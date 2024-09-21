Керосин, уринотерапия и ссора с Малышевой. Куда пропал Геннадий Малахов

Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов отмечает 70-летие. В середине нулевых его авторская программа «Малахов+» была одним из самых рейтинговых шоу на телевидении. В эфире главного телеканала страны он «лечил» людей керосином и приседаниями, а также настаивал, что уринотерапия — лучшее средство от многих болезней. Чем Геннадий Малахов занимался после ухода из шоу и что он делает сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Геннадия Малахова

Геннадий Малахов родился 20 сентября 1954 года в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В юности будущий «гуру» народной медицины проявлял интерес к спорту — в частности к тяжелой атлетике. После окончания школы он поступил в ПТУ, где получил специальность электрослесаря, и некоторое время работал по профессии. Когда пришло время службы в армии, Малахова распределили в спортроту, где он вернулся к активным тренировкам и в марте 1975 года получил звание мастера спорта по тяжелой атлетике.

«Я выполнил норматив МС по тяжелой атлетике (140 кг — рывок, 170 кг — толчок). А вообще мои лучшие результаты: рывок — 160 кг, толчок — 202,5 кг. Это результат олимпийского чемпиона на Римской олимпиаде 1960 года», — цитирует его aif.ru.

Отслужив в армии, Малахов продолжил учебу: в 1988 году он с отличием окончил московский Институт физкультуры. По некоторым данным, изначально он хотел поступить в медицинский, но не прошел дальше приемной комиссии. В 2012 году в беседе с «Российской газетой» Малахов признался, что всегда очень уважал врачей — и сам хотел стать врачом, но «его не взяли».

«После этого я решил, что все, что мне надо, я изучу сам. Мне нравится учиться. Важно не что преподают, а что сам изучаешь. А когда человека научили так, и только так, он уже не хочет мыслить», — говорил он.

Как Геннадий Малахов стал народным целителем

Согласно рассказам самого Малахова, к народной медицине он пришел после того, как перенес тяжелое заболевание верхних дыхательных путей. Победить недуг традиционными методами не удавалось, и тогда Малахов — по совету знакомых — обратился к некоему Юрию Павловичу. По его настоянию Малахов прошел курс лечения и особого очищения организма, который строился на принципах йоги и народной медицины. Когда болезнь отступила, Малахов всерьез заинтересовался идеями нетрадиционного лечения: стал изучать старинные рецепты и травники, читать труды известных сторонников альтернативной медицины — Пола Брэгга и Герберта Шелтона.

В 1986 году Малахов основал оздоровительный клуб «Бодрость», где проводил занятия по гимнастике, йоге и ушу, рассказывал посетителям о правильном питании и способах очищения организма. Однако клуб был некоммерческим и дохода не приносил, поэтому «целителю» приходилось работать на нескольких работах.

«Сменил много профессий, был и машинистом холодильной установки, и водолазом, и начальником спасательной станции», — рассказывал Малахов в интервью «Вокруг ТВ» в 2012 году.

Основную часть дохода ему приносила работа на Каменской спасательной станции, но была и творческая подработка — корреспондентом рубрики «Здоровье» в газете «Труд». Набив руку на заметках о здоровом образе жизни, будущий народный целитель выпустил несколько авторских брошюр и приступил к написанию своей первой книги. В 1989 году в издательстве Старого Оскола вышел двухтомник Геннадия Малахова «Целительные силы», в который вошли его авторские рецепты и рекомендации по оздоровлению организма нетрадиционными методами без применения лекарств.

«Целительные силы, которые описаны в этой работе, позволят читателям обрести могучее здоровье и помочь начать новую насыщенную радостью жизнь», — говорилось в аннотации.

Книги Малахова пошли в народ: к середине 90-х двухтомник стал бестселлером в России, а за 25 лет с момента выхода книги ее тираж превысил 10 млн экземпляров. Самого автора стали приглашать на телевидение в качестве эксперта.

