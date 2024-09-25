Верный воин: кавказская война русского генерала Чермоева

Выдающуюся карьеру – от простого переводчика до генерала кавалерии – построил в Российской империи уроженец Чечни Арцу Чермоев. Более того, он стал основателем целой династии, долгие годы верно служившей России.

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История российского Северного Кавказа первой половины XIX века полна самых удивительных метаморфоз, политических пертурбаций, низости предательства и вершин истинного героизма и преданности России.

Многие знают про Шамиля и его многолетнее сопротивление российским войскам на Кавказе. Однако гораздо меньше известно про видных кавказских деятелей царской армии, верно служивших России и ставших неотъемлемой частью российской военно-политической элиты.

Видным деятелем чеченского народа, прославившимся службой России в ходе Кавказской войны и других конфликтов, был Арцу Чермоев, дослужившийся в русской императорской армии до чина генерал-майора. Он награжден орденами Святого Станислава 1-й степени с мечами, двумя орденами Анны 3-й и 4-й степеней, орденом Святого Владимира 4-й степени, а также золотой шашкой. И все эти награды не были данью высокому происхождению Чермоева – тем более, что в дворянском достоинстве был признан лишь в конце жизни.

Начинал службу Чермоев в 1842 году простым переводчиком при штабе Кавказской армии, воевал в составе иррегулярных сил армейской кавалерии. К 1862 году Чермоев стал полковником, а звание генерал-майора кавалерии получил в 1871 году. Так бы он и вышел в отставку – но на Балканах разгоралось национально-освободительное движение славянских народов против османского господства, что привело в итоге к Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Чермоев принял активное участие и в этих боевых действиях.

Современники отмечали храброе и умелое командование Чермоева чеченскими иррегулярными милиционными частями кавалерии. Он участвовал в сражении у Зивина (1877 год) на кавказском фронте Русско-турецкой войны, когда русская армия осуществляла стратегический маневр прикрытия отступавшего Эриванского отряда, втянув в сражение и сковав основные силы армии Ахмед-Мухтара паши.

Под командованием Чермоева кавалерия осуществляла успешные нападения на аванпосты османской армии, громила их полевые лагеря, захватывала пленных, уничтожала обозы с провиантом и фуражом.

Впоследствии Чермоев был направлен, как писали в советской историографии, на «подавление» восстания горцев в Чечне и Дагестане – хотя никаких масштабных боевых действий не велось, а Чермоев во многом своим авторитетом пресек инспирированные турками извне волнения части населения. Генерал находился до конца боевых действий при армии, а в 1883 году был награжден императором Александром III орденом Владимира 2-й степени.

Род Чермоевых можно представить как одну из образцовых чеченских династий, верно служивших России – его сын Абдул-Меджид стал известным нефтепромышленником, храбро воевал в составе Чеченского конного полка Дикой дивизии на фронтах Первой мировой войны.

Все это показывает, что горские народы, их аристократия (которая смогла войти в состав общеимперской элиты) после периода конфликтов и вооруженного сопротивления осознали, что в тесном союзе с русским народом они могут сохраниться как этнос. Верность России семьи Чермоевых и их служба имели под собой ясные патриотические основания.