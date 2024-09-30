Российская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева отмечает 50-летие. За ее плечами блестящая спортивная карьера, но для большинства Киселева — та самая надменная, беспристрастная и острая на язык ведущая интеллектуальной игры «Слабое звено». С чего начинала «главная стерва российского телевидения» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

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Детство и юность Марии Киселевой

© Спортсменки Ольга Брусникина и Мария Киселева, 2001 год // Игорь Уткин/ТАСС

Мария Киселева родилась 28 сентября 1974 года в городе Куйбышеве. В 1978 году семья переехала в Ленинград, а спустя еще два года — в Москву, где девочка пошла в первый класс и за компанию со старшим братом Владимиром начала заниматься плаванием. Поначалу походы в бассейн Киселевой не нравились: в детстве будущая олимпийская чемпионка панически боялась воды и протестовала, когда родители пытались затащить ее в море во время летнего отдыха. Все изменилось, когда 10-летнюю Машу взяли в группу синхронного плавания — в команде у нее появились близкие подруги, которые помогли ей преодолеть страх перед водой.

Первыми тренерами Киселевой были Наталья Кириакиди и Марина Дмитриева — именно они привили девочке любовь к синхронному плаванию и пробудили в ней спортивные амбиции. Затем Мария перешла в группу к заслуженной синхронистке, капитану сборной СССР по синхронному плаванию Татьяне Хайцер, под началом которой добилась первых серьезных успехов и стала кандидатом в мастера спорта. Когда Хайцер ушла в декрет, шефство над Киселевой взяла заслуженный тренер России Нина Капкова — под ее руководством школьница стала мастером спорта и начала выступать за юношескую сборную.

«Когда я начала выступать за юношескую сборную, выходило по десять часов ежедневной физической работы. Из них непосредственно в воде около семи-восьми часов. Иногда возникало ощущение, что еще чуть-чуть — и превратишься в русалку», — рассказывала Киселева в интервью журналу «7 Дней».

В 1991 году Киселева закончила общеобразовательную школу изобразительных искусств и вместе с подругами-синхронистками переехала в Ленинград, где стала студенткой Института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. В этом же году она вместе с другими спортсменками из команды Нины Капковой полетела во Францию и стала одной участниц водного шоу по синхронному плаванию. Девушки зарабатывали неплохие по тем временам деньги, но Киселева скучала по тренировкам — и приняла решение вернуться в Москву, чтобы реализовать свои чемпионские амбиции.

Спортивная карьера Марии Киселевой

© Двукратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Ольга Брусникина (слева) и Мария Киселева, 2002 год // Игорь Уткин/ТАСС

Осенью 1992 года Киселева приступила к усиленным тренировкам под руководством бывшей синхронистки Татьяны Данченко. Через год 18-летняя спортсменка вошла в состав сборной России по синхронному плаванию, где стала выступать дуэтом с Еленой Азаровой. В 1995-м Киселева завоевала две золотые награды на чемпионате Европы в Вене (за парное и групповое выступление), а спустя год в составе сборной России по синхронному плаванию стала четвертой на летней Олимпиаде в Атланте.

Во время подготовки к Олимпийским играм Киселева бросила учебу в институте физкультуры и поступила на факультет журналистики МГУ. Свой выбор спортсменка объяснила тем, что в СМИ мало рассказывали о синхронном плавании — и она хочет это исправить.

После Атланты Киселева планировала переключиться со спорта на учебу, но ей предложили объединиться в дуэт с главной конкуренткой, синхронисткой Ольгой Брусникиной. В итоге новоиспеченная студентка перевелась на заочное отделение и продолжила усиленно тренироваться. В 1997-м дуэт Киселева-Брусникина занял первое место на розыгрыше Кубка Мира по синхронному плаванию в китайском Гуанчжоу, после чего девушки взяли еще две золотые медали на чемпионате Европы в Севилье — и столько же на чемпионате мира в Австралии. В предолимпийский сезон Киселева еще дважды выиграла континентальное первенство.

Триумфальными для Киселевой получились и Игры-2000 в Сиднее. Незадолго до старта спортсменка не прошла тест на допинг: запрещенный компонент, обнаруженный в пробах спортсменки, попал в ее организм из пищевой добавки для похудения, которую ей ранее рекомендовали врачи. Синхронистку, впрочем, дисквалифицировали всего на месяц — и на Играх она завоевала два золота. На следующей летней Олимпиаде, проходившей в Афинах, Киселева стала трехкратной чемпионкой Игр. После чего завершила карьеру.

За выдающийся вклад в развитие российского спорта она была награждена Орденом Почета (2001) и Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004), которые ей вручил президент России Владимир Путин. В 2004 году Киселева открыла спортивную школу на базе дворца спорта «Янтарь» в московском Строгино, которая со временем превратилась в «Центр по синхронному плаванию Марии Киселевой».

Карьера на телевидении Марии Киселевой и «Слабое звено»

© Мария Киселева на съемках телепрограммы «Слабое звено», 2002 год // Антон Кавашкин/ТАСС

Еще будучи студенткой, Киселева устроилась корреспондентом в спортивную редакцию телеканала НТВ, где снимала репортажи и комментировала соревнования по синхронному плаванию. Весной 2001 года она стала ведущей спортивных новостей в программе «Сегодня», где ее заметил продюсер Сергей Кордо, который в это время работал над запуском российской версии телеигры «The Weakest Link». На роль ведущей «Слабого звена» рассматривались актриса Рената Литвинова, певица Наталья Медведева и писательница Полина Дашкова, но генеральный директор канала Константин Эрнст сделал выбор в пользу Киселевой. По словам последней, поначалу она не верила в свои силы, так как была совсем неопытной и всему училась на площадке.