Карьера Геннадия Малахова на телевидении

10 апреля 2006 года на Первом канале состоялась премьера нового телешоу о здоровом образе жизни «Малахов + Малахов». Изначально предполагалось, что у передачи будет два ведущих — Геннадий Малахов и Андрей Малахов, но после отказа последнего шоу сменило название на «Малахов+», а соведущей народного целителя стала актриса Елена Проклова.

Каждый выпуск передачи был посвящен определенной теме и строился следующим образом: сначала гости рассказывали ведущему о своей проблеме, после чего Малахов советовал пациентам то или иное лечение — конечно же, далекое от традиционного. Иногда прямо в студии Малахов и его помощники готовили самодельные мази и настойки, рецепты которых, по их заверению, были протестированы дипломированными врачами и фармацевтами. Кроме того, в первые минуты эфира (шоу выходило по утрам) Геннадий Петрович обязательно сообщал зрителям об особенностях лунного дня и давал рекомендации, как прожить этот день с максимальной пользой для здоровья. Заканчивался выпуск фирменной фразой, ставшей впоследствии визитной карточкой Малахова, — «Доброго вам здоровьица!».

Советы «целителя» нередко были довольно противоречивыми. В одном из выпусков своего шоу он предложил зрителям лечиться от паразитов керосином, в другом — призвал чистить печень оливковым маслом и лимонным соком. Очищение организма всегда было одной из любимых тем Малахова, но еще больше внимания (а впоследствии и целую книгу) «гуру» народной медицины посвящал уринотерапии. По мнению «целителя», «лечить» мочой можно все — от бронхитов до закупорок.

Темы для «Малахов+» выбирали сами зрители, однако шоу всегда шло в записи, из-за чего создателей передачи регулярно обвиняли в «нечистоплотности»: по мнению некоторых критиков, врачами в студии выступали переодетые актеры.

Уже с первых дней своего существования передача стала предметом обсуждения в СМИ, интернете и научной среде. Малахова сравнивали с «экстрасенсом» Анатолием Кашпировским, называли его шарлатаном и обвиняли в пропаганде псевдонаучных и крайне опасных методов лечения серьезных заболеваний. Но, несмотря на всю критику в адрес шоу и его ведущего, рейтинги передачи продолжали расти. Так, в середине июля 2006 года шоу Малахова пользовались большей популярностью у зрителей, чем матчи Чемпионата России по футболу. Рост популярности ощутил и сам Геннадий Петрович: «целитель» стал одним из самых желанных гостей на телевидении, а его книги продавались огромными тиражами.

Критика от врачей и ссора с Еленой Малышевой

Однако с течением временем передачу и самого Малахова все чаще обвиняли в пропаганде недоказанных, а порой и опасных методов лечения. Один из самых громких скандалов спровоцировал выпуск шоу, вышедший в эфир в середине сентября 2009 года. Героем передачи стал мальчик с сахарным диабетом первого типа, который якобы лечился по методике ведущего — практиковал приседания и правильное дыхание — и достиг такого прогресса, что смог обходиться без уколов инсулина. После эфира пользователи сети призвали руководство Первого канала закрыть передачу, а ее ведущего — привлечь к суду по статьям «Незаконное занятие частной медицинской практикой» и «Умышленное причинение вреда здоровью». Однако до закрытия, как и до суда, тогда дело не дошло.

Продолжало доставаться народному целителю и от членов профессионального медицинского сообщества. В частности, за рекомендации, касающиеся очищения организма и чистки печени.

«Хирурги экстренных отделений прекрасно знакомы с его методом очищения печени, после применения которого больные с желчнокаменной болезнью отправляются прямиком на операционный стол», — написала в своей статье «Малахов минус» врач Анна Андронова.

По мнению медиков, методики и рецепты Малахова не только бесполезны, но и в большинстве случаев чрезвычайно вредны.

«90% из того, что пропагандирует Малахов, — нонсенс, его советы запросто могут нанести вред… Малахов не имеет никакого отношения к народной медицине. Его деятельность вообще опасна», — высказывался доктор медицинских наук, профессор Яков Брандт.

