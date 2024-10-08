Умерла мать Уитни Хьюстон

Мать американской певицы Уитни Хьюстон Сисси умерла на 92-м году жизни, сообщает агентство Associated Press (AP).

Она несколько лет жила с болезнью Альцгеймера. По словам родственницы Сисси Пэт, женщина умерла в окружении членов семьи в хосписе в штате Нью-Джерси.

«Мама Сисси была сильной и выдающейся личностью. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе», — отметила Пэт.

Сисси Хьюстон была известна как госпел-певица и дважды становилась обладательницей «Грэмми». В 1963 году у нее родилась дочь Уитни. Всего у женщины было трое детей.

Ранее стало известно, что в США выставили на продажу бывший дом американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон и ее супруга, певца Бобби Брауна. Особняк находится в городе Алфарета штата Джорджия.