Любовная драма Михаила Козакова: на ком был женат актер

14 октября звезде фильмов «Человек-амфибия», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и режиссеру «Покровских ворот» Михаилу Козакову исполнилось бы 90 лет. Зрители всегда восхищались его талантом, а женщины одаривали вниманием. Актер был женат пять раз и стал отцом пятерых детей. К юбилею Козакова NEWS.ru рассказывает о его самых ярких романах.

© globallookpress

Кем была первая жена Козакова

Первой любовью Михаила Козакова стала эстонка Грета Таар, с которой они вместе учились в школе. На момент их свадьбы будущий артист оканчивал третий курс Школы-студии МХАТ. Пара прожила вместе 10 лет. В этом браке родились дочь Екатерина и сын Кирилл. Девочка стала филологом, мальчик пошел по стопам отца, хотя сначала работал бетоноукладчиком, монтажником, почтальоном и пекарем.

Когда Козаков-младший поступил в Щепкинское театральное училище, отец сильно разозлился и не разговаривал с Кириллом два года. Но позже смирился.

Во время жизни с Таар у Козакова были романы на стороне. Грета о них догадывалась, но не хотела разрушать семью. Приятельница актера Людмила Хмельницкая знала о его изменах.

«Михаила очаровала прима Большого театра, будущая жена балетмейстера Григоровича. Увы, Мишка стал гулять от Греты с Натальей Бессмертновой. Именно из-за балерины Бессмертновой их брак распался, а ведь жили они вместе более 10 лет», — рассказывала Людмила Матвеевна в книге Елены Тришиной о Козакове «Ниоткуда с любовью».

Отношения с балериной были недолгими, но Грета и Михаил расстались навсегда.

Почему второй брак Козакова распался через год

Второй женой актера стала грузинская художница Медея Берелашвили. В их браке родилась девочка Манана. Сейчас она живет в Тбилиси и работает актрисой. Супруги развелись через год. Сам Козаков довольно категорично отзывался о романе с Медеей в мемуарах «Актерская книга».

«Идиотская женитьба на малознакомой грузинской женщине с древнегреческим именем. <...> Было венчание в тбилисской церкви, весь этот беспросветный сюр. Была и короткая жизнь в Москве в каких-то квартирах, которые я добывал и разменивал. Нет, жизнью это не назовешь. Это вообще никак не назовешь. <...> Когда она захрипела, я опомнился, слава Богу, опомнился! Я душил ее, не из ревности — из ненависти», — вспоминал актер.

Кем была третья жена Козакова

Третьей женщиной, которую Козаков повел в ЗАГС, стала переводчица Регина Быкова. Их брак продлился 18 лет, хотя супруги так и не стали родителями. Девушка была младше Козакова на шесть лет, но знакомые утверждали, что она была единственной женщиной, которая по-настоящему подходила любвеобильному артисту.

Регина следила за его делами, составляла расписание, планировала встречи и занималась домом. Она никогда не садилась ужинать вместе с его друзьями, а только хлопотала по хозяйству. Когда Козаков болел, она бросала работу и ухаживала за мужем. Жена актера даже привозила ему супы на съемочную площадку.

Быкова сильно и не без причины ревновала мужа. Актер часто заводил романы с партнершами по фильмам и не всегда это скрывал. Одно из самых ярких его увлечений — отношения с Анастасией Вертинской, из-за которых Козаков ушел из семьи.

Почему Козаков расстался с Вертинской

Вертинская и Козаков познакомились еще на съемках фильма «Человек-амфибия». Когда же Михаил работал над собственной картиной «Безымянная звезда», между ним и Анастасией Вертинской начался настоящий роман. К тому времени у Козакова была слава донжуана, у Вертинской — брак с Никитой Михалковым и громкий роман с Олегом Ефремовым. Михаил не только был режиссером картины, но и играл экранного любовника Вертинской. Они хорошо смотрелись вместе. Все члены творческой группы видели, какие страсти кипят между актерами, хотя сами возлюбленные не комментировали происходящее.

Все подтвердилось, когда Козаков ушел от жены и переехал к Анастасии. Вертинская поселила его на кухне, он спал на раскладушке. Она переживала, что присутствие ее мужчины будет смущать сына. Вертинская была не сильно приспособленной к семейной жизни, а Козаков привык к другому.

За несколько дней до премьеры «Безымянной звезды» Михаил вернулся к жене. На первый показ картины в Дом кино Вертинская так и не пришла. Поговаривают, что актриса не стала сохранять отношения, узнав об очередной измене Козакова.

Кем была четвертая жена Козакова

Молодая актриса из Кишинева Анна Ямпольская стала четвертой официальной женой артиста. Она была младше него на 25 лет и родила Козакову сына Михаила и дочь Зою.

Супруги вместе эмигрировали в Израиль, потом вернулись и работали над созданием театра «Русская антреприза Михаила Козакова». Однако после 14 лет совместной жизни Козаков развелся с женой. Причиной разрыва стали обыденные разногласия, которые есть в каждой семье.

«У них начались большие скандалы с Аней. По-женски я понимала, что ей было очень тяжело. На нервной почве Аня заболела и уехала лечиться в Израиль. Фактически поступила как Регина — сбежала от тяжелого мужа. Она даже бросила заниматься антрепризой», — вспоминала актриса Татьяна Догилева.

После развода Анна вместе с детьми уехала в Израиль, а Козаков вскоре появился на публике с новой девушкой.

Почему Козаков судился со своей пятой женой

Актер встретил 19-летнюю Надежду Седову, когда ему было уже 72 года. Они познакомились на гастролях в Нижнем Новгороде и вскоре поженились. Однако через четыре года Козаков назвал ее аферисткой, выманившей у него крупную сумму денег и претендовавшей на его московскую квартиру.

Он пытался развестись с Ледовой через суд. Надежда отрицала все обвинения супруга, говорила, что вышла замуж по любви, и обвиняла в разводе бывшую жену Козакова Анну Ямпольскую.

«Под влиянием бывшей жены Миша нанял адвоката Генриха Падву, который начал наш бракоразводный процесс. Меня же попросили освободить однокомнатную квартиру Козакова, где мы с ним жили последние шесть лет. Но я сказала в суде, что разводиться с Козаковым не хочу, потому что люблю своего мужа», — говорила она в 2010 году.

Пару все же развели по решению суда. Последние месяцы жизни Михаил Козаков провел в Израиле вместе с четвертой супругой Анной Ямпольской и своими детьми. Когда врачи поставили ему диагноз «рак легких», он попал в хоспис. Актер скончался 22 апреля 2011 года на руках своего младшего сына Михаила Козакова.