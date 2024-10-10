Савелий Крамаров: жизнь сквозь смех

Илюха-фантазер в «Неуловимых мстителях», рецидивист Косой в «Джентльменах удачи», скупердяй Тимохин в «Большой перемене», дьяк Феофан в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», тракторист Егоза в «Афоне», слесарь-интеллигент со средним образованием Полесов в телеромане «12 стульев». Это только несколько героев в огромном списке киноролей легендарного Савелия Крамарова. «Король эпизода» играл всегда настолько талантливо, что его было невозможно забыть. В материале MIR24.TV о том, за что зрители так любили Савелия Крамарова и почему актер эмигрировал в США.

Остался сиротой

Родился Савелий Крамаров 13 октября 1934 года в Бауманском районе Москвы в еврейской семье. Его детство было не из самых легких. Отец – талантливый адвокат, мама занималась домашним хозяйством. Но все рухнуло в один момент.

Виктора Савельевича осудили на восемь лет по обвинению в агитации против советского строя и отправили на лесоповал в один из северных лагерей. Выживать семье без единственного кормильца было очень тяжело.

В конце 1950-х отца освободили, а потом арестовали и осудили повторно, выслав в Красноярский край. Вскоре он умер. Позже умерла мама от рака. В 16 лет Крамаров остался полным сиротой.

Парня взял на попечение родной дядя. Учиться Савелий не хотел, частенько сбегал с уроков, дрался. Счастливым мальчик себя чувствовал только в кинотеатре. Савелий пробовал поступить в один из столичных театральных институтов, но провалил экзамены. Пришлось отнести документы в Лесотехнический институт.

На втором курсе все-таки удалось поступить в театральную студию при Центральном доме работников искусств. От мечты Крамаров тоже не отказался. Он рассылал свои фото по всем киностудиям страны. И вдруг получил предложение сняться в кино.

Всенародная любовь и признание

Актерская карьера Савелия Крамарова началась с киноленты «Ребята с нашего двора», где он появился в образе Васьки Ржавого. Потом похожую роль – хулигана Пименова – сыграл в фильме «Друг мой, Колька!» Тогда-то Крамаров и получил долгожданное признание, а кинокартину называл одной из любимых в творческой карьере.

Народная популярность, признание и успех пришли к артисту после «Неуловимых мстителей». А фраза его героя «А вдоль дороги мертвые с косами стоять… И – тишина!» – мгновенно стала крылатой.

Зрители всегда выделяли Крамарова из массы эпизодников за искренность, смешной образ, внешность. Он не стыдился физиологических особенностей, а потому был настоящим. Косоглазие, манера удивленно разевать рот. Режиссеры ставили популярность актера на службу своим фильмам. Он мог произнести короткую фразу так, что она сразу же уходила в народ: «Кто ж его посадит? Он же памятник!», «Икра черная, красная… Заморская икра, баклажанная!», «Чуть что – сразу Косой…».

© Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», 1971 г.

После фильма «Джентльмены удачи» предложения сниматься поступали одно за другим. Крамаров не успевал сняться в одной ленте, как на экран уже выходила другая. Он стал отказываться от «недостойных приглашений». Правда, так и не смог простить себе, что упустил роль Петрухи в «Белом солнце пустыни». В одном из интервью Савелий Крамаров признавался, что «не разглядел талантливого режиссера и перспективный сценарий».

Крамарову часто предлагали играть хулиганов и маргинальных личностей, хотя в жизни актер не был похож на своих героев. Он слыл интеллигентом и всегда был одет с иголочки. «От навязчивой комедийной маски Крамаров страдал, – писал киновед Станислав Ростоцкий в «Новейшей истории отечественного кино», – но умел то, что редкому пленнику имиджа удается: обнаруживал за шутовством, за косящим прищуром и ухмылкой – тайную грусть и острое чувство собственного достоинства, которое не позволяет себя ущемить».

В 1974 году Крамаров получил звание заслуженного артиста РСФСР, тогда же прошли съемки его театрального бенефиса. Отвечая журналистам на вопрос о дальнейших планах, исполнитель с юмором ответил: «Буду копить на народного!» Но этому не суждено было сбыться.

Эмиграция в США

Савелий Крамаров с годами начал больше задумываться о философии жизни. Он увлекся йогой, сыроедением и вегетарианством, регулярно посещал синагогу и даже отказывался сниматься в субботу. Его стали снимать все реже, а в последние три года перед эмиграцией и вовсе перестали предлагать роли. Крамаров понял это как молчаливый намек о своем нежелательном присутствии в стране.

Крамаров подал документы на эмиграцию в Израиль. Он аргументировал это тем, что в Израиле у него дядя. Однако в выезде из СССР ему отказали. Позже вместе с Александром Левенбуком – в 1981 году – он написал письмо президенту США Рональду Рейгану, назвав его «Как артист артисту». Это решение окончательно определило судьбу Крамарова.

© Кадр из к/ф «Москва на Гудзоне», Columbia Pictures Corporation, 1984 г.

В США Крамаров обосновался у Ильи Баскина, вместе с которым играл в «Большой перемене». В Лос-Анджелесе Крамаров стал сниматься сначала в рекламе, затем и в кино: в фильме «Москва на Гудзоне», в продолжении «Космической одиссеи», в боевике «Красная жара».

Крамаров продолжал вести здоровый образ жизни: не ел мяса, занимался спортом, плавал, не употреблял алкоголь и занимался лечебным голоданием. Но почему-то больше всего актера пугала возможность заболеть раком – и именно эта коварная болезнь его и подстерегала. В больнице Крамаров оказался накануне очередного приглашения в кино. Коварная болезнь привела к осложнениям, а затем и к инсульту, справиться с последствиями которого артист не смог. Савелий Крамаров умер в 1995 году, ему было 60 лет.