Но больнее всего Геннадия Петровича «ударила» его коллега по Первому — ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В интервью газете «Труд» она заявила, что пить мочу и мазаться керосином может только психически нездоровый человек, нормальный же — будет искать хорошего врача. На уточнение журналиста о том, что именно эти нетрадиционные способы предлагает ее телевизионный коллега Геннадий Малахов, Малышева ответила: «Он не мой коллега! Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. Коллегой моим может считаться только врач. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, — преступники, и во всех странах мира их сажают в тюрьму».

В 2009 году Малахов промолчал и не стал комментировать заявление Малышевой, однако спустя десять лет признался, что «был удивлен», обиделся и до сих пор «точит на нее зуб» за призыв сажать таких, как он, в тюрьму.

Почему закрылось шоу «Малахов+»

6 сентября 2010 года Геннадий Малахов неожиданно пропал: он не появился на съемках своей авторской передачи и перестал отвечать на звонки. В СМИ забили тревогу, а к поиску самого народного лекаря подключились спасательные службы. Спустя пару дней Малахов нашелся и заявил, что завершает карьеру на телевидении. Свое исчезновение ведущий объяснил хронической усталостью и проблемами со здоровьем, а решение уйти — неудовлетворенностью качеством программы: «Мне не нравится то, во что превратилась программа сейчас — она перестала быть народной».

В ответ на заявление Малахова в пресс-службе Первого канала сообщили, что контракт ведущего может быть расторгнут в одностороннем порядке только при условии выплаты последним крупной неустойки, и даже пригрозили «целителю» судом. Обошлось без последнего, однако программа «Малахов+» была закрыта, а ее место в эфире заняла передача «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Геннадий Петрович замену не оценил и раскритиковал шоу за подсаживание россиян на лекарства: «Программа Малышевой сажает людей на таблетки! Зачем она вообще нужна в эфире?»

Через год после официального закрытия программы Геннадий Малахов поделился с журналистами, что готов вернуться на Первый канал, но только на своих условиях.

«Я готов работать на телевидении вновь, но только на той передаче «Малахов+», какой она была изначально. Новые методы работы я не приемлю!» — заявил он в интервью kp.ru.

Где сейчас Геннадий Малахов

После ухода с Первого канала «гуру» нетрадиционной медицины вернулся в родную Ростовскую область, где погрузился в «научную» работу — снимал фильмы о пользе воды и писал «Энциклопедию народной медицины». Параллельно он продолжал участвовать в телепроектах — некоторое время работал на украинском телевидении, а также вел передачу «В гостях у Геннадия Малахова» на Восьмом канале и «Азбуку здоровья» на ТВ-3. В декабре 2012 года «целитель» вновь появился на Первом, где на протяжении двух лет был лицом шоу «Доброго здоровьица» вместе с радио- и телеведущей Ангелиной Вовк.

Кроме того, Малахов завел свой канал на YouTube, где продолжил делиться с народом собственными уникальными методиками «оздоровления». Сегодня на страницу «целителя» подписано около 45 тыс. человек, а его ролики набирают в среднем не более 5 тыс. просмотров. Но бывают и другие показатели: видео, в котором «целитель» рассказал, как избавился от геморроя без лекарств, посмотрели более 130 тыс. пользователей.

В феврале 2024 года Геннадий Петрович стал гостем программы своего бывшего соведущего и однофамильца Андрея Малахова. В эфире телеканала «Россия 1» он похвастался собственным домом под Каменском-Шахтинским в Ростовской области, уточнив, что построил его на гонорары от книг и телепередач. Малахов подчеркнул, что продолжает следовать собственным «заповедям здоровья», благодаря которым, несмотря на возраст, чувствует себя превосходно. Не обошлось и без фирменного рецепта: на глазах у зрителей «народный доктор» приготовил сок из яблок и свеклы, который, по его словам, способствует выработке красных кровяных телец.