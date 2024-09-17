Владимир Меньшов: как токарь, шахтер и матрос нашел себя и стал легендарным режиссером

17 сентября исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося мастера кино, актера и режиссера Владимира Меньшова. Народный артист РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», он снялся более чем в сотне фильмов, но главным делом своей жизни считал режиссуру. Его легендарные фильмы «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» знают и любят во всех странах Содружества. А кинолента «Москва слезам не верит» получила признание во всем мире и премию Американской киноакадемии «Оскар». Картины Меньшова разлетались на цитаты сразу после их премьер. Однако прежде, чем добиться немыслимых успехов, Владимиру Валентиновичу пришлось пройти через многие трудности.

© Мир24

Азербайджанское детство

Владимир Меньшов родился в Баку, столице Азербайджанской ССР, в 1939 году. Его родители, Валентин Михайлович и Антонина Александровна, оба были родом из Астрахани. Несмотря на абсолютно разные судьбы, они прожили много лет в счастливом браке, родив двоих детей: Владимира и его сестру Ирину. Отец Меньшова окончил мореходное училище, работал первым помощником капитана, после чего служил в НКВД. Мать же была дочерью богатого крестьянина-кулака. Опасаясь попасть под раскулачивание, она уехала из родного села и устроилась работать горничной на корабль, который следовал рейсом Баку-Иран. Там же и состоялась судьбоносная встреча с будущим мужем Валентином, а в 1938 году они поженились.

Первые восемь лет жизни Володи прошли в солнечном Баку. Даже будучи уже немолодым человеком, на вопрос: «Считаете ли вы Азербайджан своей родиной?» режиссер отвечал, не задумываясь: «Конечно, я же здесь родился!». Ребенком он видел, как строили Дом правительства – один из символов столицы. Период жизни в Азербайджане он разделял на два этапа, первый связан с рождением и детством в Баку:

«Родился я в Баку, жили мы рядом с Девичьей башней, потом переехали в дом на проспекте Нефтяников, там прожили года два. Здесь я пошел в первый класс, где проучился около недели, после чего отца перевели в Архангельск, куда мы уехали всей семьей», – вспоминал режиссер.

Второй этап относится уже к более зрелому возрасту: живя у тети в Баку, будущий мастер кино работал водолазом и готовился к поступлению на актерский факультет Школы-студии МХАТ. «Я решил, что родные края мне помогут исполнить главную мечту – так и произошло. Баку подарил мне не только жизнь, но и исполнил мечту», – вспоминал Владимир Меньшов.

Токарь, шахтер и матрос

После окончания войны, в 1947 году, отца Владимира Валентиновича перевели на север – в Архангельск. После жаркого и солнечного Баку такие изменения казались кардинальными. Главным увлечением Вовы было чтение: сначала он зачитывался приключенческой литературой, потом перешел на классику. В 1950 году вся семья снова переехала, теперь на родину родителей, в Астрахань. В этот период Владимир заинтересовался кинематографом: знал наизусть все советские фильмы, читал специальную литературу. Его настолько поглотила любовь к кино, что он решил связать с ним жизнь.

Окончив школу с серебряной медалью, Меньшов пытался поступить во ВГИК, но провалил экзамены. Родители, как и многие советские люди в то время, считали профессию актера несерьезной, поэтому не вполне одобряли решение сына. Но будущий артист был настроен решительно: вернувшись из Москвы в Астрахань, он готовился к повторному поступлению и был принят в местный драматический театр, во вспомогательный состав.

Владимир был не только упрямым, но и трудолюбивым – помимо игры в театре, он работал токарем, матросом, шахтером. На шахту в Воркуту он поехал вместе со своим другом Колей. По рассказам самого Меньшова, на тот момент в Воркуте был всего лишь один телеканал, и тот – городской. Услышав, о том, что начинается конкурс на место диктора новостей, Владимир долго уговаривал и подбивал своего друга поехать туда на пробы. Исход оказался, как это часто бывает, не в его пользу. На место диктора взяли Колю, а Владимиру отказали.

«По вечерам, вернувшись с шахты, я наблюдал по телевизору Колю, читавшего последние известия», – вспоминал Меньшов.

Несмотря на неудачи будущий актер и режиссер не сдавался. Он рассказывал о своих попытках так:

«Первый раз я провалился просто с грохотом, второй раз с меньшим, в общем, на четвертый раз я поступил. Я нашел себя, я пришел, я понял, что это мой мир, он мне нравится. А я ему не нравлюсь, он меня отталкивает всячески, но это уже было второе действие».

Жизнь в общежитиях и булочная в ночную смену

Обучение давалось Меньшову непросто: педагоги часто сомневались в его таланте. Сомневался и он сам: после учебы Владимира не взяли ни в один театр, но это не погубило его веру в себя. Кстати, о вере: в школе-студии Владимир познакомился со своей будущей женой Верой Алентовой, на втором курсе они сыграли более чем скромную свадьбу.

© Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Однако им не удалось получить даже общую комнату, и каждый продолжал жить в своем общежитии. С деньгами было настолько туго, что этот период запомнился им надолго. Предложений сняться в кино не поступало: режиссеров отпугивала невыразительная внешность Владимира Меньшова. Поэтому после окончания учебы актер уехал в Ставрополь, где был принят в труппу Ставропольского краевого драмтеатра им. Лермонтова.

