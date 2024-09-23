За что советские женщины недолюбливали Раису Горбачеву

Раиса Горбачева стала не только первой в истории СССР супругой главы государства, не остававшейся в его тени, но и действительно первой Леди, уделявшей достаточно внимания своему имиджу и стилю. Ее ухоженность, манера одеваться изысканно и вызывающе дорого у западной публики вызывала восхищение, а у советских женщин — ничего, кроме раздражения.

До Раисы Горбачевой в Советском Союзе жены генсеков светской жизни не вели и в приемах участия не принимали. Они вообще крайне редко появлялись на людях. Обязанности первой леди долгое время исполняла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, встречавшая зарубежные делегации. Но Раиса Горбачева сломала стереотипы о неумении советских гранд-дам выглядеть элегантно и утонченно. Тогда шутили, что она первая жена советского лидера, которая весит меньше своего мужа.

Первая леди Советского Союза родилась 5 января 1932 года. Когда ее отец, железнодорожный инженер Максим Андреевич Титаренко, взял малышку на руки, он сказал: «Такая розовенькая… Как райское яблочко. Будет Рая».

Окончив школу с золотой медалью, Раиса без экзаменов поступила в Московский государственный университет на философский факультет. В это время Михаил Горбачев учился в этом же университете на юридическом факультете. В общежитии, на занятиях танцами, будущие супруги и познакомились, а три года спустя, после упрямых ухаживаний Михаила, поженились.

© public domain // Горбачевы в молодости

Быть во всем первой Раиса стремилась с юных лет и благодаря своему упорству и старательности самостоятельно достигла неплохих результатов: школа с золотой медалью, поступление на философский факультет МГУ, диплом с отличием, защита кандидатской диссертации.

Вслед за мужем Раиса переехала в Ставропольский край на целых 23 года. Здесь она долго не могла найти работу по специальности. Однако позже стала преподавать философию в нескольких институтах, а затем защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата философских наук. А когда супруги переехали в Москву, до избрания Михаила Горбачева секретарем ЦК КПСС Раиса Максимовна читала лекции в МГУ и участвовала в деятельности Всероссийского общества «Знание».

© Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. 1989 год // РИА Новости

В отличие от мужа, Раиса Максимовна свободно владела английским языком. Благодаря этому она могла непринужденно общаться с Маргарет Тэтчер, другими политиками и друзьями на Западе, а Михаил Сергеевич — только через переводчика.

Раиса Горбачева не только всегда и везде сопровождала супруга, но и была его помощницей и советчицей во всех вопросах. Она стала первой женой лидера государства, соответствующей западному понятию «первая леди»: она умела не только презентабельно выглядеть, но и поддерживать диалог на любом уровне.

Неторопливая, многословная преподавательская манера речи Горбачевой раздражала советских женщин. Не нравилось им и то, что жена президента СССР слишком часто меняет наряды. Отсюда же домысливалось пристрастие первой леди к виллам и драгоценностям, приписывалось ей и наличие прислуги.

В народе говорили, что Горбачева предпочитает исключительно зарубежные бренды, однако сама она эти слухи упорно отрицала и утверждала, что одевается в Доме моделей на Кузнецком мосту, у Тамары Мокеевой и Вячеслава Зайцева. Позже Зайцев спросил, зачем она приписывала ему чужие заслуги, на что первая леди якобы ответила: «Славочка, а разве вам это не приятно?»

В моде Горбачева разбиралась хорошо и даже была знакома с известными зарубежными кутюрье, в том числе с Ив Сен Лораном и Пьером Карденом. Карден говорил:

«Хочу отметить, что Раиса Горбачева отличалась хорошим вкусом в одежде, правда, я считаю, что ей пошли бы наряды более ярких тонов и более неординарного покроя, чем те, что она обычно носила. Не знаю, с чем это было связано: то ли она не хотела дразнить российское общественное мнение, то ли просто не осмеливалась носить подобные наряды. Знаете, бывает так, что красивые и элегантные от природы женщины очень неловко себя чувствуют в модных нарядах, хотя я уверен, что Раиса Горбачева не была такой».

© Михаил и Раиса Горбачевы принимают в Москве супружескую чету Рейганов, 1988.

За рубежом Раису Горбачеву называли «коммунистической леди с парижским шиком», а в СССР ее стиль ни у кого не вызывал восхищения. Л. Парфенов пишет:

«Женщины не могли простить ей ухоженности: всегда волосы уложены, ноготки наманикюрены — небось работа не пыльная, в очередях стоять не надо, на всем готовом живет! Частая смена гардероба (программа „Время“ показывает царствующую чету почти ежедневно) выглядит расточительной: это на какие же деньги ее так обшивают — на мужнину зарплату или за государственный счет?»

© 1992 год, в Берлине // Global Look Press

Только во время августовского путча люди увидели в Раисе Максимовне женщину, поддержавшую мужа в трудный час. Зато за рубежом Горбачеву всегда оценивали высоко: присваивали ей звание женщины года, премии «Женщины за мир», «Леди года». В их глазах она выступала как «посланница мира».

Имя Раисы Горбачевой вошло в историю моды как синоним элегантности, и она по праву заслужила титул первой и единственной первой леди СССР.

22 июля 1999 года врачи Института гематологии РАМН обнаружили у Раисы Максимовны тяжелое заболевание крови — лейкоз. Среди возможных причин этой болезни медики называли стрессы, осложнения после других заболеваний. Не исключалось и то, что болезнь стала следствием ядерных испытаний в Семипалатинске в 1949 году. Тогда радиоактивное облако накрыло город, в котором жила Горбачева.

Уже 26 июля 1999 года Раиса Максимовна в сопровождении мужа и дочери Ирины прибыла в Мюнстер в клинику, которая была известна успехами в лечении онкологических заболеваний. Около двух месяцев она боролась с тяжелым недугом. Лечил ее Томас Бюхнер — один из ведущих гематологов и онкологов Европы. Но и он оказался не в состоянии помочь. 20 сентября 1999 года Раиса Горбачева умерла. Ей было 67 лет.