Как Джордж Клуни скупает элитные дома и раздает друзьям миллионы в 63 года

Американский актер, режиссер и бизнесмен Джордж Клуни сорвал джекпот во многих отношениях. Он построил головокружительную карьеру в киноиндустрии, основал процветающий бизнес, обзавелся недвижимостью в самых красивых уголках планеты и стал главой счастливой семьи. А еще он обладает множеством престижных титулов — от самого высокооплачиваемого актера до самого сексуального мужчины в мире. Однако Клуни не тратит миллионы на роскошные яхты и частные самолеты — он предпочитает проводить время с женой и питает страсть к быстрой езде на байке. Как живет 63-летний обладатель главных кинопремий и на что он тратит свои миллионы — в материале «Ленты.ру».

Миллиард долларов за четыре года

Несмотря на то что за последние несколько лет Джордж Клуни не снялся ни в одном блокбастере, в 2018 году журнал Forbes признал его самым высокооплачиваемым актером в мире. Такой статус он получил благодаря текиле — точнее бренду Casamigos Tequila, который он запустил совместно с предпринимателем Рэнди Гербером (отцом модели Кайи Гербер) и магнатом недвижимости Майком Мелдманом в 2013 году.

Официальная история, которую бизнесмены презентовали прессе, гласит, что идея пришла им во время совместного отпуска в Мексике. Дегустируя текилу в местных барах и ресторанах, друзья захотели разработать собственный напиток, который идеально подходил бы им по вкусу и качеству. Они нашли компанию по производству алкогольной продукции прямо в Мексике и заказали доставку образцов текилы домой — в поместье Casamigos, название которого переводится с испанского языка как «дом друзей».

Изначально партнеры хотели изготавливать напиток для личного потребления — только для себя, друзей и семьи. Однако когда они заказали более тысячи бутылок, производитель настоял на лицензии.

В мае 2011 года предприниматели подали заявку на регистрацию первой торговой марки по продаже текилы, а декабре — первый слоган: It could happen. Please drink responsibly («Все может случиться. Пожалуйста, пейте ответственно»). Еще через год у них появился логотип и второй слоган: Brought to you by those who drink it («Предоставлено теми, кто сам это пьет»). На сегодняшний день только в США у них есть как минимум 12 зарегистрированных или ожидающих регистрации торговых марок.

«Это наш бренд, мы им владеем. И это наши деньги в бренде», — сказал Рэнди Гербер в одном из интервью.

Этими словам он указал на важность регистрации торговой марки задолго до того, как продукт будет официально представлен широкой публике.

Несколько лет спустя партнеры продали свою компанию крупнейшему в мире дистрибьютору алкоголя Diageo за один миллиард долларов. Сделка принесла им 700 миллионов авансом, а оставшиеся 300 миллионов будут выплачены в зависимости от результатов деятельности марки в течение следующих 10 лет. К настоящему моменту стоимость Casamigos Tequila выросла в три раза. В 2022 году компания стала самым быстрорастущим брендом спиртных напитков.

$239 миллионов получил Клуни от сделки в период с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года (наряду с доходами от кино и рекламы).

Щедрый и сексуальный

Как и все звезды Голливуда, Клуни зарабатывает огромные деньги на рекламных контрактах с мировыми брендами, включая производителя роскошных часов Omega и итальянскую автомобильную компанию Fiat. Однако одна коллаборация отличается от остальных благодаря влиянию актера на целую индустрию. Прошло почти 15 лет с тех пор, как Джордж Клуни стал лицом кофейной компании Nespresso — за это время он превратил заурядный продукт в премиальный международный бренд.

Как пишет издание Psychological Science, двукратный обладатель премии «Оскар», дважды признанный «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих» сделал Nespresso утонченным и сексуальным. Ученые называют этот эффект обусловленностью атрибутов: люди склонны приписывать одному стимулу качества сочетающегося с ним другого стимула. То есть влияние поддержки знаменитостей на имидж бренда состоит в том, что простая ассоциация со звездой наделяет продукт атрибутами этой звезды. Такая ассоциация с Клуни обошлась Nespresso в 40 миллионов долларов.

Но актер не теряет бдительности и остается разборчивым в коммерческих предложениях — даже если речь идет о десятках миллионов долларов. Однажды он отказался от участия в рекламной компании, съемки которой продлились бы всего один день и принесли бы ему 35 миллионов. Клуни объяснил, что заказчиком была авиакомпания, связанная со страной, которая «была союзником, но иногда сомнительным».

«Я поговорил об этом с женой, и мы решили, что спокойный сон не стоит этих денег», — признался он.

Клуни, который в среднем зарабатывает 20 миллионов долларов за роль в фильме, может себе это позволить. Так, например, известно, что его гонорар за съемки в фантастическом боевике про «Бэтмена» составил 10 миллионов долларов, за участие в криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена» — 15 миллионов, а за роль в новой главе о криминальных похождениях Дэнни Оушена — «Тринадцать друзей Оушена» — 20 миллионов.

$ 500 миллионов чистый капитал Джорджа Клуни.

