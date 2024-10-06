Миллионер из США бросил успешную карьеру ради любимого хобби

Американский миллионер Джордж Эпплинг бросил успешную карьеру бизнес-аналитика и целиком посвятил себя историческим реконструкциями.

Эпплинг получил хорошее образование в школе, после чего изучал тонкости ведения бизнеса в университете в штате Техас. После получения образования его пригласили на высокооплачиваемую должность в уважаемую консалтинговую фирму. В рамках работы американец объездил весь мир, накопил свыше миллиона долларов и занял руководящий пост.

Однако к 40 годам аналитик осознал, что воссоздание событий эпохи Средних веков всегда было его главной мечтой. Тогда Эпплинг бросил работу и стал соучредителем ежегодной ярмарки в родном штате. Так, ему удалось постепенно превратить хобби в полноценный бизнес, пользуясь всеми своими знаниями о мировой истории.

— Все мои предприятия приносят доход, но главное — это радость, которую ярмарка приносит людям, — передает слова Эпплинга Buisness Insider.

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