От советского интеллигента до Воланда: что Сталин припомнил деду Олега Басилашвили

26 сентября исполняется 90 лет одному из самых любимых и востребованных актеров российского театра и кино – Олегу Басилашвили. Его называют настоящим питерским интеллигентом, олицетворением утонченности и аристократии. На его счету десятки перевоплощений на сцене и больше сотни на экране. Среди них и застенчивый Рябинин в «Вокзале на двоих», и беспринципный Самохвалов из «Служебного романа», и коварный Воланд в «Мастере и Маргарите». Кто бы мог подумать, что в таком богатом кинобагаже есть и несыгранные роли, о которых страстно мечтал актер. Каких персонажей режиссеры так не доверили исполнить народному артисту СССР? И каким был творческий путь выдающегося соотечественника?

В честь 90-летия Олега Басилашвили вспоминаем лучшие кинороли народного артиста в шоу-викторине «Игра в кино» 26 сентября в 18:50. Смотрите также выпуск программы «Наше кино. Неувядающие», посвященный биографии актера, 26 сентября после полуночи и 28 сентября утром на телеканале «МИР».

Детство Олега Басилашвили: дедушка арестовал Сталина

Олег Валерианович Басилашвили родился в 1932 году в Москве. До тех пор, пока отец не восстановил грузинскую фамилию, все предки на русский лад были Басиловыми. Отец Олега Басилашвили был директором Московского политехникума связи, мать – известным по всему СССР филологом, автором учебников и книг. Будущий актер жил в большой и дружной семье, большое влияние на воспитание оказала бабушка. Дед по матери был архитектором, по его проекту в 1914-1917 годах был построен храм св. мучеников Адриана и Наталии у станции Лосиноостровская. А дед по отцу был коренным грузином и служил в царской армии, именно он арестовал Иосифа Джугашвили. Однако Сталин вспомнил его позже, арестовал в ответ и подверг пыткам.

«В 1939 году Сталин все припомнил. Деда арестовали и посадили в тюрьму. Его били так сильно, что все русские слова он стал говорить наоборот. Вместо «хлеб» – «белх», вместо «мама» – «амам», – рассказывает Олег Басилашвили.

Во время Великой Отечественной войны, которая запомнилась актеру голодом, семья Басилашвили переехала из Москвы в Тбилиси. Олег лишился старшего брата и чуть не погиб сам – тяжело перенес туберкулез.

За два года до окончания войны семья вернулась в Москву, и Олег пошел в третий класс. Но учеба складывалась не очень хорошо, радости от походов в школу мальчик не испытывал и в итоге учился плохо. Уже в подростковом возрасте Олег прослыл бунтарем: подражал постимпрессионизму на уроках рисования, писал хороший отзыв о запрещенном в СССР «Золотом теленке». Будущий актер не обращал внимания на идеологические ограничения и с удовольствием посещал любительскую труппу при Министерстве внешней торговли, после чего с легкостью поступил в Школу-студию МХАТ.

Карьера Басилашвили, или С легким паром!

Случайным дебютом Олега Валериановича стал фильм «Подкидыш»: катаясь на велосипеде, он вместе с другими мальчишками попал в объектив камеры во время съемок фильма. В 1956 году он сыграл в фильме «Невеста», однако это появление осталось незамеченным для зрителя.

В Большой драматический театр Олега устроила его первая жена Татьяна Доронина, с которой он прожил 8 лет. В БДТ Басилашвили сыграл Хлестакова из «Ревизора», Серпуховского из «Истории лошади», Басова – «Дачники», Войницкого – «Дядя Ваня».

Всесоюзную славу Басилашвили подарил Самохвалов из «Служебного романа». Фильм вышел на экраны в 1977 году. В 1979 он сыграл главную роль в работе Георгия Данелии «Осенний марафон», а в 1982 зрителям удалось его увидеть в картине «Вокзал для двоих» в роли положительного персонажа – трогательного и благородного заключенного. Герою Басилашвили – Платону Рябинину – предстоял поцелуй с Людмилой Гурченко. Но актер отказался, из-за чего пришлось переписывать сценарий.

