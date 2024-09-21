Бойкот читателям из РФ и «проклятие плохих экранизаций». Как живет Стивен Кинг

Известному американскому писателю Стивену Кингу исполнилось 77 лет. Он продолжает удерживать статус одного из самых плодовитых и популярных авторов в жанре ужасов, триллеров и фантастики. За свою карьеру он получил множество престижных литературных наград, включая медаль Национального фонда книг за выдающийся вклад в американскую литературу и Национальную медаль США в области искусств. Что известно о писателе — в материале URA.RU.

Биография

Стивен Кинг начал писать истории с семи лет, и его первые шаги в литературе поддержала мать. Она платила ему за его рассказы по двадцать пять центов.

В 1960 году он написал сборник рассказов «Люди, места и вещи». И в свои 14 лет молодой писатель создал повесть по фильму «Колодец и маятник», которую напечатал и продавал по четвертаку одноклассникам, за что был отчислен из школы.

В 1965 году Кинга под свое крыло взял журнал Comics Review, который опубликовал рассказ «В полумраке ужаса». В дальнейшем, Кинг успешно опубликовал свой первый роман «Кэрри», который принес ему не только финансовый успех, но и известность. Он продолжил работу писателем. Из под его пера появились такие произведения как «Сияние» и «Мизери».

Из-за неуверенности в себе Кинг втайне решил начать работать под псевдонимом Ричард Бахман в честь любимой им музыкальной группы Bachman-Turner Overdrive, чтобы убедиться заслужен ли его успех как питателя или дело в его прославенном имени. Так он написал: «Ярость», «Долгая прогулка», «Дорожные работы», «Бегущий человек», «Худеющий» и «Регуляторы».

Американский писатель Стивен Кинг написал сем произведений под псевдонимом, чтобы проверить свой писательский талант

Американский писатель Стивен Кинг написал сем произведений под псевдонимом, чтобы проверить свой писательский талант

Фото: DPA/TASS

Среди следующих блистательных произведений Стивена Кинга:

»Стрелок» (первый роман из цикла «Темная Башня»).

»Мешок с костями».

»Зеленая миля».

»Блейз».

19 июня 1999 года в городе Ловелл, штат Мэн, Стивен Кинг пострадал в результате дорожного инцидента, когда Брайан Смит на своем микроавтобусе сбил его во время прогулки. В результате аварии у писателя были зафиксированы серьезные травмы: повреждение правого легкого, множественные переломы правой ноги, травма головы и перелом бедра. Кинг находился под поддержкой аппарата искусственного дыхания вплоть до 9 июля. После проведения пяти операций в течение десяти дней и курса физиотерапии, Стивен Кинг снова начал писать в июле того же года.

В 2002 году Кинг заявил, что из-за перенесенных травм он больше не будет заниматься литературной деятельностью. Однако позже он не смог устоять перед своим творческим порывом и создал ряд выдающихся произведений: «Ловец снов», «История Лизи», «После заката», «Дьюма-Ки», «Под куполом», «Тьма, — и больше ничего», «11/22/63», «Доктор Сон», «Страна радости», «Мистер Мерседес», «Возрождение», «Кто нашел, берет себе» и «Пост сдал».

Из-за аварии Кинг мог перестать писать еще 2000-х годах, однако тяга к созданию произведений победила

Из-за аварии Кинг мог перестать писать еще 2000-х годах, однако тяга к созданию произведений победила

Фото: Christopher Katsarov/Global Look Press

Произведения Кинга

На сегодняшний день Кинг опубликовал 65 романов, пять научно-популярных книг и 15 стихотворений. Еще семь он написал под псевдонимом Ричард Бахман. Более 200 рассказов и 35 повестей также написаны под его авторством, большинство из них собраны в авторских сборниках

Награды писателя

За вклад в литературу Стивен Кинг удостоен множества престижных наград, включая Премию Брэма Стокера, Всемирную премию фэнтези и награду от Британского общества фэнтези. Его произведение «Промежуточная станция» было номинировано на премию «Небьюла», а рассказ «Человек в черном костюме» принес ему премию О. Генри. В 2003 году Кинг был отмечен медалью Национального фонда книг за выдающийся вклад в американскую литературу. Он также был награжден за свои достижения в течение всей карьеры, в том числе премией «За вклад в мировое фэнтези» в 2004 году, и получил признание от Канадской ассоциации книготорговцев в 2007 году, а также звание Великого Магистра от Американских писателей мистиков того же года. В 2014 году Кинг был удостоен Национальной медали искусств США за умение сочетать увлекательные сюжеты с глубоким анализом человеческой натуры.

Зависимости Кинга

Вместе с известностью росла и зависимость от алкоголя. Проблемы с выпивкой появились у писателя еще в студенческие годы. Когда на банковском счету Кинга оказались большие гонорары, он стал пить куда больше. В конце 1970-х годов он мог выпить упаковку пива за вечер, после стал злоупотреблять марихуаной, а вслед за ней в его жизнь пришел и кокаин.

Зависимость он старался держать в тайне. Помочь с ней писателю помогла жена Табита. Благодаря ее заботе, Кинг решился на реабилитацию. И спустя несколько срывов концу 1980-х окончательно протрезвел.

Экранизация за доллар

Стоит отметить, что начиная с 1977 года Стивен Кинг активно взаимодействует с начинающими режиссерами, заинтересованными в экранизации его произведений. Тогда же он разработал политику, соблюдаемую им до настоящего времени: Кинг предоставляет студентам-режиссерам возможность адаптировать свои короткие работы за символическую плату в один доллар, при условии подписания соглашения, что фильм не будет выпущен в широкий прокат без его разрешения.

Кинг также участвовал в сьемках одного из своих произведений: "Кладбище домашних животных". Он сам инициировал съемки, написал сценарий и пристально следил за процессом

Кинг также участвовал в сьемках одного из своих произведений: "Кладбище домашних животных". Он сам инициировал съемки, написал сценарий и пристально следил за процессом.

Существует мнение о том, что экранизации произведений часто терпят неудачу. Основной причиной, объясняющей почему фильмы по произведениям Стивена Кинга зачастую оказываются неудачными, является чрезмерная частота их создания. Из обилия фильмов и сериалов, основанных на его книгах, лишь немногие можно считать успешными, большинство же остаются незамеченными. Тем не менее, режиссеры не устают возвращаться к его темам и сюжетам, ведь истории «короля ужасов» привлекают своими качественными сюжетами. Дополнительно, сам Стивен Кинг выразил ключевой аргумент против экранизаций своих произведений: воображение читателя всегда будет лучшим режиссером, с которым трудно соперничать.

Два фильма — «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» — занимают верхние строчки в рейтинге лучших кинолент всех времен по версии Кинопоиска. Что касается «Сияния», то этот фильм считается классикой жанра ужасов, однако Стивену Кингу он не пришелся по вкусу, поскольку, по его мнению, Стэнли Кубрик слишком усложнил произведение.

Как Стивен Кинг живет сейчас

Особняк знаменитого американского писателя Стивена Кинга, расположенный в городке Бангор, штат Мэн, является не только его домом, но и местной достопримечательностью. Здание привлекает множество поклонников его творчества со всей страны, которые приезжают сфотографироваться возле уникального забора в неоготическом стиле.

Стивен Кинг не только открыто демонстрирует свой дом поклонникам, но и планирует использовать его для поддержки начинающих писателей. Несколько лет назад он вместе с супругой получил разрешение от местных властей на открытие в доме мини-резиденции для молодых авторов. Это позволит новым писателям не только познакомиться с архивом Кинга, но и почерпнуть вдохновение в атмосфере этого викторианского особняка.