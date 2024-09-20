История любви: как кинозвезда увела продюсера из семьи, пережила выкидыши и сидела в тюрьме

20 сентября итальянской диве кинематографа Софи Лорен исполняется 90 лет. Она стала одной из самых влиятельных актрис современности, получила две премии «Оскар» и звание секс-символа мирового кино. Лорен прославилась благодаря своему мужу режиссеру и продюсеру Карло Понти. К юбилею актрисы NEWS.ru рассказывает их историю любви.

© Global Look Press // Карло Понти и Софи Лорен, 1971 год

Как Карло Понти создал Софи Лорен

Софи Лорен и Карло Понти познакомились в 1951 году. 16-летняя девушка участвовала в очередном конкурсе красоты в Италии, на котором известный режиссер был в составе жюри. К тому времени Софи пыталась построить актерскую карьеру, и знакомство с Понти, открывшим миру Джину Лоллобриджиду, было ей на руку.

Режиссер разглядел в девушке потенциал и на следующий день пригласил ее в офис на кинопробы в фильм «Анна». Однако там выяснилось, что на экране Софи выглядела не столь эффектно. Тогда Карло сказал ей: «Знаешь, операторы говорят, что у тебя слишком длинный нос. Может, тебе стоит его немного подправить». Софи ответила: «Я работала без твоих советов с этим носом, и я его никогда не изменю. Мой нос останется со мной навсегда. Мне он нравится, в нем моя индивидуальность».

Карло Понти решил сделать из Софи настоящую звезду мирового масштаба. В первую очередь он сменил ее псевдоним София Ладзаро на Софи Лорен.

Режиссер настоятельно рекомендовал актрисе выучить английский, читать книги по истории искусств, слушать классическую музыку, нанял педагога по этикету, научил делать макияж и прическу и даже показал, как правильно «вилять» бедрами.

Почему Лорен и Понти не могли пожениться

Вскоре Лорен получила главную роль в фильме «Аида». Картина принесла ей признание критиков и многолетний роман с Карло Понти. Девушке тогда было 19, а Понти — 42. К тому же он был женат на Джулии Фиастри и растил двоих детей. Влюбленным приходилось встречаться тайно, поскольку по итальянским законам того времени он мог развестись только с разрешения Ватикана.

© Global Look Press // Софи Лорен, 1957 год

К середине 1950-х годов Лорен стала кинодивой и секс-символом Италии. Она не стеснялась обнажаться в кадре, страстно играла любовь с каждым своим партнером. Однако, по собственному признанию, актриса любила только Понти. По окончании съемок фильма «Золото Неаполя» Карло, выступивший продюсером картины, подарил ей кольцо с бриллиантом.

«Все мои мысли и чувства были заполнены этим человеком. Я помнила, что он женат, что у него двое детей. <...> Однако в моем возрасте трудно сдерживать страсть и быть расчетливой. Я любила его, и он подарил мне кольцо. При этом даже не поцеловал меня, не сказал: „Я люблю тебя и хочу на тебе жениться“. Ничего такого не случилось. Но все равно у меня было его кольцо. Я вернулась в гримерную и расплакалась», — писала Лорен в автобиографической книге «Вчера, сегодня, завтра. Моя жизнь».

Ситуацию осложняли строгие итальянские законы, порицавшие развод. К тому же мать Лорен была против того, чтобы дочь встречалась с несвободным мужчиной. Актриса и сама понимала тяжесть положения. «Все, чего я хотела, — это нормальная семья: законный муж, дети — как у всех. Возможно, это потому, что у меня не было отца», — говорила она.

Во время работы над картиной «Плавучий дом» Софи Лорен познакомилась со звездой американского кино Кэри Грантом. Актриса поразила коллегу красотой и чувственностью, и он собирался сделать ей предложение. Такие обстоятельства помогли ускорить развод Конти.

Позже Лорен призналась, что в какой-то момент ей пришлось сделать непростой выбор между этими мужчинами. В итоге она осталась с человеком, который принадлежал к ее культуре, — ведь Карло тоже был итальянцем. «Я поступила так, как было правильным лично для меня», — говорила позже актриса.

