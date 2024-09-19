Главный каратист СССР: чем прославился боцман из «Пиратов ХХ века»

В 1979 году в СССР выходит фильм «Пираты ХХ века». Кино сразу становится невероятно популярным. И тому есть несколько причин: нестандартный для советского киноискусства жанр остросюжетного боевика, крепко сбитый сценарий и обилие невероятно зрелищных драк. Зрелищная постановка боевых сцен — непосредственная заслуга одного из пионеров советского каратэ Тадеуша Касьянова, которого зрители могут помнить по роли боцмана в том же фильме.

© Кадр из фильма «Пираты ХХ века»

Раннее детство

Будущий спортсмен родился в Москве 14 ноября 1938 года. Детство его было трудным из-за ужасов войны, последовавшей разрухи и голода первых лет мирной жизни. А также обострившейся криминальной обстановки. Семья Касьяновых проживала в одном из наиболее неблагополучных районов столицы, возле Павелецкого вокзала. Вопреки тому, что он рос в исключительно интеллигентной семье, жизнь рано заставила Тадеуша научиться постоять за себя. В детстве он столкнулся с множеством хулиганов и прошел через многочисленные дворовые драки, которые помогли ему закалить характер. Хулиганам не нравилось непривычное для русского уха польское имя будущего каратиста. Поэтому дворовая шпана то и дело выдумывала Касьянову обидные клички.

Путь в спорт

Его жизнь резко изменилась в десятилетнем возрасте после выхода на экраны фильма "Первая перчатка". Он посмотрел фильм десять раз подряд и твердо решил стать боксером. Однако в секцию он пошел только в 1953 году. Касьянову сразу же повезло: его первым тренером стал сам Михаил Соломонович Иткин, бывший чемпион Москвы по боксу военных лет. Первые успехи не заставили себя долго ждать: уже в 19 лет Тадеуш занял второе место на первенстве столицы и стал мастером спорта.

Знакомство с каратэ

Занятия боксом продолжались, но Тадеуш понял, что ему мало владеть только одним видом единоборств.

В то время он работал в таксопарке и ему периодически приходилось вступать в драки. И он заметил, что некоторые его противники используют странную технику ударов ногами. Тогда он впервые услышал про японское «каратэ». А в скором времени даже прочел труд по восточным единоборствам, написанный Эдом Паркером. Книга ему абсолютно не понравилась, но он решил не выбрасывать редкое издание, а просто на всякий случай возил ее в своем такси.

Однажды в его машину сел молодой парень, который, увидев книгу, разговорился с водителем. Когда пассажир узнал, что таксиста не впечатлило прочитанное, то предложил на досуге провести тренировочный бой.

Попутчиком был Алексей Штурмин, пионер советского каратэ. Они начали тренироваться вместе, вскоре к ним примкнули первые последователи, группа учеников начала расти.

Знакомство с самбо

Уже в 1969 году они знакомятся с одним из основателей советского аутентичного боевого искусства самбо Анатолием Харлампиевым. Их совместная работа приводит к созданию ещё одной боевой системы — рукопашного боя. Элементы самбо дополнили стиль тренировок Штурмина и Касьянова, обогатив его бросковой техникой.

Ленинское каратэ

Школа Касьянова CЭН’Э была основана в 1975 году. Название было предложено учеником секции, который нашел этот термин в корейском словаре. В переводе иероглифы означают «дело всей жизни» или же «дорога жизни».

В советские годы на каратистов смотрели косо. И поэтому, чтобы обойти все потенциальные проблемы с властями, учитель единоборств пошел на хитрость. В зале Тадеуша Рафаиловича висели три плаката: иероглиф «сэнэ» в центре, а по бокам цитаты из Ленина и Брежнева. В частности фраза вождя мирового пролетариата «Неразумно и даже преступно поведение той армии, которая не стремится овладеть всеми приемами и методами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля». И слова генерального секретаря «Все, что завоевано революцией, должно быть надежно защищено».

Школа воспитала несколько поколений каратистов, рукопашников, каскадеров и просто мужчин, готовых защищать себя, свою семью, близких и свою страну. По подсчетам Тадеуша Касьянова, с 1969 по 1991 год через эту школу прошли 230-250 тысяч учеников, а с 1991 года – еще столько же.