Дмитрий Ефимов: как мужчина отправился на СВО, чтобы проверить себя

Подразделение «Ахмат», штурмовик, пулеметчик — пойдя добровольцем на СВО, Дмитрий Ефимов осознанно выбрал самый сложный и опасный путь. 45-летний мужчина из чувашского села Шоршелы решил проверить себя в стрессовой ситуации. Он воевал на пределе сил и возможностей, не давая поблажек ни себе, ни напарникам. Боевые действия, как он сам говорит, сделали его лишь сильнее. Они заставили его в очередной раз поверить в себя, а еще помогли наладить отношения с семьей и найти гражданскую профессию, в которой он смог полностью себя реализовать. «Лента.ру» вместе с актером Дмитрием Дюжевым отправилась в Чувашию, чтобы в рамках проекта «Герой по соседству» (совместно с «Роспатриот») рассказать о том, как участие в СВО изменило жизнь героя.

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«Мимо трибуны проходит школа № 5 города Новочебоксарска! На марше отряд Чувашского техникума строительства и городского хозяйства! — звучит голос из динамиков, и по полю строевым шагом маршируют участники "Зарницы"».

На них яркая красивая форма, знаменосцы несут штандарты с названиями учебных заведений.

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Худенькая девочка во главе отряда тянет носочек и буквально ест глазами трибуну. Днем мы наблюдали, как Катя вырабатывала командный голос, гоняя своих по плацу.

«По-другому нельзя, — объяснила она тогда. — Иначе они вспомнят, что все мы друзья, и перестанут слушаться».

Отряд техникума проходит почти идеально. Это важно, потому что это часть соревнования, в котором все хотят быть первыми.

На трибуне среди тех, кто принимает парад открытия чувашского этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», Дмитрий Ефимов — руководитель республиканского молодежного центра «Авангард».

Дмитрий главный и самый ответственный организатор соревнований, в которых участвуют 54 лучшие команды образовательных учреждений Чувашской республики — почти 600 человек. Без его контроля тут не происходит ничего. Его рация не умолкает ни на минуту: где лучше поставить скалодром, нужно еще несколько человек для организации полосы препятствий, что-то привезли — и надо принять. Дмитрий включается, отдает распоряжения. Все работает четко, все налажено.

Трудно поверить, что этот энергичный, подтянутый, уверенный молодой человек еще не так давно весил 107 килограммов (при росте 178 сантиметров), сомневался в себе и не видел в будущей жизни и работе особых перспектив. Прозвучит парадоксально, но вновь поверить в себя и найти гражданскую профессию по душе ему помогло участие в военной спецоперации на Украине.

Стержень в этом человеке был всегда. Но груз времени и проблем дали о себе знать. СВО очистила и выпрямила этот стержень, и человек вновь стал таким, каким должен быть.

Характером пошел в отца

Дмитрий по национальности чуваш. Родился 20 ноября 1976 года в селе Шоршелы. По-чувашски название села произносится Шур-Шал, что значит «Белые ключи» или «Белые зубы», и это родное село третьего космонавта СССР Андриана Николаева, чье имя теперь носит аэропорт в Чебоксарах.

Дед Дмитрия в Великую Отечественную воевал в артиллерии, под Варшавой был тяжело ранен, потерял ногу. Бабушка служила зенитчицей. Отец, рано оставшийся сиротой, воспитывал младших — братишку и сестренку. Жили тяжело. Отсюда жесткий, суровый и справедливый рабочий характер отца, во многом унаследованный сыном. Мама — фельдшер скорой помощи. Уже в другую войну, в Афганистане, в 1985 году погиб под Кандагаром старший брат Дмитрия.

В школу Дима пошел в поселке Атлашево, где семья получила квартиру. Учился хорошо, особенно любил гуманитарные предметы: историю, географию, литературу. Читал запоем. Узнавал, какие книги придут в библиотеку по поставкам, и первым их брал. По вечерам библиотекарь буквально выгонял его из читального зала. Класс, в котором учился Дмитрий, был с русским уклоном, а в семье говорили на русском и чувашском. Свободно владеет обоими языками.

С детства занимался спортом, легкой атлетикой, бегом, коронная дистанция 400 метров, на ней в 9-10 классе выигрывал районные соревнования.

В 1999 году окончил Чебоксарский педагогический институт, получил специальность педагога по физической культуре и спорту. Работал в школе учителем физкультуры. Платили мало. Сначала искал подработки, а затем решил из школы уйти.