При этом Джордж Клуни — поистине щедрый друг. Деловой партнер актера Рэнди Гербер рассказал, что однажды Клуни раздал по миллиону долларов 14 своим самым близким друзьям. Эти деньги он подарил им наличными, сложенными в сумки премиального бренда Tumi. Знаменитость подтвердил этот факт, объясняя, что в возрасте 52 лет у него еще не было собственной семьи, но были «эти ребята, которые на протяжении 35 лет помогали ему тем или иным образом». А сумки с деньгами стали всего лишь способом отплатить им за это.

Больше не старая дева

Но уже через год у самого сексуального и щедрого мужчины Голливуда появилась семья. Общий друг познакомил его с активисткой по правам человека на званом ужине в доме актера на озере Комо. Тогда агент Клуни предсказал судьбу пары, заявив, что Амаль Аламуддин станет той женщиной, на которой он женится. Всего через девять месяцев после первой встречи актер сделал предложение юристке, подарив ей кольцо с бриллиантом изумрудной огранки за 750 тысяч долларов.

Клуни считает Венецию самым романтичным городом в мире — именно там, в отеле Aman Canal Grand Hotel, пара и устроила свадьбу. На праздничные выходные в город приехали около сотни самых близких друзей, в том числе Анна Винтур и Билл Мюррей, а также звездные пары Эмили Блант и Джон Красински, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Мэтт Дэймон и Лючиана Баррозу. Саму же церемонию для них проводил бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони.

Амаль признавалась, что до встречи с Джорджем в возрасте 35 лет она «уже смирилась с мыслью, что будет старой девой». Тем не менее 27 сентября 2014 года она блистала перед гостями в белом платье с 12-метровым шлейфом Oscar de la Renta, которое обошлось жениху в 380 тысяч долларов. Изысканный подвенечный наряд стал последним в карьере модельера Оскара де ла Ренты, который умер меньше чем через месяц после свадьбы знаменитой клиентки.

Вечеринка продолжалась до следующего утра — веселье подпитывали более 250 бутылок шампанского и 100 ящиков Casamigos. Но никаких подробностей о свадебном торте или выступлениях музыкантов нет — желание пары пожениться тайно было исполнено при полном содействии венецианских властей. Однако известно, что в качестве свадебного подарка для возлюбленной Клуни выбрал особняк на берегу Темзы в Лондоне.

Торжество обошлось новобрачным в $ 4,6 миллиона.

В 2017 году Джордж и Амаль стали родителями близнецов Александра и Эллы, а еще через несколько лет они решили покинуть Калифорнию и обосноваться во Франции. Актер купил особняк XVIII века Domain du Canadel в модном регионе Прованс, где с ним по соседству живут Элтон Джон, Джонни Депп и Брэд Питт. Поместье с огромным садом, теннисным кортом и виноградниками обошлось ему в 8,5 миллиона долларов.

Несмотря на переезд, актер по-прежнему владеет недвижимостью в США, Великобритании и Италии. У него также есть апартаменты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. А 25-комнатную виллу на озере Комо, где произошло судьбоносное знакомство с будущей женой, он решил продать за 107 миллионов долларов.

Звезда без звезды

Автопарк у семьи Клуни тоже впечатляющий: они могут похвастаться коллекцией суперкаров, куда входят Chevrolet Corvette, Porsche 911, Porsche Carrera, Lexus LS, Tesla Roadster и Tango T600. Однако особую страсть актер питает к мотоциклам — он гоняет на байке Harley-Davidson, а также скутерах Piaggio и Yamaha X-Maxx. Джордж настолько любит быструю езду, что не раз попадал в серьезные аварии. Так, например, в 2018 году на одной из трасс острова Сардиния он въехал на скорости 120 километров в час в машину и вылетел через руль.

«Когда я лежал на земле и думал, что умираю, незнакомцы толпились вокруг меня, вместо того чтобы вызвать скорую. Я понимал, что это, возможно, последняя минута моей жизни, а для кого-то — просто развлечение на странице в соцсетях», — мрачно вспоминал он потом об инциденте.

В конце концов, после аварии актера доставили в больницу с легкими ушибами — ни одна из его костей не была сломана.

Несмотря на свои несметные богатства, Джордж Клуни ведет довольно скромный образ жизни. Он не покупает роскошные яхты, частные самолеты и не спускает сотни тысяч долларов на вечеринки. А расходы на недвижимость для него — не траты, а инвестиции. Вместо этого Клуни выделяет много ресурсов общественной и благотворительной деятельности, являясь послом доброй воли ООН.

В 2010 году знаменитость организовал сбор средств для пострадавших от землетрясения на Гаити, а в 2012-м — принял участие в акции протеста у посольства Судана. Он привлекал внимание к бедственному положению детей в стране, за что попал под арест. Клуни также выделил 250 тысяч долларов школам в Ливане на обучение трех тысяч детей-беженцев из Сирии и еще 500 тысяч организациям, выступающим за запрет на свободную продажу оружия.

У Клуни нет именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Он отказался приходить на торжественную церемонию и выкладывать за нее 30 тысяч долларов.

«Джордж проживает жизнь мечты: он здоров, занимается любимым делом и у него потрясающая семья», — рассказал в 2024 году источник, близкий к актеру.

По его словам, когда Амаль захотела переехать во «французскую деревню», Клуни немного сомневался, однако в итоге решил довериться супруге — и не прогадал. Там они выстроили себе идеальный распорядок дня с еженедельным вечером пиццы, посещением местных галерей в соседней деревне Котиньяк и выгулом любимого сенбернара Нельсона.