Понти сильно ревновал Лорен к Гранту, поэтому незамедлительно отправил адвокатам письмо с приказом срочно развести его с женой. Но Ватикан был против. Тогда влюбленные уехали в Мексику. В 1957 году юристы оформили развод режиссера с женой, и Карло женился на Софи. Однако в Италии такую схему признали недействительной. Понти обвинили в двоеженстве, Лорен — в незаконном сожительстве.

© Global Look Press // Кэри Грант и Софи Лорен в фильме «Плавучий дом», 1958 год

Как Лорен и Понти долго не могли стать родителями

Чтобы быть вместе, паре пришлось бежать из страны. Следующие пять лет они провели в Швейцарии и Франции без возможности вернуться на родину. В 1966 году режиссер и актриса поженились во второй раз, а после получили французское гражданство.

Спустя много лет в одном из интервью Лорен призналась, что всю жизнь жалела о том, что так и не вышла замуж в белом платье: «Это была мечта всей моей жизни, которая до сих пор со мной».

32-летняя Софи верила, что на этом их испытания закончились, но впереди был долгий путь к материнству. Первый выкидыш у актрисы случился в 1963 году, второй — в 1967-м. Для третьей беременности Лорен пришлось пройти гормональную терапию.

Кроме того, врачи настояли на строжайшем постельном режиме без телевизора и радио. Актрисе разрешали проводить на ногах не более получаса в день. Софи заперлась дома и практически не контактировала с внешним миром. В 1968 году супруги стали родителями. У них родился сын Карло, а еще через четыре года — второй мальчик Эдоардо. Младший стал режиссером, а старший — дирижером.

© Global Look Press // Итальянская кинозвезда Софи Лорен со своим мужем Карло Понти и новорожденным сыном Карло-младшим в клинике в Женеве, Швейцария, 4 января 1969 года

Почему Лорен сидела в тюрьме

Софи и Карло пережили немало испытаний. Однажды именитая актриса даже попала в тюрьму. Это случилось после конфискации семейного особняка супругов. В 1977 году полиция забрала недвижимость звезд якобы за неуплату налогов. В качестве наказания Софи пришлось провести в тюрьме 17 дней, а Карло — несколько лет работать на общественных работах. Супруги смогли вернуть виллу только в 1990 году.

Пару не единожды пытались развести. Журналисты приписывали обоим многочисленные романы на стороне, но влюбленные только парировали домыслы. «Не могу сказать, что я чист, как первый снег, но если бы у меня действительно были все те романы, которые мне приписывают, то у меня просто не осталось бы времени на кино», — отвечал Понти, когда его в очередной раз подозревали в неверности.

Долгий брак пары вызывал у публики удивление. По словам Карло, они с Лорен были своеобразным феноменом, в который люди просто не могли поверить. Еще продюсер говорил, что «делал все из любви к Софи и всегда верил в нее».

История любви Софи Лорен и Карло Понти продлилась полвека. Карло не дожил всего несколько месяцев до их золотой свадьбы. Брак Софи Лорен оборвался 10 января 2007 года — в день смерти Понти. Продюсер скончался в 94 года из-за болезни легких.

Спустя несколько лет после ухода режиссера из жизни его супруга сказала: «После его смерти уже прошло время, а легче мне не становится. Я отчаянно скучаю по Карло, моему дорогому мужу».

© Global Look // Press Софи Лорен, 2021 год

Где сейчас Софи Лорен

Лорен всегда говорила, что Бог подарил ей эту любовь и что без мужа она никогда бы не стала той, кем стала. Поэтому, овдовев, Лорен не оставила актерскую карьеру. Осенью 2020 года на Netflix состоялась премьера фильма Эдуардо Понти «Вся жизнь впереди», где его 86-летняя мать исполнила главную роль.

Летом 2021 года мэр Флоренции Дарио Нарделла торжественно вручил актрисе ключи от города. Эту престижную награду получают знаменитости за значительный вклад в итальянское искусство.

В последних интервью актриса неоднократно признавалась, что наслаждается жизнью и старается получать удовольствие от времени. Лорен убеждена: счастье человека зависит только от него самого. Знаменитость принимает свой возраст и не переживает из-за изменений во внешности. Она сторонится пластических операций, отказалась от декоративной косметики и не красит седые волосы. Последние 35 лет она живет в собственной резиденции в Швейцарии на берегу Женевского озера.