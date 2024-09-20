«На войне не боятся только дураки». Как увиденное на фронте изменило добровольца

Хороший дом, прекрасная семья, достаток, интересная и ответственная работа, законченная диссертация — осталось лишь защитить. Мир Андрея был ясен, стабилен и понятен. Но в 2022 году он решает все изменить и осенью идет добровольцем на СВО, где осваивает абсолютно новую для себя профессию — оператора беспилотного самолета, ведет глубокую разведку в тылу врага, находит важнейшие цели и наводит на них нашу артиллерию. За боевые заслуги и доблесть его награждают медалью «За отвагу». «Лента.ру» вместе с актером Дмитрием Дюжевым отправилась в Чебоксары, чтобы в рамках проекта «Герой по соседству» (совместно с «Роспатриот») рассказать историю молодого героя Андрея Шакулова с позывным Чуваш.

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Медаль за отвагу

С двухкилометровой высоты земля выглядит как картина художника авангардиста: беспорядочный набор разнообразных форм и цветов. Вот пятно, напоминающее вставшего на задние лапы медведя, а вот — похожее на корабль. Неожиданно в скоплении квадратиков, треугольников и трапеций появляется яркая вспышка, и картину заволакивает плотное белое облако. За этим следуют новые и новые вспышки. Картинка на мониторе идет без звука, но и так понятно — там внизу разверзся ад.

«Наши военные очень долго не могли обнаружить местоположение системы противовоздушной обороны противника одного из ключевых городов Украины, — объясняет Андрей Шакулов. — В январе 2023 года мы залетели очень далеко и сумели ее найти. Определили координаты, навели орудие очень большого калибра и с одного выстрела удалось поразить РЛС, штаб и четыре пусковые зенитные установки С-300».

Так была уничтожена система ПВО, защищавшая склады с боеприпасами для HIMARS, о которой военные знали, но долго не могли ее обнаружить и вывести из строя. А на следующий день ударили уже по самим складам и полностью их уничтожили.

«Мы, как обычно, потом провели разбор, обсудили успех на планерке и стали работать дальше», — продолжает Андрей.

С Андреем мы беседуем в Чувашском национальном музее, где открылся зал, посвященный СВО. Видео поражения украинской системы ПВО передал музею он. Андрей показывает медаль «За отвагу».

«Никто не ожидал, что за это наградят. Проходит неделя, приезжает генерал, всех строят и сообщают, что наша работа спасла много жизней и все восемь человек нашего отделения представлены к государственной награде — медали "За отвагу"».

Она почти точно такая же, как та, которой в 1944 году был награжден мой дед — начальник полевого госпиталя, хирург Алексеев Михаил Петрович. Такая же ленточка, такой же многобашенный танк в центре серебряного диска. Все то же, лишь в самом низу отсутствуют буквы «СССР». Но преемственность сохранена. И дают эту медаль, как и 80 лет назад, за доблесть и отвагу.

«Мой папа — гелой!»

В зоне СВО Андрей из волжского города Чебоксары служил добровольцем по контракту. Работал старшим оператором беспилотного воздушного судна, руководил отделением из девяти человек: четыре техника, четыре оператора и командир. Бурят, чуваш, русский, москвич, белгородец… Все объединились ради одной цели — найти противника, уничтожить, приблизить победу. И все они на 100 процентов уверены друг в друге.

Людям, никогда не бывавшим в зоне спецоперации, может показаться, что операторы беспилотников находятся в тылу и ничем не рискуют. Но это не так.

Они разведчики и наводчики, глаза и уши артиллерии, ракетчиков и ВВС. Суть их работы в том, чтобы преодолеть все линии радиоэлектронной борьбы врага, залететь в ту зону, где они уже не действуют и где противник их совсем не ждет.

А дальше — найти командные пункты, системы ПВО, средства контрбатарейной борьбы, передать их координаты и скорректировать огонь артиллерии.

