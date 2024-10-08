Как Мао Цзэдун построил социализм и переспорил Ленина и Маркса

Профессию учителя выбирали многие великие люди. Так, диплом педагогического училища был и у Мао Цзэдуна, основателя КНР. На этой неделе Китайская Народная Республика отметила 75 лет своего существования. Подробнее – в материале специального корреспондента «МИР 24» Глеба Стерхова.

1 октября 2024 года. Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Тысячи белых голубей устремляются в небо. Каждый символизирует одну цель, достигнутую за 15 пятилеток.

«Под руководством Коммунистической партии Китая за последние 75 лет люди всех этнических групп страны сумели добиться двойного чуда: быстрого экономического роста и долгосрочной социальной стабильности», – отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Именно здесь, на этой самой площади, ровно 75 лет назад, о том, что все это сбудется, народу клялся другой вождь. После многолетних распрей Китай становится Народной Республикой. У руля – Мао Цзэдун. У него за плечами первый госпереворот 1927 года, восхищение коммунистическими идеями и дружба с Иосифом Сталиным.

«Во-первых, его историческая заслуга в том, что он объединил Китай, потому что до 1949 года Китай состоял из разных кусков», – рассказал востоковед, писатель, журналист Юрий Тавровский.

С теми, кто хотел заполучить Китай как колонию, Красная армия Мао Цзедуна воевала при поддержке Советского Союза. И в 1937-м, когда Япония объявила блицкриг за три месяца. Китай официально обращался за помощью к предшественнику ООН, Лиге Наций. 57 государств проигнорировали крик о помощи.

На кадрах советских документалистов – встреча ветеранов, участников боев за Китай против захватчиков. О тех боях много легенд ходит. Например, как армия Мао остановилась в горах провинции Гуйчжоу на юго-западе страны раненых подлечить. В местной деревне было только одно лекарство – особая настойка. Называлась она так же, как и деревня – маотай.

«Туда пришла китайская Красная армия, израненная, уставшая. Лекарств не было, поэтому раны лечили маотаем, его прикладывали, 53 градуса», – рассказал востоковед, писатель, журналист Юрий Тавровский.

Солдаты, которые тогда выжили, потом стали генералами. И пристрастие соратников Мао к маотаю, конечно же, осталось.

В 1949-м Страна Советов стала Китаю главным другом. СССР первым признал независимость страны. Мао Цзедун поехал в гости к главному объекту своего поклонения – товарищу Сталину. Какой банкет без угощений? Товарищ Мао вспомнил о чудо-напитке. Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи окончательно определил вектор развития коммунистического Китая.

«Советский Союз был той страной, которая первая протянула руку, которая послала специалистов, которая начала создавать новое образование, новое здравоохранение, новые заводы, и самое главное – выделила колоссальнейшие кредиты для развития молодой на тот момент республики», – рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Маслов.

Председатель Сталин передал председателю Мао ту же миссию, что СССР продвигал в Европе: в Азии насаждать идеи революции, равенства и братства. Благодаря Китаю власть коммунистов в разные года возьмет верх в Северной Корее и во Вьетнаме, в Лаосе и Непале.

Кроме военной поддержки, Страна Советов подарила Китаю курс Коммунистической партии. Мао Цзедун хорошо знал труды Маркса и Ленина, но применил их со своей китайской спецификой. И если в классическом ленинизме движущая сила – рабочий класс, то Мао доказал, что силой этой может быть крестьянство. Даже его главный лозунг не похож на те, с которыми воевали большевики.

За ревизионизм и почитание Сталина с Мао Цзедуном в 1950-х поругался новый глава СССР Хрущев. До такой степени, что объявил Китаю полную блокаду и всех китайцев называл маоистами-ревизионистами. В 1958-м председатель КНР ответил политикой «большого скачка».

80 миллионов крестьян Мао оторвал от земли и перевел в металлурги. Выращивать рис стало некому. Миллионы человек умерли от голода. Главными врагами неурожая Мао объявил воробьев и все население страны бросил на уничтожение пернатых. Без воробьев расплодилась саранча, которые доела остатки урожая.

К этому времени в Китае сформировалась прослойка коммунистов, уверенных, что Москва в критике их вождя ошибаться не может. А Мао провозгласил Китай «центром мировой революции» и в 1966-м выдвинул свой знаменитый лозунг: «Огонь по штабам». Он объявил борьбу против сторонников капиталистического пути в руководстве партии. Так началась так называемая Культурная революция. Молодежные штурмовые отряды, хунвэйбины боролись с несогласными с курсом Мао и загоняли их в лагеря. У нынешнего главы КНР так отца, бывшего друга и соратника Мао Цзедуна, арестовали. 15-летний подросток стал сыном врага народа.

«Я ехал ехал спецпоездом. Январь 1969 года. Все плакали. Не было никого, кто бы не плакал. Еды хватало только рабочим. Женщины выгоняли детей на улицу просить еду. Мы научились есть все подряд», – рассказал Си Цзиньпин.

После смерти великого кормчего у руля встал Дэн Сяопин. В юности жил в Москве, восхищался недолгим чудом большевиков – НЭПом, новой экономической политикой. В стране объявили либерализацию коммунизма, разрешили частную собственность и провели реформы промышленности, сельского хозяйства, обороны и науки. При этом буржуазного разворота в этой стране так и не произошло. Китай – самая успешная в мире социалистическая страна.

«Мы полностью реализовали такие исторические задачи, как борьба с бедностью и построение общества средней зажиточности», – отметил Си Цзиньпин.

На каждой важной встрече для первых лиц у них на столе государственный напиток от основателя Мао. Говорят, в его древнем рецепте кроме особого спирта из особой пшеницы и воды было несколько десятков трав. В СССР его даже копировать пытались. Так в Ставрополье появилась настойка «Стрижамент». Ее даже борец с алкоголем Михаил Горбачев каждый вечер по рюмочке да выпивал. А «Маотай» – сегодня главный бренд алкоголя в КНР.

С тех пор, вот уже 75 лет, каждый китаец знает и чтит эту часть национальной культуры. Поскольку изысканный напиток повышенной крепости, к нему прилагаются два обязательных атрибута – крошечная рюмочка и спецслово-тост, столь близкое русскому человеку – «до дна». В последние годы это слово не только Россия и Китай, а весь мир знает. И по-китайски тоже.