Работал кассиром-оператором на заправочной станции, охранником, а затем заместителем главы Мариинско-Посадского городского поселения. Административные обязанности давались нелегко. Приходилось разбирать жалобы граждан, заниматься ремонтом жилого фонда, водоснабжением, уличным освещением, вывозом мусора и многим другим.

Такая работа тяготила, но дала опыт, пригодившийся в дальнейшем, и когда появилась вакансия директора сельской начальной школы в Бичурино, в том же Мариинско-Посадском муниципальном округе, Дмитрий тут же согласился. С работой справился успешно и вскоре был переведен в среднюю школу в поселке Эльбарусово.

Дмитрий работал директором и одновременно преподавал Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), что для Эльбарусовской школы, наверное, важнее, чем для любой другой в России.

За 15 лет до рождения Дмитрия, в 1961 году, там произошла, возможно, самая страшная трагедия советского времени — пожар в средней школе. За десять минут она сгорела дотла. В огне погибли 110 человек — 106 детей, в том числе 20 дошколят, и четыре педагога. Следствие признало главным виновником учителя физики. В то время эту историю скрыли, взяв со всех родственников погибших подписку о неразглашении. Сейчас на месте сгоревшей школы мемориал.

Директором школы Дмитрий Ефимов был жестким и требовательным, не прощал безалаберности, халтуры, легкомысленного отношения к работе. Но и себя при этом не жалел.

«Если ты руководитель, то должен вначале сам соответствовать тем требованиям, которые предъявляешь подчиненным, — считает Дмитрий. — А если ты сам им не соответствуешь, то не имеешь права требовать с других. Коллективу от меня доставалось, бывало, что учителя уходили из кабинета в слезах, но знали, что за дело. Теперь я понимаю, что можно это было сделать по-другому. Но каков я есть — таков есть».

Личная жизнь складывалась не совсем удачно. Женат был дважды. От первого брака дочь 13 лет, которую очень любит, заботится о ней.

После развода было тяжело.

«Жизнь холостяцкая хуже некуда. Домой приходишь -- дом пустой, ни еды, ни тепла домашнего, ни уюта. Поспал и опять на работу — это не жизнь для мужика. Только дочка и была утешением, пока был в разводе».

Вторая жена — учительница чувашского языка и литературы. Вместе они уже десять лет.

О национальной гордости

Дмитрий свободно говорит по-чувашски и считает его таким же родным языком, как и русский. Своим происхождением он гордится и охотно рассказывает о достоинствах своего народа. Не как националист, а как умный российский государственник:

«Чуваши — пятый по численности народ Российской Федерации. Мы большой народ. Главные черты нашей национальности трудолюбие и ответственность. Исторически чуваши всегда были сторонниками московской власти. Начиная с Ивана Грозного, всегда поддерживали Москву. И мы единственные среди тюркоязычных народов не мусульмане. Мы православные. Чувашские солдаты сражались во всех войнах, которые вела Россия. Так было, так есть и так будет. Для чуваша предательство своей страны — невыносимый позор. Ребята из Чувашии — одни из лучших солдат, это подтверждают военкомы. Исполнительные, выносливые, выполнят приказ при любых обстоятельствах».

«Я не от скуки на СВО пошел»

45 лет. Значительная часть жизни прожита, а ничего важного пока не совершил. Постепенно засасывает рутина одних и тех же дел, событий, дней, похожих один на другой. Дмитрий всегда был спортивным, старался поддерживать форму, а тут сильно прибавил в весе — 107 килограммов при росте 178 сантиметров. Росло ощущение неудовлетворенности, чувствовал, что не реализовал себя как мог бы, что способен на что-то большее.

«Я не от скуки на СВО пошел, не из-за ссоры с женой. Пошел по своему убеждению. Хотел проверить себя, что я из себя представляю как мужчина».

Такое состояние у мужчин психологи называют кризисом среднего возраста. Многие кризиса не выдерживают, опускают руки, начинают пить, теряют семью. Другие снижают планку и пускают свою жизнь по течению времени. Футбол по телевизору, домино во дворе, дача, рыбалка. Дмитрию этого было бы мало, он не смирился. Искал и нашел возможность, как реализовать себя и принести пользу своей стране.

«Был уверен, что не вернусь»

К этому времени уже около года шла спецоперация. Как патриот своей страны, Дмитрий полагал, что в этой ситуации его долг — пойти добровольцем на фронт. И не просто пойти, а выбрать самую сложную, тяжелую и бескомпромиссную службу — штурмовиком в подразделении «Ахмат».