Работа эта ценится очень высоко, а враг старается уничтожить их любой ценой. И располагаются они совсем не в тылу, а между первой и второй фронтовой линиями. Тщательно маскируются, строго соблюдают все правила «тишины» — никаких мобильных телефонов, интернета и звонков родным, как бы те не переживали. Только рации и закрытые каналы связи. Иначе засекут и уничтожат. А значит, ослепят и оглушат весь фронт. И если все же подразделение попадает под обстрел — следует срочная эвакуация. Первым эвакуируют личный состав, который дороже любой даже самой дорогой техники. Таков приказ.

Спрашиваю Андрея:

— Далеко твоя «птичка» летала?

— Личный рекорд — 96 километров от фронта.

— А как ориентировались, если геолокация отключена или потеряна?

— По сусликам и енотам.

— Как это?

«На случай потери сигнала учили местность, запоминали рельеф. На что похоже? Енот, суслик, щука… Чтобы по картинке с камеры определить, где находится борт, и вернуть его назад. Техника сложная и дорогая, за нее на нас большая ответственность».

— Часто теряли беспилотники? Ведь их могут и сбить, и оператор может совершить ошибку.

— Нет. Всего однажды. Наш беспилотный самолет в серой зоне над передовой сбила неустановленная ракета, чья именно — непонятно. Это был единственный самолет, который потеряло наше подразделение.

Пока мы разговаривали, София, дочка Андрея трех с половиной лет, заскучала. Чтобы отвлечь ребенка, задаю ей взрослый и, наверное, поэтому довольно глупый вопрос:

— А ты знаешь, кто твой папа?

— Мой папа — гелой! — нисколько не смутившись, со всей детской искренностью ответила кроха и обняла папу за шею.

Сын полка

Внешне Андрей даже отдаленно не напоминает классического героя-комбатанта — накачанного штурмовика в камуфляже, плавно переходящем в татуировки и наоборот. Обычный парень, небольшого роста, чуть косолапит, взгляд немного рассеянный — как у человека, привыкшего носить очки. Мини-копия Пьера Безухова в исполнении Бондарчука-старшего.

За мягкой и абсолютно безобидной внешностью на самом деле собранность, упорство, воля и контроль.

«Он хороший», — говорят об Андрее девочки-волонтеры из штаба «Молодой гвардии»;

«Заботливый и очень надежный», — называет главные, на ее взгляд, качества Андрея жена Маша;

«Я в нем не сомневаюсь», — уверен председатель Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов.

По национальности он чуваш. Родился в Новосибирске в военном городке, где служил его отец — офицер-танкист, прошедший в 1990-е годы военные конфликты в Таджикистане и Чечне.

В подразделении, которым командовал отец, Андрея с рождения называли сыном полка. Четырехлетним малышом его брали на танковый полигон и катали на танке.

В школе учился на «хорошо» и «отлично». Единственная тройка была в четвертом классе. Особенно успевал по физике и математике. Любил подвижные игры — баскетбол, волейбол, футбол и одновременно увлекался шахматами. В них играет почти каждый день до сих пор. Считает это отдыхом и хорошей разгрузкой после трудного дня.

После школы хотел поступить в Академию ФСБ, но не прошел медкомиссию. Выбрал Российский государственный университет правосудия в Москве, где была военная кафедра.

После зачисления в вуз к Андрею приехал отец, привез две большие пачки макарон, рис, мешок картошки, два ящика тушенки, выдал денег на первый семестр и сказал:

«С 1 января у тебя начинается взрослая жизнь. Как хочешь, так и крутись».

Такое напутствие к началу столичной жизни расслабленности не способствовало. Первые два с половиной года снимал койку в трехкомнатной квартире с 12 соседями, тоже студентами из Белоруссии. Учился и работал — сначала в кол-центре, затем в ресторане. Уже на первом курсе организовал собственное ИП по помощи индивидуальным предпринимателям в налогах и сборах, которое работает до сих пор.

