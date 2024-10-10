Почему Андрей Миронов не мог стать верным мужем

55 лет назад на экраны советских кинотеатров вышел нашумевший фильм Александра Митты «Гори, гори, моя звезда». Одну из главных ролей в нем исполнила Елена Проклова. О Прокловой говорят, что «она родилась актрисой»: начала сниматься с четырех лет, прославилась после роли Герды в сказке «Снежная королева». Но что происходило в жизни актрисы вне съемочной площадки? Елена Игоревна рассказала «Мосленте» о романах со знаменитыми партнерами, дружбе с Александром Абдуловым и многом другом. Ниже — ее монолог.

© Кадр из фильма «Будьте моим мужем»

О том, зачем нужна жена

Жена — тот человек, который поддерживает мужа, помогает ему, вдохновляет. Хорошая жена наравне с мужем несет ответственность за все, что происходит в жизни семьи. Женщины нередко думают, что достаточно накормить мужа и детей, чтобы быть хорошей женой и матерью, но это не так…

В кино я сыграла много хороших жен. Моя последняя героиня — жена адмирала в сериале «Андреевский флаг», Валентина Федоровна — яркий пример настоящей супруги военного. Моя двоюродная бабушка была женой генерала и, работая над ролью Валентины Федоровны, я вспоминала ее.

Об Андрее Миронове и браке

Нашлись всякие актрисы и писательницы, рассказавшие на телевидении о моих отношениях с Андреем Мироновым... Да, мы вместе снимались в фильме «Будьте моим мужем». И, да, я нравилась ему. Можно сказать, что он был сильно в меня влюблен. Но замуж за него я бы не пошла. Одно дело — романтические отношения, другое — брак. На мой взгляд, у Андрея не было качеств, необходимых для того, чтобы стать верным мужем и прекрасным семьянином.

О мужчинах и свободе

Когда я была свободной женщиной, выбирала самых красивых, самых интересных, самых талантливых мужчин для красивого романа. А когда собиралась замуж, предпочитала мужчин надежных, скромных, серьезных.

Впрочем, замуж я никогда не стремилась. Всегда была внутренне свободным человеком, который ценит свою независимость и не претендует на свободу другого человека.

Во мне нет чувства собственности по отношению к мужчинам! Зачем держать друг друга на привязи, если нет прежней романтики? Я нравилась мужчинам еще потому, что никого из них не удерживала и ни за кого не боролась.

Об Александре Абдулове и празднике

Александр Абдулов был моим другом. После его ухода я больше не ходила на рыбалку. Какая рыбалка без Абдулова! Он находил самые красивые места, где мы удили. Поэтому, когда теперь я вижу что-то красивое, остро ощущаю отсутствие Саши.

Поделиться радостью мне не с кем. Саша был человек-праздник, и унес с собой радость праздника. Рядом со мной больше нет человека, который бы так сильно любил жизнь. С Сашей никогда не было скучно. Он имел редчайший дар: не только вкусно жить, но и передавать вкус к жизни всем рядом с собой.

© Фото: РИА Новости

О своих домах и орехах

Люблю природу, поэтому у меня два загородных дома: в деревне Жостово Московской области и в Хосте под Сочи.

В моей жизни было немного дней, когда я могла нормально отдохнуть, потому что, когда я перестала бесконечно сниматься в кино, занялась строительством этих домов. Они сделаны по моему проекту. Точнее, их дизайн. А еще я сама посадила все растения. В Хосте у меня целый сад ирисов, а еще киви, грецкие орехи...

Об уме и дисциплине

По гороскопу я Дева и обладаю качествами этого знака: здоровым прагматизмом, разборчивостью, дисциплиной. Не считаю себя настолько умной, чтобы говорить об уме. Зато умею все планировать.

Терпеть не могу хаос, даже творческий, и все взвешиваю, просчитываю, обдумываю.

Судьба неизбежно вносит коррективы, но контролировать свою жизнь необходимо. Мало кому из нас удается найти золотую середину, но стремиться к ней неплохо.

## О вспышке и несыгранных ролях

Я очень люблю режиссера Сашечку Митту. Работа с ним — яркая вспышка. «Гори, гори, моя звезда» — далеко не самая легкая картина в моей жизни, зато самая яркая.

С Миттой вот еще какая история связана: он хотел меня снимать в фильме «Экипаж» в роли стюардессы, но худрук Московского Художественного театра, Олег Николаевич Ефремов, меня не отпустил.

Театр у меня всегда стоял на первом месте. Поэтому я никогда не жалею о несыгранных ролях. Не сыграла? Значит, так тому и быть.

© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О фигуре и труде

Далеко не каждая женщина в моем возрасте (71 год) делает зарядку, занимается спортом, ухаживает за лицом. А я — да. Как только просыпаюсь, сразу делаю зарядку. Я хочу радовать зрителей, а для этого мне надо хорошо выглядеть. За моей внешностью и фигурой стоит большой труд.

О крыльях и цветах

Я верю в другие воплощения. Жизнь не может быть столь плоской и примитивной, как рисует нам наше сознание...

Вот я смотрю на цветок и с помощью актерской техники превращаюсь в него. Смотрю на собаку — я собака… Я владею многими актерскими техниками и ощущаю, что у меня за спиной шевелятся крылья. Может, в прошлой жизни я была птицей? Может, чайкой? Но в этой жизни я — актриса, которая не может жить без сцены. Поэтому я и не хочу больше тратить свое время на всякие личные отношения с мужчинами, ведь это только забирает время у профессии.

О пульсе времени и бронированных стеклах

Люблю телевидение и, по возможности, участвую в передачах на злободневные темы. Чтобы играть современные истории, необходимо остро ощущать пульс времени. Вы даже не представляете, до какой степени остроты ток-шоу дают возможность ощутить нашу жизнь! Не будь всего этого, как мне, жительнице загородной дачи, передвигающейся на автомобиле с бронированными стеклами, узнать о том, что происходит на улицах всей нашей страны?