Втайне от всех собрал деньги, купил необходимое снаряжение. Держал его дома в разных местах, чтобы не заметила жена. Не хотел ее расстраивать, а может, опасался, что не выдержит женских слез и останется дома. Выяснил, куда и как следует добраться, чтобы попасть в «Ахмат», созвонился с подразделением и взял билет.

Ночью 8 января 2023 года, пока жена спала, Дмитрий Ефимов тихо покинул дом. Знал, что может уже никогда сюда не вернуться, но решение он принял и не отступил.

«Я все обдумал, понимал, что вероятность погибнуть будет очень высокая, — рассказ дается Дмитрию нелегко. — Уходил практически на смерть… Был уверен, что не вернусь. Но я так решил и отказаться уже не мог. Иначе я перестал бы себя уважать».

— Завещание оставили?

— Нет. Но написал жене письмо, где подробно объяснил, что ей нужно сделать, как платить коммунальные услуги, какие налоги следует заплатить. Раньше все это делал я. Написал, что ухожу на войну, и спрятал письмо в белье, чтобы она его потом нашла. Позвонил ей уже из Москвы и все объяснил.

Подразделение «Ахмат» располагалось в Гудермесе. Дмитрия удивило то, что в батальоне чеченцев оказалось не больше 20 процентов, остальные, приехавшие со всех концов страны, были в основном русские. Контракт подписал на четыре месяца. Поскольку в армии он не служил и никакой воинской специальности не имел, пришлось учиться всему в ускоренном режиме.

Вся подготовка заняла две недели: одну неделю в Чечне и неделю в ЛНР, куда соединение перебросили уже 16 января. Научился обращаться с пулеметом Калашникова, стрельбе из гранатомета, метанию гранат, правилам движения на местности, основам тактической медицины. Прочую военную науку пришлось осваивать уже в бою. Как только из добровольцев набиралась рота, ее отправляли на передовую.

Штурмовик «Ахмата»

Воевал Ефимов в лесах под Кременной. Позиции ВСУ находились недалеко — в четырех-пяти километрах. Перед подразделением стояла задача отсекать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника. За ними стояла наша артиллерия, а дальше уже город. Нужно было его прикрывать. Никто не должен был прорваться.

О боевых действиях Дмитрий рассказывает скупо и неохотно, как и большинство тех, кто был на передовой.

«Зима же была, январь. Ночью они протаптывали тропы к нашим позициям, обходили мины, растяжки и лупили по нам. Но до рукопашки дело не доходило. Днем особо не лезли. Лишь один раз было, когда полезли днем. Но мы им такой шквальный огонь устроили, что они драпанули, как зайцы».

— Особого продвижения тогда не было. Летали беспилотники, но так чтобы с высоты в нас пулять, тогда такого еще не было. В основном бомбили, прилеты мин и арта. Позиционная война шла.

— А кого-то вы лично в бою застрелили?

— Лес, ночь, все стреляли, но я просил бога, чтобы я никого не убил. Потому что среди этих украинцев много разных людей, и русских в том числе, есть, конечно, сволочь, но в основном такие же работяги, ребята, которые тоже хотят жить, у них такие же семьи.

Дмитрий рассказывает, как однажды наши бойцы окружили небольшое подразделение ВСУ. Тем деваться было некуда. Предложили им сдаться, иначе все будут уничтожены. А они кричат в ответ: «Русские не сдаются», — и наши ребята их положили.

«Менталитет у них русский, трагедия в этом и заключается, — Дмитрий возвращается мыслями на фронт, заново переживая события. — Огромная трагедия и боль, я это понял».

Три месяца провел Дмитрий на передовой штурмовиком-пулеметчиком. От звонка до звонка. Лишь однажды ненадолго отлучился в госпиталь в Рубежной — «полетели позвонки». Быстро сделали блокаду — и назад в окопы.

Из Грозного вылетели двумя ротами — это 200 человек. Вернулось 147. Боевые потери подразделения за три месяца составили 63 человека.

«Не стесняйтесь говорить ближним о своей любви»

— Когда возвращались домой, ни радости, ни облегчения не чувствовал, только какая-то внутренняя боль, — глаза у очень мужественного человека чуть увлажнились, но проходит мгновение — и вновь полный контроль.

Задаю уже свой обычный вопрос:

— Как тебя изменила СВО?

Чаще всего ветераны отмечают, что после возвращения стали жестче, требовательнее, бескомпромисснее, но Дмитрий говорит противоположное.

«Я стал человечнее, многого раньше не понимал. Жизнь коротка -- сейчас ты есть, а завтра тебя нет. Нужно беречь близких людей, любить их сейчас, а не тогда, когда их не станет. Приезжать к родителям, обнимать их, целовать. Говорить, что ты их любишь, не стесняться этих слов».

