь и понимаю, что все эти люди стоят в очереди за билетами на картину «Москва слезам не верит». Причем не на сегодняшний день и не на завтрашний. Билеты покупали на неделю вперед», – рассказывал Владимир Меньшов в интервью.
Фильм был номинирован на «Оскар» как «Лучший иностранный фильм года» и даже попал в пятерку финалистов. Владимира Меньшова пригласили на церемонию награждения, вот только дорогу он должен был оплатить сам. С просьбой отправить его в США Владимир Валентинович обратился к председателю госкомитета по кинематографии Филиппу Ермашу. Но тот дал твердый отказ:
«Да ты знаешь, кто там еще претендует? Куросава, Трюффо, Арминьян, Сабо. Что тебе там делать? Тратить деньги на дорогу мы не будем».
Владимир сидел у приемника и пытался поймать «Голос Америки», чтобы узнать результаты награждения, но так ничего и не понял. Не поверил он и когда 1 апреля раздался звонок с поздравлениями: «Оскар» получил фильм «Москва слезам не верит».
В Голливуде картину высоко оценили в первую очередь потому, что увидели в главной героине воплощение американской мечты – self made woman – женщину, которая сама смогла подняться из самых низов, сделать карьеру и добиться успеха в жизни. Представительницы самых разных стран и народов умудрялись отождествлять себя с героинями этой киноленты.
Вера Алентова рассказывала: «Даже в Африке ко мне подходили женщины с кольцом в носу и говорили, что это абсолютно их судьба».
Еще один фильм – «Любовь и голуби» – снова шедевр. И опять в центре сюжета простой человек, с его драмами и слабостями. Картина, снимавшаяся в разгар антиалкогольной кампании, не понравилась «Госкино», зато запала в сердца зрителей.
После этого фильма Владимир Меньшов не снимал почти десять лет – не хотел идти на поводу у цензоров. Он всегда был принципиален. Снимался только в тех картинах, которые, по его мнению, относились к большому кино, и преподавал мастерство молодым кинематографистам. Судьба поставила точку в сценарии его жизни, но фильмы Владимира Меньшова продолжают жить. Они до сих пор остаются одними из самых любимых и часто просматриваемых, а это, как считал режиссер, важнее любых наград.