«На «Вокзале» я встретился с очаровательной Люсей Гурченко и был сражен ее талантом, обаянием. Застеснялся, смутился, а тут еще любовные сцены, стрельба глазами, поцелуи и прочее! Нет, нет – я не «герой-любовник», твердило мне мое подсознание, и только благодаря Эльдару и Люсе, которая придумывала мне костюм и прическу, даже написала текст для меня в любовной сцене, постепенно обрел себя», – вспоминает Олег Басилашвили.

Еще одним значимым появлением в кино можно назвать экранизацию романа «Мастер и Маргарита», где Олег Валерианович сыграл Воланда. На тот момент мини-сериал завоевал всеобщую любовь зрителей.

Несыгранные роли

Кстати, играть Ипполита в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» должен был именно Олег Басилашвили, с ним даже отсняли несколько эпизодов. Но продолжить работу актер не смог, во время съемок умер его отец. Отсылку к Олегу Валериановичу можно заметить в отрывке, когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита в исполнении Яковлева, но когда Надя подбирает ее со снега, там изображен уже Олег Басилашвили. Дело в том, что сделать замену на фото с «яковлевским» Ипполитом попросту забыли.

Не сыграл Олег Басилашвили и Остапа Бендера, хотя и был официально утвержден Леонидом Гайдаем. Актер должен был похудеть на 20 кг и достиг этой цели в короткие сроки, однако на тот момент съемки уже шли полным ходом без него.

«Вот на этой девушке я женюсь!»

Первой женой Олега Валериановича стала актриса Татьяна Доронина, скромную свадьбу молодые люди сыграли на третьем курсе Школы-студии МХАТ. Вместе супруги прожили 8 лет, но в 1963 году развелись. По словам самого актера, Татьяна была хорошим и добрым человеком, однако чрезмерно увлекалась театром. Супруги расстались мирно.

«С какого-то времени я как личность стал для Татьяны Васильевны неинтересен, она нашла более привлекательных людей, проводить время с которыми ей стало приятнее, чем со мной. Постепенно жена начала от меня отдаляться – не только в личном плане, но и в понимании принципов театральной работы, а также в общих взглядах на жизнь. В результате мы разошлись, оба были от этого счастливы и до сих пор сохраняем добрые отношения», – вспоминает Олег Басилашвили

Второй женой Олега Басилашвили стала питерский журналист Галина Мшанская, актер давно мечтал с ней познакомиться. Как-то он сидел со своим отцом и коллегой по театру Павлом Луспекаевым перед телевизором, они пили чачу, тут на экране появилась Галина. «Вот на этой девушке я женюсь!» – объявил Басилашвили.

«Я вела в прямом эфире программу «Телевизионный клуб молодежи», и вдруг боковым зрением заметила, что появился Олег – в пальто, кепке. Вижу, что он неуверенной походкой идет ко мне. Я была в шоке: прямой эфир! Но как профессиональный человек в последний момент он заметил красный глазок на камере и остановился, хотя был сильно подшофе... Представляете, что было бы, если бы он в кадр вошел?! Так и познакомились», – делится воспоминаниями Галина Евгеньевна Мшанская.

Олег и Галина поженились спустя два года совместной жизни, и с тех пор не расставались более 50 лет. В браке у них родились две дочки – Ольга и Ксения, которые пошли по стопам матери и тоже стали журналистами.

«В «Осеннем марафоне» он брал меня с собой на съемочную площадку, я сыграла девочку в песочнице. О том, что мой папа – звезда советского кино, я узнала после фильма «Вокзал для двоих». С ним стали все здороваться на улицах, а домой к нам приходили сотни писем от поклонников», – рассказывает дочь актера Ксения.

На сегодняшний день Олега Валериановича радует внучка Мариника (2009 год) и внук Тимофей (2013 год). В свой юбилей народный артист наверняка получит множество поздравительных открыток и звонков от коллег и поклонников его творчества. Однако самые теплые слова прозвучат от близких людей. Семья обязательно отметит впечатляющую дату любимого мужа, отца и деда.