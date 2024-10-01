Борис Джонсон назвал истинную причину смерти королевы Елизаветы II

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах раскрыл новые подробности о состоянии здоровья и причине смерти королевы Елизаветы II. Как отмечает Daily Mail, эта информация может удивить многих.

Политик написал, что у монаршей особы был диагностирован рак костей, и что она страдала от заболевания как минимум год до своей кончины.

— Ее врачи беспокоились, что ее состояние может резко ухудшиться в любой момент. Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций, — написал Джонсон.

Он подчеркнул, что несмотря на ухудшение здоровья, королева продолжала исполнять свои обязанности и оставалась решительной до самого конца. По его словам, Елизавета II знала, что ее время на Земле подходит к концу, однако хотела продержаться как можно дольше и завершить свои последние обязательства.

Джонсон, говоря о последних годах жизни королевы, не только подчеркивает ее несгибаемую силу духа, но и освещает скрытые аспекты жизни монарха, о которых многие и не догадывались, передает Daily Mail.

8 сентября 2022 года на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир.

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».

Доктор богословия и священник Шотландской церкви Йен Гриншилдс рассказал, что в кругу приближенных умершей почти два года назад Елизаветы II сообщили о причине смерти монарха. В свою очередь личный секретарь монарха Эдварда Янг заявил, что Елизавета II скончалась во сне.