Проработав там два года, Меньшов решил уйти в режиссуру и поступил в аспирантуру при кафедре режиссуры ВГИКа, которую окончил в 1970 году. Конечно, пока он учился, им с женой Верой Алентовой приходилось трудно. Когда у пары родилась дочь Юлия, то Владимир Меньшов даже пошел работать в ночную смену в булочную, чтобы прокормить семью. Так что фильм «Москва слезам не верит» Меньшов снимал отчасти и о тех лишениях, которые они с женой сами пережили и которые были понятны огромному количеству советских людей.

Но это было позже. А сперва Владимир Меньшов дебютировал в фильме своего сокурсника Александра Павловского «Счастливый Кукушкин» по рассказу Валентина Катаева «Ножи». Съемки проходили в Одессе, в этой картине Меньшов сразу же исполнил главную роль. Фильм был награжден главным призом на Киевском кинофестивале «Молодость-71». В 1971 году актер принял предложение сыграть главную роль в картине «Человек на своем месте» Алексея Сахарова. С этого момента его карьера наконец пошла в гору, он стал востребован.

В его фильмографии около ста ролей. Он вошел в историю кинематографа, как гений перевоплощения: мог искусно сыграть и простого рабочего в фильме о советской жизни, и светлого мага в мистическом сериале. Скромный Паша Голиков из фильма «Где находится нофелет?», купец, золотопромышленник Фрол Сатановский из «Китайского сервиза», глава Ночного дозора Гесер, маршал Жуков, – вот только некоторые актерские работы Меньшова, которые затронули миллионы сердец. Но еще больший успех ждал его в режиссуре.

Как Брежнев благословил фильм «Москва слезам не верит»?

Когда Владимир Меньшов загорелся идеей снять фильм «Москва слезам не верит», профессионалы в области кино всячески пытались отговорить его от этой затеи. Но упрямый характер Меньшова не позволил ему отступить: фильм был снят. Правда, он мог бы навсегда остаться на полках «Мосфильма». Худсовет не хотел выпускать готовый фильм на большой экран, сочтя некоторые сцены слишком откровенными, а сам фильм безвкусным. Чиновники отозвались о нем, как о дешевом продукте, который эксплуатирует низменные чувства зрителей.

Спас ситуацию лично лидер СССР Леонид Ильич Брежнев. Для того, чтобы показать ему фильм, пришлось сплести целую сеть интриг, в которой участвовали многие приятели Меньшова. Но, посмотрев кино, глава государства так горячо его хвалил, что вопрос был мгновенно решен, и фильм вышел в прокат.

Премьера состоялась в кинотеатре «Россия». «Спустя пару дней после этого я попадаю на Пушкинскую площадь, а на ней стоит около тысячи человек. Я подумал, что проходит какой-то митинг. Потом приглядываюсь и понимаю, что все эти люди стоят в очереди за билетами на картину «Москва слезам не верит». Причем не на сегодняшний день и не на завтрашний. Билеты покупали на неделю вперед», – рассказывал Владимир Меньшов в интервью.

Фильм был номинирован на «Оскар» как «Лучший иностранный фильм года» и даже попал в пятерку финалистов. Владимира Меньшова пригласили на церемонию награждения, вот только дорогу он должен был оплатить сам. С просьбой отправить его в США Владимир Валентинович обратился к председателю госкомитета по кинематографии Филиппу Ермашу. Но тот дал твердый отказ:

«Да ты знаешь, кто там еще претендует? Куросава, Трюффо, Арминьян, Сабо. Что тебе там делать? Тратить деньги на дорогу мы не будем».

Владимир сидел у приемника и пытался поймать «Голос Америки», чтобы узнать результаты награждения, но так ничего и не понял. Не поверил он и когда 1 апреля раздался звонок с поздравлениями: «Оскар» получил фильм «Москва слезам не верит».

© Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В Голливуде картину высоко оценили в первую очередь потому, что увидели в главной героине воплощение американской мечты – self made woman – женщину, которая сама смогла подняться из самых низов, сделать карьеру и добиться успеха в жизни. Представительницы самых разных стран и народов умудрялись отождествлять себя с героинями этой киноленты.

Вера Алентова рассказывала: «Даже в Африке ко мне подходили женщины с кольцом в носу и говорили, что это абсолютно их судьба».

Еще один фильм – «Любовь и голуби» – снова шедевр. И опять в центре сюжета простой человек, с его драмами и слабостями. Картина, снимавшаяся в разгар антиалкогольной кампании, не понравилась «Госкино», зато запала в сердца зрителей.

После этого фильма Владимир Меньшов не снимал почти десять лет – не хотел идти на поводу у цензоров. Он всегда был принципиален. Снимался только в тех картинах, которые, по его мнению, относились к большому кино, и преподавал мастерство молодым кинематографистам. Судьба поставила точку в сценарии его жизни, но фильмы Владимира Меньшова продолжают жить. Они до сих пор остаются одними из самых любимых и часто просматриваемых, а это, как считал режиссер, важнее любых наград.