— Желание вернуться на СВО не возникало?

— Конечно, возникало, и не раз. Но у меня пожилые родители, сердечники. Теперь я это по-другому чувствую. Боюсь за них. На войне страшно очень, но думаешь не о себе, а о близких.

Многие участники боевых действий имеют затем психологические проблемы, но не понимают этого или не хотят принимать. Вернувшиеся с СВО российские бойцы — не исключение. Были определенные проблемы и у Дмитрия.

— Когда я пришел оттуда, был отходняк. Две недели пьянствовал. Никак не мог вернуться к работе. Был каким-то заторможенным. Жена по секрету передала слова своего отца: «Он что, контуженный, что ли?» А я же со стороны себя не видел. Злился. Потом начал отходить.

В Чебоксарах есть фонд «Защитники Отечества». В его задачу входит работа по адаптации участников СВО к мирной жизни после войны. Из фонда Дмитрию звонили, настоятельно предлагали прийти поработать с психологом. Дмитрий отказывался, не хотел с ними разговаривать, бросал трубку, но они были очень настойчивы, продолжали звонить и в конце концов вышли на главу администрации района, где работал Дмитрий. Тот уже приказал Дмитрию поехать.

На мероприятиях Фонда Дмитрий встретил таких же ветеранов СВО и смог обсудить свои проблемы. Психологи и социальные работники помогали адаптироваться к мирной жизни. Организовывали семейные выезды на природу, давали бесплатные билеты на концерты, экскурсии, театральные спектакли для всей семьи.

На одно из мероприятий Фонда приехал глава Чувашской Республики Олег Николаев. Был круглый стол с ветеранами СВО. Николаев расспрашивал их о службе, о текущих проблемах и нуждах. Там он и познакомился с Дмитрием Ефимовым, оценил его личные качества, профессиональную подготовку, боевой опыт и понял, что именно такой человек ему и нужен. Вскоре Дмитрий получил предложение стать директором республиканского военно-патриотического центра «Авангард». Предложение принял не сразу, думал две недели, а затем решился. И оказалось, что этот человек и эта работа буквально созданы друг для друга.

Новые пионеры

«Авангард» — это не только «Зарница». Это много разных направлений работы — от школьного спорта и детско-юношеского туризма до поискового движения, экологических программ и многочисленных кружков по интересам: «Юный космонавт», «Юный пожарный», «Юный инспектор дорожного движения». По сути это то, чем в СССР занимались Дворцы и Дома пионеров, только без идеологически-утопической накачки о юных строителях коммунизма. И без обязаловки. Ребят в «Авангард» никто насильно не тащит и галстуки им в третьем классе не повязывают. Все по их желанию. Все исключительно добровольно. Хочешь заниматься интересным для тебя делом — приходи и занимайся.

Тема идеологического воспитания в работе «Авангарда», безусловно, присутствует, но это идеология патриотизма: любви к своей стране, знание ее истории и достижений, гордость за то, что ты в ней живешь, изучение национальных традиций и уважение ко всем народам России.

— Что за ребята приходят к вам в «Авангард»? Какие они?

— Это лучшие ребята республики. В каждой школе есть ребята, которые хотят заниматься спортом и общественной работой и добровольно участвуют во всех соревнованиях и мероприятиях. Мы даем им возможность проявить себя. У этих ребят формирование личности проходит намного быстрее, чем у тех, кто замкнут в своей личной жизни. Они лучше подготовлены к жизни.

«Наша задача — воспитать не физически сильных дебилов, а всесторонне развитых граждан своей страны, которые знают ее тысячелетнюю историю и культуру. Людей с высокими морально-волевыми качествами и устойчивой психикой».

Для Дмитрия Ефимова «патриотизм», «гражданский долг», «честь», «гордость за свою страну» — не просто лозунги молодежного организатора, делающего карьеру. Это его личные, глубоко усвоенные убеждения. Чтобы до конца осознать их смысл и проверить, готов ли он лично им соответствовать, он пошел на фронт штурмовиком-пулеметчиком. А вернувшись, получил право учить этому других.

Мимо трибуны маршем проходят отряды финалистов республиканского этапа «Зарницы». Традиция проведения военно-патриотической игры не прерывалась в Чувашии никогда. Ей уже 55 лет. Рослые мальчишки несут штандарты своих учебных заведений, девочки в трогательных бантиках тянут носочек, стараясь не сбиться со своего коротенького шага, не отстать. Все очень стараются. Они лучшие в своих школах, колледжах и техникумах. Они приехали бороться за победу. Они знают как.