Каким человеком был сказочный халиф Харун Аль-Рашид

Самым знаменитым правителем Востока стал багдадский халиф Гарун Аль-Рашид. Просвещённый правитель, ценитель искусств и наук, превратившийся затем в жестокого тирана, взошёл на престол двадцатилетним юношей и стал героем сказок. Об этом удивительном человеке рассказывает обозреватель ГлагоL Олег Павлов.

© Ю. Кёкерт «Халиф Гарун аль-Рашид и послы Карла Великого», 1864 г.

Правильно его называть Харун, поэтому и стоит придерживаться справедливости и именовать таким образом. Хотя звучание восточных языков заметно отличается от европейских – в них часто просто нет букв в алфавите для обозначения соответствующих звуков. Но Харун – ближе всего к оригиналу.

Герой сказок «Тысячи и одной ночи» взошёл на престол 14 сентября 786 года. Багдадский халифат – это было крупнейшее государство того времени. Правили в нём халифы (наместники Пророка) из династии Аббасидов, поэтому историки его называют Аббасидским халифатом.

Багдад был воистину громадным городом, хотя и довольно молодым – его основал лишь дед Аль-Рашида – Аль-Мансур. Но к моменту воцарения Харуна в нём насчитывалось 2,5 миллиона жителей, там было 20 тысяч мечетей, а половину площади города занимали рынки – так что не менее сказочному воришке Алладину, по версии Диснея, было где развернуться.

Но самым волшебным был дворец халифа. Про него рассказывают, что там было огромное количество уютных двориков, садов, фонтанов и прудов. Есть сведения, что один сад полностью состоял из искусственных деревьев, где пели механические птицы из золота. Тоже похоже на сказку, но говорят так и было.

Вот в такой обстановке и родился Харун Аль-Рашид. Поэтому неудивительно, что он вырос образованным и утонченным юношей, но не праздным. Каким и взошёл на престол. Тут стоит сказать, что Восток стал хранителем всей древней культуры человечества. После распада Западной Римской империи Европа погрузилась во мрак средневековья. Она познакомится с достижениями Античности только после Крестовых походов, когда крестоносцы смогут о ней узнать. Только тогда часть знаний начнёт возвращаться европейским народам и в итоге выльется в эпоху Возрождения. Ну собственно потому она так и называется.

А пока Европа VIII века – это задворки мировой цивилизации, варварская территория. Даже империя Карла Великого. «Анналы королевства франков» рассказывают, что Харун Аль-Рашид подарил ему слона по кличке Абуль-Аббас. А вот в арабских хрониках об этом ни слова – империя, которой так гордится Европа и которая послужила началом всей нынешней политической конфигурации, воспринималась как нечто недостойное внимания, а сам Карл Великий, как незначительный правитель.

Другое дело – Византия или Восточная Римская империя. Война с ней досталась Аль-Рашиду по наследству вместе с огромной страной. Те же легенды рисуют багдадского халифа как непревзойдённого воина. Но более достоверные источники сообщают, что до восшествия на престол он был предметом насмешек солдат – слишком утончённым юношей оказался, да и сидел в седле театрально и манерно. Но то, что его военному делу обучали – вне всякого сомнения — в военных походах он участвовал и был правителем провинции уже в 16 лет.

Сказки прославляют Харуна Аль-Рашида как мудрого правителя. Очень благочестивого и набожного. Аль-Рашид переводится с арабского как «праведный». Только вот это прозвище дал ему не народ, а родной отец халиф Мухаммад ибн Мансур Аль-Махди, когда объявил его наследником престола – он был лишь вторым в очереди и занял его благодаря интригам матери.

А вот то, что он выходил «в народ» со своим визирем (первым министром) Джафаром переодевшись, чистая правда. Это был его друг юности из династии Бармакидов – все визири того времени происходили из этой семьи. Они были могущественные и фактически управляли страной.

На первом этапе Аль-Рашида это вполне устраивало. Он сам откровенно признавался, что его больше интересуют поэзия и науки. Поэтому при его дворе они процветали, а во дворце жили самые известные учёные мужи и литераторы того времени. Харун основал в Багдаде университет задолго до первого европейского в Болонье, создал огромную библиотеку. Он и сам писал стихи и очень неплохие, кстати. Его музой была жена Зубейда и Аль-Рашид искренне говорил, что легко променяет своё царство на простое общение с ней.

Но так было только пока Харун Аль-Рашид был молод. Такое просвещённое правление привело к тому, что Багдадский халифат переживал период экономического и культурного расцвета. Но затем халиф внезапно перешёл к репрессиям и позабыл о прошлых своих словах.

Он решил, что слишком могущественная аристократия угрожает его правлению и решил её уничтожить. И первым пострадал ближайший друг, визирь Джафар – в 806 году ему отрубили голову за, якобы, покушение на честь сестры Харуна. Весь род Бармакидов был уничтожен, а вместе с ним и цвет аристократии. Жестокость второго периода правления послужила причиной волнений, восстаний и, в итоге, привела к распаду государства Аббасидов.

Историки знают, что такой итог вполне закономерен – террор, который чаще всего затевается и оправдывается как стремление сохранить державу, всегда приводит к обратному результату. Пример подобного правления Россия видела и в своей истории. Иван IV Грозный в первой половине своего царствования также правил как просвещённый руководитель и все его достижения приходятся на этот период. Но террор, опричнина, уничтожение цвета нации привели к жесточайшему кризису, и страну от уничтожения и распада чудом спасли простые граждане. У Харуна Аль-Рашида в Багдадском халифате таких подданных не оказалось, а сам он погиб в 46 лет, подавляя восстание в Средней Азии.