Как Софи Лорен стала одним из главных секс-символов в истории кино

20 сентября великой итальянской актрисе Софи Лорен исполняется 90 лет. «Лента.ру» вспоминает невероятную судьбу артистки, в которой были необыкновенная любовь с продюсером Карло Понти, карьера в Италии и Голливуде, работа с Кэри Грантом, Марчелло Мастроянни и Марлоном Брандо, съемки в СССР и многое другое.

В зарубежных источниках нет имени Софи Лорен. Там фигурирует София Лорен — причем ударение в фамилии делается на первый слог. Однако в России она всегда была Софи Лорен — на французский манер. По всей видимости, в такой транскрипции звучит эхо французского кино, которое было доступно советским зрителям, и тот факт, что сама Лорен была для советских и российских зрителей не чужим человеком — особенно после роли в «Подсолнухах», которые Витторио Де Сика снимал в СССР. Впрочем, имя — лишь часть великого мифа, а его транскрипция, пожалуй, единственное, на что сама София не смогла (или, что вероятнее, не захотела) повлиять. Тем более что метаморфозы этого имени начались уже в юности.

София Констанца Бриджида Виллани Шиколоне — одна из двух незаконнорожденных дочерей инженера Риккардо Шиколоне и провинциальной актрисы Ромильды Виллани. Свои мечты о звездной карьере мать Софии Ромильда Виллани очень удачно спроецировала на старшую дочь. В детстве ее звали Зубочисткой, но к подростковому возрасту София обрела привлекательную внешность и стала постоянной участницей конкурсов красоты. На одном из них в 1950 году 16-летнюю Софию заметил кинопродюсер Карло Понти, который был старше будущей супруги на 22 года.

Лорен говорила, что Понти научил ее всему — ходить, есть, играть, говорить. В публичном же поле он стал ее персональным Пигмалионом, который сконструировал карьеру Софии

Для начала он дал актрисе новое имя София Лазарро, под которым она фигурировала в титрах в первые три года карьеры. Автором же имени, которое вошло в историю, стал режиссер фильма «Африка за морями» Джованни Роккарди, которому категорически не нравилась фамилия Лазарро. Однажды он увидел афишу, на которой красовалась шведская актриса Марта Торен, перебрал несколько букв и — на свет появилась Софи Лорен. Уже через год она впервые сыграла у Де Сики — в фильме «Золото Неаполя», с которого и началось восхождение к статусу богини кинематографа.

© Кадр: фильм «Высокая мода»

В отличие от многих европейских коллег, Лорен быстро шагнула из национальных звезд в общемировые, начав сниматься в Голливуде. Ее партнерами были Фрэнк Синатра и Кэри Грант («Гордость и страсть»), Джон Уэйн («Легенда о потерянном»), Чарлтон Хестон («Эль Сид»), Марлон Брандо («Графиня из Гонконга», где Софи, кстати, сыграла русскую Наташу), Кларк Гейбл («Это началось в Неаполе»). В 1960-м Лорен вновь сыграла у Де Сики — в фильме «Чочара», за который Софи получила «Оскар». Премия за лучшую женскую роль была впервые вручена актрисе, игравшей не на английском языке. В 1991-м она получила второй «Оскар» за заслуги перед кинематографом — тем более почетный, что вручил его Федерико Феллини.

Великий итальянец сказал, что всю жизнь мечтал поработать с Лорен и понадеялся снять ее в следующей картине. Увы, Феллини ушел из жизни два года спустя, а его последней работой остался «Голос Луны»

В словах режиссера наверняка не было ни капли формальной вежливости — неслучайно ведь любимым экранным партнером Лорен был фаворит Феллини Марчелло Мастроянни. Вместе они снялись в 14 фильмах, среди которых — «Брак по-итальянски», «Необычный день», «Вчера, сегодня, завтра» и «Подсолнухи». Последней совместной работой в 1994-м году стала «Высокая мода» Роберта Олтмена. Лорен говорила, что с Мастроянни на площадке она никогда не чувствовала себя на работе.

© Кадр из фильма «Эль Сид»

Кроме того, в отличие от американцев, Марчелло никогда не старался завоевать сердце партнерши, в то время как Кэри Грант всерьез звал ее замуж. Однако в тот момент Карло Понти уже стал женихом Софи, и слегка опешив от напора голливудского ловеласа, она уверенно сделала свой выбор. Семейная жизнь Лорен и Понти — тема для отдельной (и уже написанной) литературы. Впервые они поженились в Мексике, поскольку католическая церковь в 1957-м отрицала разводы, а Понти состоял в браке. Позднее брак с Софи был аннулирован, а Карло пришлось стать гражданином Франции, чтобы жениться повторно — спустя девять лет после первого бракосочетания, в 1966-м. Лорен как-то обмолвилась, что Мэрилин Монро сгубило то, что ей не для кого было жить. Сама Софи всегда ставила семью не просто превыше всего — это место было по-настоящему незыблемым. Когда в 1968-м у нее родился первенец Карло Понти-младший, актриса с легкостью заявила о готовности уйти из профессии и полностью посвятить себя материнству. Этого, впрочем, не потребовалось — хватило двухгодичной паузы по уходу за ребенком. В 1973-м на свет появился второй сын Эдоардо — сегодня он стал единственным режиссером, в фильмах которого Лорен по-прежнему соглашается сниматься.

Софи неоднократно говорила, что если решит навсегда уйти из профессии, то не будет делать никаких официальных заявлений, а «просто растворится»

Ей же принадлежит высказывание, гласящее, что статус секс-символа не зависит от прожитых лет: «Или ты родился секс-символом, или нет. А возраст тут ни при чем». В этих и многих других афоризмах — особая откровенность, к которой Лорен за годы карьеры приучила весь мир. Она не прятала свою жизнь и не стыдилась 18 дней, которые отбыла в тюрьме в 1982-м за неуплату налогов, утверждая, что этот опыт сделал ее намного мудрее. Мудрость, выраженная в хлестких афоризмах и безупречных манерах, позволила Лорен самостоятельно создать миф о себе. В 1980-м она сумела закрепить его, удивительным образом сыграв себя и свою мать в телевизионном фильме «Софи Лорен: Ее собственная история».

Начиная с этого момента, Лорен снималась все реже, выбирая проекты, подчеркивающие ее статус, но не стараясь что-то доказать новому поколению. Среди этих фильмов — телеверсия «Чочары» под названием «Две женщины», снятая Дино Ризи, «Высокая мода», полнометражный дебют сына Эдоардо «Только между нами». В 2009-м она сыграла мать героя Дэниела Дэй-Льюиса в фильме Роба Маршалла «Девять» — мюзикле по мотивам «8 1/2» Феллини. Это короткое появление Лорен на экране, пожалуй, стало причиной, по которой не очень удачный фильм остался в истории. Последняя (на данный момент) работа Софи — фильм под названием «Вся жизнь впереди», снятый Эдоардо Понти для Netflix. Благодаря поддержке актрисы картина стала хитом стримингового сервиса, лишний раз подтвердив ее статус.