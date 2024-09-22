Корону надела и разбогатела: как сложилась судьба победительниц конкурсов красоты

Ровно 136 лет назад в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В СССР же эту тенденцию подхватили лишь в 1988-м. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта конкурсов красоты Татьяны Федорищевой, как с годами менялся принцип таких состязаний.

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Самый пик конкурсов красоты начался в 1970-е. Тогда же и появились известные нам стандарты: рост от 174 сантиметров и фигура 90–60–90. Да-да, изначально это были не модельные параметры, а именно конкурсные. В странах, где участие в таких мероприятиях сравнимо с Олимпиадой (Филиппины, США, Венесуэла, Индонезия), к ним готовятся с детства. Все недостатки во внешности убирают еще в подростковом возрасте с помощью хирургии. Сегодня же складывается впечатление, что мир уходит от навязанных когда-то стандартов, чтобы девочки не истязали себя диетами и косметологией. Но организаторы конкурсов повернули совершенно в другую сторону. Теперь навязанный бодипозитив выживает «стандартных» красавиц из тройки лучших. Год назад конкурс «Мисс Вселенная» допустил к участию молодых мам и женщин старше 30 лет, в этом году на международной арене может участвовать любой человек, считающий себя женщиной. При этом до сих пор могут не допускать участниц из стран, что неугодны правительству того государства, где проходит финал. Победа в конкурсах красоты, как правило, дает девушкам пиар и возможность заработать в будущем. Все это приходит к изначальной задумке таких мероприятий — продвижению бренда. Кто-то рекламирует товары спонсоров, а кто-то пиарит себя, например, в качестве блогера или телеведущей.

Мария Калинина: отказала Трампу

Юная девушка Мария участвовала в конкурсах красоты с 14 лет. В 1987 году, за год до проведения первого женского состязания «Мисс СССР», в столице состоялось мероприятие «Московская красавица». Там Калинина и одержала победу. Девушка взяла от титула все: начала сниматься в рекламе, для обложек журналов. В 1990 году активная модельная жизнь привела ее в Америку. Карьера пошла в гору, Калинина продолжила съемки, к обложкам добавились еще фильмы и сериалы. Появились поклонники. Среди них был и миллиардер Дональд Трамп. Но романа не случилось. Сегодня Калинина преподает йогу.

Альма Андреа Меза Кармона: работала программистом

Красотка из Мексики с китайскими корнями завоевала титул «Мисс Вселенная» в 2020 году. Правда, корону хранить пришлось недолго — началась пандемия. Вручение состоялось позже, чем должно было. Поэтому уже через полгода титул передали новой «Мисс Вселенной». Сегодня Альма продолжает работать в модельном бизнесе, часто бывает гостем на телевизионных и интернет-проектах, а также развивает свой бренд спортивной одежды.

Яна Добровольская: практикующий психолог

Добровольская стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия» в 2016 году. После завоевания титула Яна поступила в университет и отучилась на психолога. Ее несколько раз приглашали на съемки различных реалити-шоу, но она каждый раз отказывалась. Сейчас ведет личный блог и работает психологом.

Юлия Курочкина: семейная девушка

Юлия была первой участницей от России: ей было всего 18 лет, когда она стала Мисс мира — 1992. Красавица пыталась продвинуться в карьере модели, потому и согласилась на участие в конкурсе. Эффектную девушку заметили на одном из показов меховых изделий. Но на конкурс Курочкину собирали, можно сказать, всей страной. Ее семья жила небогато, а потому платье пришлось одолжить у подруги, вручную подогнав под нужный размер. После конкурса какое-то время Юлия продолжала работать моделью, но потом сделала выбор в пользу семьи. Теперь у нее двое детей, супруг и собственный туристический бизнес.

Оливия Калпо: в честь нее назвали улицу

Американская красавица Оливия Калпо в 2012 году завоевала сразу два титула: «Мисс США» и «Мисс Вселенная». После этого в ее родном городе Кранстон появилась улица «Путь Оливии Калпо», названная в честь красавицы. За время своей карьеры она снялась в 25 эпизодических ролях в сериалах и фильмах, работала моделью. Теперь же Калпо ведет свое шоу на ТВ, владеет двумя барами, производством слабоалкогольных напитков, брендом одежды и ведет свой блог в социальных сетях.

Светлана Королева: от подиума до материнства

Светлана в 2002 году стала обладательницей титулов «Мисс Россия» и «Мисс Европа». После конкурсов красоты занималась модельной карьерой, получила психологическое образование. В 2004 году вышла замуж за бизнесмена и родила троих детей. Сегодня Светлана ведет свой блог, консультирует людей по психологическим вопросам и организует тренировки по пилатесу.

Оксана Федорова: ушла из милиции

До участия в конкурсах красоты Федорова служила в милиции. Но в 2001 году ее жизнь круто изменилась. Сначала Оксана завоевала титул «Мисс Россия», а в следующем году «Мисс Вселенная». Правда, последнее «звание» она позже потеряла, потому что вместо поездок по миру выбрала написание диссертации. А от погон Федорова отказалась лишь в 2007 году и начала карьеру на телевидении. Многие знают ее как ведущую детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Лейла Лопеш: скандал с документами

Красотка из африканской страны Анголы Лейла стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в 2011 году. Ее заподозрили в подделке документов для предыдущих конкурсов. Однако позже обвинения были сняты, Лейла занялась благотворительностью, работала моделью. В 2015 году Лопеш вышла замуж за футболиста Оситадимму Умениору и родила двоих детей.

Денис Киноньес: снимается в кино

Красавица из Пуэрто-Рико Денис Киноньес завоевала титул «Мисс Вселенная» в 2001 году. После победы она построила карьеру актрисы. Девушка и сегодня активно снимается в фильмах и сериалах, а также играет в театре. В 2002 году именно Киноньес передала корону Мисс Вселенной россиянке Оксане Федоровой.

Никакой личной жизни

Большинство конкурсов красоты ограничивают участниц строгими правилами. До 1957 года регламент не запрещал участие замужних женщин с детьми, но позже было принято решение, что титул «мисс» должен оправдывать себя. Кроме того, победительница «Мисс Вселенная» в течение года после конкурса не имеет права вступать в серьезные отношения.

Украшение от Романовых

Победительнице самого первого конкурса «Мисс Вселенная» в 1952 году Арми Куусела вручили не изготовленную ювелирами на заказ корону, а настоящее украшение, которое когда-то принадлежало императорскому двору Романовых. Роскошная корона была инкрустирована 1535 бриллиантами. Однако уже в следующем году императорский аксессуар все-таки заменили на бронзовое украшение, поэтому Арми стала единственной победительницей, примерившей королевскую вещь.

Скоро выберут «Мисс Россия»!

Сегодня в столице уже идет подготовка к конкурсу «Мисс Россия — 2024». Пятьдесят самых ярких, талантливых и харизматичных девушек со всех уголков России ведут интенсивную работу над собой под руководством профессиональных педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства, ведущих журналистов и психологов. Имя победительницы будет объявлено 5 октября на торжественной церемонии финала.