«Увидев отрывок британской программы с Энн Робинсон, я сказала: «Так не смогу», — рассказывала Киселева журналу «7 Дней».

Первый выпуск «Слабого звена» вышел в эфир 25 сентября 2001 года. Программа сразу же получила высокие рейтинги — во многом благодаря беспристрастной и острой на язык ведущей. «У кого мозгов меньше, чем у садового гнома?», «Чей интеллект находится на уровне плинтуса?», «Кому никогда не выбраться из ямы невежества?» и коронное «Вы самое слабое звено, прощайте!» — фирменные фразы Киселевой, звучащие в конце каждого раунда, пошли в народ, а за самой ведущей закрепился негласный титул «главной стервы российского телевидения». При этом такой образ давался спортсменке нелегко: за кадром Киселева переживала за тех, кого обижала, а иногда даже плакала.

«Действительно, были случаи, когда я очень сильно переживала за игроков, считала, что по отношению к ним поступили несправедливо и неправильно», — признавалась ведущая «СтарХиту».

В августе 2005-го ведущая родила дочь Дарью и была готова вернуться к съемкам «Слабого звена» (в них она участвовала и на поздних сроках беременности), однако те постоянно переносились по неизвестным причинам. В конечном итоге срок лицензии на производство передачи истек, а в 2007-м формат «The Weakest Link» был выкуплен «Пятым каналом». На «пятой кнопке» ведущим «Слабого звена» стал Николай Фоменко.

Мария Киселева в кино

© Мария Киселева и Александр Лазарев-младший в сериале «Идиот», 2003 год // «Телефильм»

В 2003 году Киселева дебютировала в кино — сыграла роль Вари Иволгиной в экранизации романа Достоевского «Идиот» режиссера Владимира Бортко. Сложнее всего начинающей актрисе далась сцена, в которой ее героиня должна была плюнуть в лицо своему брату.

«Я никак не могла это сделать. Сымитировать было нельзя, режиссер требовал естественности. И вот Бортко объявляет перерыв минут на 15. Ко мне подходят уважаемые Владимир Машков и Михаил Боярский и по очереди говорят: «Слушай, Маша, плюнь в меня! Мне сейчас это так надо!» Они меня раззадорили, развеселили, сняли все зажимы…» — рассказывала она в интервью «СтарХиту».

После дебюта в сериале Бортко Киселева снялась еще в нескольких проектах: «Дневной дозор» (2005), «Бали» (2005), «Параграф 78» (2007), «На острие» (2020) и «Лето в городе» (2023).

Возрождение «Слабого звена» с Марией Киселевой

© Мария Киселева // МТРК «Мир»

В октябре 2019 года стало известно, что передача «Слабое звено» возродится на телеканале «Мир». Киселева с радостью согласилась вернуться к роли «стервозной» ведущей — и уже 14 февраля 2020 года в эфир вышел первый выпуск.

«Подсознательно я знала, что программа рано или поздно вернется на экран. Это проект, от которого я кайфовала, и сейчас, уверена, буду кайфовать», — говорила она в интервью «7 Дням».

В марте 2022 года компания BBC Studios, владелец лицензии на «The Weakest Link», приняла решение прекратить продажу прав на производство своих телепередач в России. Последний выпуск «Слабого звена» вышел на «Мире» 13 января 2023 года.

Личная жизнь Марии Киселевой

© Мария Киселева с дочерями Дарьей и Александрой на премьере фильма «В потоке трех стихий» в Москве, 2024 год // Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 1999 году на межвузовских соревнованиях по плаванию Киселева познакомилась с мастером спорта международного класса Владимиром Кирсановым. Спустя два года влюбленные поженились, а в 2005-м у пары родилась дочь Даша.

«На самом деле мы очень разные. Я человек достаточно спокойный, уравновешенный, сдержанный, могу долго в себе копить эмоции. А Володя, наоборот, очень импульсивный, очень энергичный, взрывной, зато очень быстро отходящий от таких «вспышек» и безумно добрый», — делилась Киселева.

В 2010 году у пары родилась вторая дочь Саша, а спустя два года Киселева и Кирсанов развелись. Причины своего расставания они озвучивать не стали.

Старшая дочь Киселевой Даша пошла по стопам матери: девочка занимается синхронным плаванием и в 2019 году выиграла свою первую золотую медаль на Первенстве мира среди юниоров. Младшая, Саша, — фигурным катанием и танцами.

Где сейчас Мария Киселева

© Мария Киселева на ВЭФ-2024 во Владивостоке Александр // Вильф/РИА Новости

После закрытия «Слабого звена» Киселева продолжила работу на телевидении. В 2023 году она была ведущей шоу «На выход» на телеканале СТС — опять же аналога «Слабого звена».

Также она продолжает руководить созданным ей в 2004 году «Центром по синхронному плаванию Марии Киселевой»: сегодня к центру добавился «Театр на воде», в котором ставят спектакли. Правда, сама спортсменка участия в них не принимает.

Помимо тренерства и работы на телевидении, Мария Киселева занимается общественной деятельностью. Олимпийская чемпионка является членом президиума Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту, а также депутатом Московской городской думы и членом партии «Единая Россия».