Альпинист из Непала покорил в 18 лет все 14 восьмитысячников

18-летний непальский шерп Нима Ринджи стал самым молодым в истории альпинизма покорителем высочайших вершин мира. Об этом сообщает телеканал CNN.

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9 октября он вместе с напарником поднялся на вершину горы Шишабангма в центральных Гималаях. Таким образом, Ринджи совершил восхождения на все 14 восьмитысячников, включая Эверест и К2.

Достижение Нимы подтвердила Ассоциация альпинизма Непала. Он официально признан самым молодым из всех покоривших восьмитысячники альпинистов.

Нима начал восхождения на восьмитысячники всего два года назад.

Альпинистов, покоривших все вершины высотой свыше восьми километров, в мире всего несколько десятков. Первым этого добился легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер. Покорение восьмитысячников заняло у него целых 16 лет.

7 октября сообщалось, что в Гималаях спасли двух альпинисток, оставшихся без еды на высоте 6000 метров.

Ранее альпинисты спасли замерзавшую на Эльбрусе утку и показали ей вершину.