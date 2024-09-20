Советы от Софи Лорен: что нужно женщине, кроме красоты

Софи Лорен - 90. Вспоминаем цитаты из ее интервью, которые она давала в разные десятилетия.

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НУЖНО ЛИ ЖЕНЩИНЕ ЧТО-НИБУДЬ КРОМЕ КРАСОТЫ?

Когда была маленькой, никто не считал меня красивой. Лет в десять я была очень худой, просто тощей, и не могла похвастаться красотой. Сказать же сегодня, что красива, тоже не могу - такие вещи определяются другими. К тому же красота не является для меня главным, есть вещи поважнее. Поверьте: когда снималась в фильмах, никто не приглашал меня только за мою красоту.

НУЖНА ЛИ КРАСОТА АКТРИСЕ?

Пик моего успеха пришелся на 1950-е, когда красота означала нечто совсем другое, чем сегодня. Тогда это понятие не было настолько коммерчески ориентированным и обесцененным, как сегодня. Сегодня молодые актрисы и модели становятся популярными вмиг, и у них просто не остается времени на развитие своего характера и индивидуальности. У них больше нет жизни - только их слава, и это действительно опасно.

КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ?

Спокойствие - это ключ к красоте. Постарайтесь обрести мир внутри себя.

МОЖЕТ ЛИ В БЕДНОСТИ ВЫРАСТИ ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ?

Семья наша была очень бедной, а отец бросил нас, когда я была совсем маленькой. Мы с сестренкой лепили куклы из хлебного мякиша, а когда очень донимал голод, съедали их. К тому же я была убеждена в том, что очень некрасива. В Поццуоли найти работу оказалось невозможно, бедность была такой, что с сестренкой и матерью я спала на одном матраце. Мать мечтала о том, чтобы я стала хотя бы статисткой, и регулярно посылала мои фотографии на конкурсы красоты. На одном из них - в Неаполе - эти фотографии понравились, и я получила приз конкурса на звание "Королевы моря". Мне исполнилось тогда пятнадцать лет…

В ЧЕМ СЕКРЕТ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА?

Я никогда не училась актерскому мастерству. У меня была школа жизни, но не школа кинематографа.

КЕМ ДЛЯ СОФИ БЫЛ МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ?

Вы только представьте себе, мы с ним вместе играли в 14 картинах. Он стал для меня настоящим братом. Марчелло был очень живой, импульсивный, с огромным талантом - находиться рядом с ним всегда было большим удовольствием. Я благодарна судьбе, что она позволила мне так долго быть рядом с ним, поддерживать друг друга, защищать. Мы действительно были очень-очень близки.

ГОЛЛИВУД - ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ?

Я никогда не чувствовала себя частью Голливуда. Там у меня не было корней. Я была там чужой, потому что американский менталитет слишком отличается от европейского, итальянского образа мыслей.

КАК ОТНЕСЛИСЬ ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗРИТЕЛИ К ФИЛЬМУ ВИТТОРИО ДЕ СИКА "ПОДСОЛНУХИ", МНОГИЕ ЭПИЗОДЫ КОТОРОГО С СОФИ ЛОРЕН СНИМАЛИСЬ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ?

Очень хорошо. Фильм имеет огромный успех. Правда, были и недовольные голоса. Они принадлежат тем, кому не может понравиться история простых и честных людей, разлученных войной. Это голоса фашистов. Знаете ли вы о том, что в 1966 году итальянская служба безопасности раскрыла заговор южно-тирольских фашистов? Гитлеровские последыши обозначили свой план шифром "Софи Лорен" и намечали убийство виднейших итальянских актеров и актрис как месть за их участие в итальянских антифашистских фильмах. Начать собирались с меня...

КТО ГЛАВНЫЙ В ДОМЕ?

Если женщина хочет сохранить свой брак, она должна уступить, потому что у нее гораздо больше терпения и понимания… Главная в доме всегда женщина - только она может создать семью. Ни в коем случае не муж… Но последнее слово всегда оставалось за Карло, так я делала его счастливым (улыбается).

О МЛАДШЕМ СЫНЕ ЭДОАРДО

Вчера мы разговаривали с ним по телефону, и он прочел мне одну вещь, которая его очень тронула. И во время чтения трижды прерывался, потому что не мог сдержать свои эмоции. Я спросила его: "Что случилось?! Ты плачешь?" Он ответил: "Да, мама..." И это прекрасно. Он такой же, как и я.

НАДО ЛИ КАЗНИТЬ СЕБЯ ЗА ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ?

В жизни нужно делать выбор - и отвечать за него. Я не люблю смотреть назад. Это может свести с ума. Да и зачем: изменить прошлое невозможно.

ОСТАЛИСЬ ЛИ НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ?

Моя давняя мечта, мой любимый литературный персонаж - Анна Каренина. Актрисе, создающей этот образ, нужно передать сложную гамму чувств, и поэтому роль Анны требует особой подготовки. Я хотела бы играть ее здесь, в Советском Союзе. Я знаю, что не так давно вы успешно экранизировали роман Толстого. Но ведь это была шестнадцатая экранизация и, конечно, не последняя. Поэтому я не теряю надежды. Сейчас Лукино Висконти пригласил меня принять участие в создании многосерийного телевизионного фильма по мотивам романа Льва Толстого. Выдержать конкуренцию с Гретой Гарбо, Вивьен Ли и Татьяной Самойловой - сами понимаете, как это не просто...

Другая мечта - сыграть в театре или кино матушку Кураж. В Берлине я познакомилась с вдовой Бертольда Брехта Еленой Вайгель, и мы говорили с ней об этом. Надеюсь, удастся сыграть обе эти роли.

НАДО ЛИ ЖЕНЩИНЕ СКРЫВАТЬ СВОЙ ВОЗРАСТ?

Я рада, что все еще могу притворяться, как будто бы мне лет на 15 меньше! Хотя мне и сейчас нравится моя жизнь, мне нравятся и мои дети, и то, что я становлюсь старше. Разве это грех?