Самые опасные женщины СССР: сколько врагов они уничтожили

Во время Великой Отечественной войны за нашу Родину сражались не только мужчины, но и женщины. Порой они становились для фашистов настолько опасными, что на некоторых из них начиналась персональная охота.

© Лидия Литвяк. 1943 год // РИА Новости

Пулеметчица Маншук Маметова

В 1942 году казашка Маншук Маметова добровольно пошла на фронт. Еще до войны она неплохо стреляла, а потому неудивительно, что во время службы живо интересовалась устройством пулемета «Максим». Маметова попросила перевести ее в стрелковую часть,. 15 октября 1943 года Маншук Маметова участвует в боях за город Невель в Псковской области. Большинство ее сослуживцев погибают, и Маншук остается одна. Она отчаянно отстреливается сразу из трех пулеметов одновременно. Но вражеская пуля попадает ей в голову. Маншук теряет сознание. Однако приходит в себя, когда слышит приближающиеся голоса фашистов. Девушка снова хватается за пулемет и из последних сил защищает вверенную ей высоту. Фашистов она так и не пропустила. Маметова уничтожила 72 фашиста. И это только в одном бою!

К сожалению, этот бой стал для Маншук последним – ее ранение оказалось смертельным. В 1944 году Маншук Маметовой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Летчица Лидия Литвяк

Лидия Литвяк с детства занималась в аэроклубе, а повзрослев, стала тренировать пилотов сама. В 1942 году, для того чтобы попасть в авиаполк, она приписала в документах недостающие часы летной подготовки. Литвяк сразу показала себя на поле боя, сбив немецкий бомбардировщик. Ее перевели в истребительный авиационный полк. А однажды летчица сбила немецкого барона, которому до этого не было равных в воздухе. Всего же Лидия сбила 11 вражеских самолетов. Несколько раз она была ранена, но всегда возвращалась в строй.

Однако 1 августа 1943 года Лидия все же не вернулась из боя. Отважную летчицу хотели сразу приставить к награде, но ее тело найти не удалось, и кто-то пустил слух, что Лидия в плену. Останки легендарной летчицы были обнаружены только спустя 28 лет. В 1990 году Лидия Литвяк удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

Снайпер Людмила Павличенко

Людмила с детства хорошо стреляла, поэтому, когда грянула война, она сразу попала в 25-ю Чапаевскую стрелковую дивизию. Благодаря меткости и своему умению оставаться незаметной, Людмила Павличенко с легкостью «снимала» фашистских снайперов. На счету Людмилы - 309 убитых фашистов, из них 36 - снайперы.

Немцы боялись ее и однажды по громкоговорителю принялись сулить Людмиле высокие звания и шоколад в придачу, если только она согласится перейти на их сторону. Конечно, Люда отказалась, и за девушкой началась настоящая охота. За ней прислали немецкого снайпера, на счету которого были более 500 убитых советских солдат. Но Людмила победила в этой дуэли.

После ранения Павличенко занялась тренировкой других снайперов. А как-то раз ее вместе с делегацией отправили в США, чтобы убедить американское правительство открыть еще один фронт. Американцы с любопытством рассматривали женщину-снайпера и засыпали ее вопросами о косметике, прическе и нарядах. Наконец Павличенко не выдержала. «А вам не кажется, джентльмены, - спросила Людмила, - что вы уже слишком долго прячетесь за моей спиной?» Эти слова, как выстрелы, поразили собеседников. Людмила Павличенко получила высокое звание Героя Советского Союза. Умерла в 1974 году.

Снайпер и телефонист Татьяна Барамзина

До войны Татьяна училась в педагогическом институте, а позже работала воспитателем в детском саду. Трудно поверить, что хрупкая девушка с такой мирной профессией лично убила 36 немцев. Поначалу Таня служила снайпером и успела устранить 16 врагов. Но зрение девушки стало ухудшаться - ей пришлось переучиться на телефонистку. Под непрерывным огнем Татьяна много раз восстанавливала поврежденную телефонную связь. Однажды по заданию командира она отправилась во вражеский тыл, где вместе с товарищами столкнулась с противником. Барамзина отстреливалась до последнего. Но ее взяли в плен. Татьяну жестоко пытали перед смертью: ей выкололи глаза, отрезали груди, а потом расстреляли из противотанкового орудия. Ее опознали только по фрагментам одежды и волос. Ей было всего 24 года. В 1945 году Татьяне Барамзиной было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Партизанка Лиза Чайкина

Обычный библиотекарь Лиза Чайкина в годы войны организовала партизанский отряд из 70 односельчан. Лиза прекрасно владела оружием и отлично ориентировалась на местности. Именно благодаря этим умениям она воровала у фашистов ценные для советской армии сведения и легко уходила от преследования.

Немецкие солдаты открыли на Лизу настоящую охоту. И однажды она увенчалась успехом. 22 ноября 1941 года Лиза Чайкина отправилась на очередную разведку. По пути она заночевала у своей подруги Маруси. Но двое местных жителей – конюх и его сын – донесли немцам о местонахождении неуловимой партизанки. Саму Марусю, ее брата и мать расстреляли сразу, а Лизу взяли в плен. Девушку долго пытали, но она не выдала товарищей. Единственное, что сказала Чайкина перед смертью, - «Победа будет за нами!» В 1942 году Лиза Чайкина была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно. Ее именем названы улицы во многих российских городах.