В 2016 году окончил бакалавриат по специальности «Налоги и налогообложение», через два года — магистратуру «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время заканчивает аспирантуру на экономическом факультете Чувашского государственного университета.

Вернувшись в Чебоксары, Андрей воспользовался полученным образованием и с 2018 года стал работать помощником депутата горсовета: разбирался с бумагами, вел прием населения, организовывал мероприятия.

Во время эпидемии ковида в каждом из трех округов города были организованы штабы по помощи населению. Люди звонили в кол-центры по месту жительства и оставляли свои заявки: кому по хозяйству помочь, кому в аптеку сходить, кому в магазин. Их выполняли волонтеры-молодогвардейцы.

В ковидном 2021 году Андрей стал руководителем Чувашского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и членом Молодежного парламента города Чебоксары при Чебоксарском городском Собрании депутатов. А с февраля этого года — еще и координатором МГЕР по всему Приволжскому федеральному округу, это целых 14 регионов.

24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине, и чувашские молодогвардейцы немедленно включились в работу. Уже 1 марта 2022 года они отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарной помощи, которую собрали по всей Чувашской Республике.

— Везли все подряд. Бинты, йод, носки, тушенку, скоропортящиеся продукты, — вспоминает Андрей.

«Мы же не знали тогда, что нужно. Был такой порыв и был бардак, конечно. Потом уже разобрались — и помощь стала адресной. Нужен квадрокоптер — значит, привезем квадрокоптер. Нужны тепловизоры — значит, их соберем. Подтянулись молодые предприниматели, стали помогать».

— Почему ты всем этим занимаешься — волонтерством, общественной работой? У тебя же есть семья, стабильный доход, который мог бы быть большим. Ты говорил, что мечтал залезть на Килиманджаро — самую высокую гору Африки, но никак не мог найти время. Вместо Африки ты отправился добровольцем на СВО, напугал всю семью. Ты ведь как аспирант имел бронь. Зачем тебе это нужно?

— А если не мы, то кто? Кто это сделает, кроме нас? — Андрей разводит руки, как будто хочет все объять и всех обнять. — В Мариуполе люди три дня жили без еды и без питьевой воды. Когда приехали молодогвардейцы, нас встречали как скорую помощь.

После первой поездки с гуманитарной помощью в Донбасс у Андрея созрело решение идти на СВО добровольцем. Маша плакала. А отец выразился по-военному кратко и конкретно:

«Так точно! Вперед и с богом!»

«Я изменил отношение к жизни»

И вот мы опять вернулись к теме СВО. Но это и понятно, в жизни 30-летнего Андрея участие в спецоперации пока главное и самое яркое событие.

После отбора, собеседования и проверки на полиграфе Шакулова определили в подразделение, в тот момент засекреченное, задачей которого было доказать в условиях спецоперации эффективность беспилотных летательных аппаратов, используемых в гражданской авиации и МЧС. Благодаря замене модемов и незначительной модернизации из них удалось быстро создать разведывательный глубокотыльный беспилотный самолет, который позволил вести дальнюю разведку.

До того как приехал на полигон, Андрей даже не знал о существовании больших беспилотников с размахом крыла более трех метров, высотой полета до четырех километров, с современными камерами, позволяющими видеть в деталях все, что происходит на земле.

Специального военного образования Андрей не имел, так же как инженерного или айтишного. Но, как и большинство сверстников, с детства был своим в виртуальном мире компьютерных сетей, джойстиков, гонок и стрелялок.

Обучение проходил в одной из столиц Приволжского федерального округа. Учили основам аэродинамики, топографии, чтению карт, настройке техники и даже сбору парашютов. Куда отправят и какие конкретно задачи придется выполнять, известно не было.

Боевое крещение группа, в которую вошел Андрей, приняла в первый же день после подписания контракта, попав под обстрел.

Авдеевка была тогда еще под контролем ВСУ, что позволяло противнику ежедневно обстреливать Донецк.

