«Тайный правитель мира»: кем был Бернард Барух

Существует конспирологическая теория о том, что миром на самом деле управляют вовсе не официальные правительства государств или международные организации, а теневые фигуры, прежде всего, банкиры и финансисты. Возможно, одним из этих «тайных правителей» и был Бернард Барух.

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Клерк, ставший миллионером

Бернард Маннес Барух появился на свет 19 августа 1870 года в американском городе Камден, штат Южная Каролина, в семье небогатого еврейского врача. Из-за беспорядков Реконструкции (в истории США - переходный период восстановления нормальной экономической и политической жизни после окончания Гражданской войны) Барухи решили переехать в Нью-Йорк. Там Бернард в 1890 году окончил Сити-колледж и устроился мелким клерком в брокерскую контору A. A. Housman&Co, где зарабатывал всего три доллара в неделю.

Через какое-то время Бернард попробовал играть на бирже. Карьера удалась, и вскоре он стал брокером, а со временем и партнером фирмы.

В 1898 году Барух занял денег где только можно и купил себе место на New York Stock Exchange. Успех пришел не сразу. Многих удивляли методы, которыми пользовался Барух в биржевой игре: например, он играл на понижение, продавая акции тогда, когда все их покупали. Также он мало интересовался информацией о компаниях, обращал внимание только на текущую ситуацию на рынке.

Тем не менее его методы работали, а состояние увеличивалось. К 1903 году он владел собственной брокерской фирмой Baruch Brothers и в свои 33 года стал миллионером. Барух никогда не работал в команде, все операции проводил в одиночку, за что и заслужил прозвище «Одинокий волк Уолл-Стрит».

Советник президентов

В 1912 году Барух поддержал предвыборную кампанию будущего американского президента Вудро Вильсона, внеся 50 тысяч долларов в фонд демократов. В благодарность Вильсон в 1916 году назначил его в ведомство национальной обороны.

Во время Первой мировой войны Барух возглавлял Военно-промышленный комитет. К концу войны он владел акциями большинства предприятий, выполнявших военные заказы, и его состояние выросло до 200 миллионов долларов.

После войны, работая в Высшем экономическом совете Версальской конференции, Барух являлся личным экономическим советником президента Вильсона. Кстати, именно он стал инициатором создания Федеральной резервной системы.

Миллионер продолжал вкладывать средства в карьеру политиков, что позволяло ему серьезно влиять на экономику США. Его «подопечными» были президенты Уоррен Хардинг, Герберт Гувер, Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн. Даже Великая депрессия 1929 года не затронула Баруха. Еще в 1928 году он продал все свои акции и на вырученные деньги купил облигации.

Дружба с политиками всегда давала Баруху привилегии, которые позволяли держаться на плаву даже в непростое время. Так, благодаря дружбе с Франклином Рузвельтом трейдер неплохо подзаработал на отмене золотого стандарта в 1933 году.

В годы Второй мировой войны Борух участвовал в составлении плана проведения реконверсии американской экономики, а позднее – в решении многих вопросов, связанных с распространением атомных технологий. В 1946 году Гарри Трумэн назначил Баруха представителем США в комиссии ООН по атомной энергии. На первом же заседании 14 июня 1946 года Барух огласил свой план по тотальному запрету ядерного оружия. В историю он вошел как «план Баруха» и предусматривал обмен между государствами информацией по ядерным вопроса, исключительно мирный характер всех ядерных программ и, наконец, полное уничтожение всего ядерного оружия. В перечень пунктов входило создание под эгидой ООН международного Агентства по атомным разработкам, которое и должно было контролировать все эти вопросы. Однако план был заблокирован советской стороной. Кстати, именно Бернард Барух в 1947 году первым ввел в обиход термин «холодная война».

Загадочное наследство

Вплоть до самой своей смерти Барух оставался серым кардиналом администрации Белого дома. Он скончался в Нью-Йорке 20 июня 1965 года в возрасте 94 лет. Хотя на тот момент состояние финансиста достигало триллиона долларов, похоронили его очень скромно рядом с умершей много лет назад женой на самом обычном кладбище в пригороде Нью-Йорка Квинсе. Могила даже не обнесена оградой, вместо памятника – небольшая плита на газоне.

Любопытно, что о потомках Баруха фактически ничего не известно. У него были две дочери и сын, но нет никаких сведений о внуках или правнуках. Сын Бернард Барух-младший скончался в 90-х годах прошлого столетия, далее об этой семье нет никаких данных. Кто же стал наследником богатств? Такое впечатление, что информация об этом специально стерта.