— Каждый день начинали стрелять в шесть-семь утра, как по будильнику, — рассказывает Андрей.

«Стреляли без разбора, куда придется, по 300 и больше прилетов в день. Кассетные боеприпасы с лепестками прилетали. Магнитные мины, которые реагируют на мобильные телефоны. Если рядом с ней проходишь — она взрывается. Как ни странно, но это нас зарядило энергией и дало смысл: отодвинуть вампиров, которые обстреливают Донецк без разбора».

Сначала военные не восприняли группу всерьез, посчитали, что им привезли очередную дорогую и бесполезную игрушку. Но когда операторы беспилотников начали давать результат в контрбатарейной борьбе, отношение к ним быстро изменилось.

Операторам глубокой разведки удавалось то, что не могли сделать до них военные: находить дальнобойные американские гаубицы М777 («Три топора»), стреляющие GPS-снарядами, а также хорошо замаскированные американские контрбатарейные установки, оборудованные сейсмодатчиками. Зарытые в землю на расстоянии полукилометра друг от друга, три такие «бочки» определяли по трем точкам координаты места, откуда стреляет наша артиллерия.

В нелетную погоду (низкие облака, снег) операторы занимались аналитикой, вычисляя по картам и косвенным данным местоположение вражеских батарей и объектов ПВО. Так, с точностью до двух километров удалось рассчитать нахождение одной из точек ПВО, которая затем была успешно поражена.

— Что дало тебе лично участие в спецоперации?

— Очень многое. Я изменил отношение к жизни, понял, как нужно радоваться каждому дню, когда ты утром открыл глаза. Я по-другому понял важность семьи. Необходимость того, чтобы кто-то ждал дома. Понял смысл армейских песен про ту девчонку, которая ждет, про маму…

Девчонка, которая ждет

В середине дня мы знакомимся с Машей, женой Андрея, — той самой девчонкой, которая ждет. Маша очень волнуется. Вокруг съемочная группа, камеры, свет, звук, режиссер, ведущий — заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. К такому вниманию она не привыкла. Маша готовилась, нарядилась и от этого чувствует себя еще более скованно и готова вот-вот расплакаться.

Дима улыбается Маше, что-то ей говорит, и она успокаивается. Работать с Дюжевым легко. Его эмпатия и доброта легко убирают скованность и неловкость.

Маше 27 лет, окончила Чувашский государственный университет культуры и искусств. По специальности педагог-хореограф, работает с детьми. С Андреем познакомилась в соцсетях, но встретиться долго не соглашалась.

— Он был очень настойчивым, узнал мой адрес и выманил из дома, — рассказывает Маша о первой встрече с будущим мужем. — Я вышла, а он достает огромный букет роз…

— Кто у вас главный в семье?

— Он, конечно. Он поставил себя так, что он главный и решает все важные вопросы. А я к нему прислушиваюсь. Я за ним как за каменной стеной.

— После возвращения с СВО Андрей изменился?

— Стал более собранным, более четким, более мужественным.

День героя

День Андрея наполнен событиями, спрессованными во времени. Сегодня у него еще несколько важных мероприятий. Одно из них — круглый стол в Общественной молодежной палате при Госсовете Чувашской Республики. Повестка дня: «Меры поддержки молодых специалистов: текущее состояние и перспективы». Собралось человек сорок из разных районов республики.

В Чувашии молодежный парламент имеет право законодательной инициативы. На круглом столе разбираются вопросы конкретной помощи молодым специалистам. Андрей рассказывает, что все больше людей предпочитают жить за пределами больших городов, что в Чувашии крепки родовые устои, но на селе не хватает развитой инфраструктуры: хороших школ, больниц, возможности заниматься спортом. А это в первую очередь связано с тем, что молодые специалисты не хотят работать в селе из-за низких зарплат и плохих бытовых условий.

Молодежному парламенту Чувашии уже удалось добиться проведения закона о финансовой помощи молодым сельским врачам. Теперь за первый год работы они дополнительно получат по 250 тысяч рублей, еще столько же — за третий год и еще 500 тысяч — за пятый. Итого за пять лет работы на селе дополнительные выплаты молодым врачам составят 1 миллион рублей. А вот у молодых учителей предусмотрены выплаты только за первые три года, и они в сумме составляют всего 120 тысяч рублей. После обсуждения принимается постановление выйти на правительство республики с предложением поднять выплаты молодым учителям, работающим в сельской местности.

После этого обсуждаются вопросы предоставления молодым специалистам собственного жилья, компенсации транспортных расходов, если они ездят на работу из города, и другие подобные вопросы. Присутствующие дискутируют, собираются в рабочие группы, получают задания. Чувствуется, что эта работа им нравится, и они занимаются ею уже давно.

Задаю Андрею давно назревший вопрос:

— Ты хочешь заниматься политикой профессионально, тебе это нравится?

— Да, мне это нравится. Я опасаюсь исполнительной власти, а вот в законодательной власти мне нравится разрабатывать законы вместе с командой, обсуждать их в регионах, инициировать, принимать. Вот сегодня мы обсуждали, как эффективнее помочь молодым специалистам. Почему, например, молодой фельдшер получает 750 тысяч рублей помощи, а молодой ученый — ничего. У нас есть аналитика по всем регионам республики.

Круглый стол закончился, все получили задания и, продолжая что-то обсуждать, расходятся. А Андрей уже спешит на новое мероприятие — День соседей, который отмечается на улице 324-й стрелковой дивизии Калининского района Чебоксар.

Вместе с ним мы приезжаем на место и тут же попадаем в атмосферу уличного праздника, которой давно уже не встретишь в респектабельной столице. Людей много, но кажется, что все вокруг друг друга знают. Наверное, они и вправду знакомы, ведь соседи. Много детей, вкусняшек, чай из самовара, домашняя выпечка, всем весело. На сцене выступают самодеятельные артисты. Видно, что они готовились и очень стараются. Поют, танцуют, в красивых костюмах.

Дмитрия Дюжева встречают с восторгом. Все хотят с ним сфотографироваться. Дима со сцены представляет Андрея Шакулова. Вспоминает героев чувашского народа — Чапаева, летчика-космонавта Андриана Николаева. Говорит о новых героях — участниках СВО. Андрей стесняется и заверяет всех, что никакой он не герой, а обычный парень по соседству. Праздник продолжается.

На войне не боятся только дураки

Вечер. Оператор и режиссер доснимают нужные им планы, Диму продолжают атаковать любители популярного формата «селфи со знаменитостью», и он никому не отказывает — вот ведь выдержка у профессионала. Обсуждаем прошедший день, гостеприимную Чувашию, открытый и доброжелательный народ республики, преимущества местных красавиц — а их немало, но в конце концов как-то незаметно снова начинаем говорить об СВО.

— В первый месяц после возвращения, выходя на улицу, сразу смотрел на небо, не появится ли в облаках дрон или беспилотник, — рассказывает Андрей.

«Однажды пошли на субботник в лесопарк убирать мусор, и кто-то обратил внимание, что мой мешок пустой. Спросили почему. И только тут я сообразил, что все это время искал под деревьями "лепестки". После этого начал за собой следить и перестраиваться».

— Страшно было?

— Конечно. На войне не боятся только дураки. У всех остальных есть страх. Особенно если поблизости рвутся кассетные натовские боеприпасы. Очень опасные...

— И при этом тебя все равно тянет туда вернуться?

— Тянет. Там жизнь более насыщенная, и человек приносит больше пользы. Каждые два-три месяца езжу туда с гуманитарным грузом для чувашских бойцов. Постоянно с ними на связи. Делаю то, что считаю нужным и правильным для себя и для своей страны. Считаю, что так надо.