Карьера в 38 лет и эмиграция в США: история Савелия Крамарова

13 октября знаменитому советскому актеру Савелию Крамарову исполнилось бы 90 лет. В СССР его называли «королем эпизода», в США Робин Уильямс окрестил его «советским Джерри Льюисом». Крамаров мечтал дожить до 120 лет, соблюдал жесткие диеты и занимался спортом, но умер в 60. К юбилею актера NEWS.ru рассказывает историю его трагичной судьбы.

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Почему Крамаров поступил на актерский только в 38 лет

Савелий родился в Москве в семье преуспевающего адвоката Виктора Крамарова. Когда будущему актеру было четыре года, отца сослали валить лес на восемь лет. Савелий с матерью Бенедиктой Волчек жили бедно и часто недоедали. В 50 лет женщина умерла от рака.

Со школы Крамаров мечтал стать актером и после ее окончания подал документы в театральный вуз. Юноша провалил испытания, поэтому пошел учиться на озеленителя. Но работать по профессии не стал. Вместо этого Крамаров рассылал свои фото по киностудиям и однажды получил незначительную роль в картине «Им было по девятнадцать».

Успех и любовь зрителей пришли к актеру с выходом картины «Неуловимые мстители», хотя актер появился только в одном эпизоде. К 1970 году фильмография Крамарова насчитывала уже более 40 картин, среди которых были «Сказка о потерянном времени», «Город мастеров», «Трембита», «Тайна железной двери», гайдаевские «12 стульев» и «Джентльмены удачи».

Нина Маслова, партнерша актера по фильму «Большая перемена», вспоминала о кинофестивале в Баку:

«Там всех объявляли: "Нонна Мордюкова!" — зал аплодирует. "Народный артист такой-то!" — аплодисменты. "Артист кино Савелий Крамаров!" — и я своими глазами видела, как сидящие в первом ряду седые академики с бородами по пояс при этих словах встали и устроили настоящую овацию!»

В 38 лет Савелий все же стал студентом ГИТИСа. Крамаров мечтал о серьезной драматической роли, но даже после окончания института ни один театр не взял его в труппу. За свою карьеру он снялся в 74 картинах, но режиссеры так и не дали ему ни одной главной роли.

Почему Крамаров писал письмо президенту США

В 1981 году Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль. Несколько последних лет в СССР он получал мало предложений в кино и решился переехать к единственному оставшемуся в живых родственнику. Советские власти отказывались выпускать популярного актера из Союза.

Тогда Крамаров вместе с режиссером Александром Левенбуком написали открытое письмо Рональду Рейгану, бывшему актеру, которого недавно избрали президентом США.

«Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может», — писал актер.

Это письмо прочитали в эфире «Голоса Америки», после чего Савелий вылетел в Вену. Прямого сообщения между СССР и Израилем не существовало. Однако до дяди актер не доехал. Он начал гастролировать по Европе и Америке.

Как Крамаров снимался в Голливуде

В итоге Крамаров переехал в США. Первое время он жил у старого приятеля — актера Ильи Баскина, с которым ранее они вместе снимались в «Большой перемене». Через год оба друга появились в драме «Москва на Гудзоне» с Робином Уильямсом. Крамаров сыграл работника КГБ Бориса, а Баскин — клоуна Анатолия.

«У него была потрясающая внешность», — вспоминал 20 лет спустя режиссер «Москвы на Гудзоне» Пол Мазурски.

Когда артист начинал переигрывать лицом, режиссер «просил его быть реалистичным».

«Мы поверим тебе и так! Тебя должно быть чуть поменьше», — говорил он Крамарову.

После премьеры с подачи Уильямса Савелия начали называть «советским Джерри Льюисом». Так звали популярного в Америке комика с десятком киноролей и незабываемой внешностью. Крамарову пришлось учить английский язык ради карьеры в Голливуде, но ему так и не удалось освоить его на должном уровне.

Савелий получил роль русского космонавта в фантастическом фильме «2010: год вступления в контакт», продолжении знаменитой «Космической Одиссеи». Во время съемок в проекте Крамаров проявил сложный характер, о котором в СССР ходили легенды. На родине, например, он отказывался сниматься в субботу, соблюдая правила шаббата.

В США продюсеры требовали от артиста сделать карикатурный образ космонавта. Крамаров отказался играть шарж. С тех пор даже такие роли Савелию не предлагали. Тем не менее он вступил в Гильдию киноактеров США и даже купил небольшой дом. Но Крамаров так и не смог настолько прославиться, как это было в СССР.

Почему актер фанатично придерживался ЗОЖа

На протяжении всей своей жизни Савелий Крамаров фанатично придерживался здорового образа жизни. Сначала он соблюдал различные диеты, потом отказался от чая, кофе и алкоголя, перешел на травяные отвары, позже познакомился с книгой Поля Брэгга «Чудо голодания» и отказывался от пищи на длительные интервалы до 10 дней.

Крамаров выполнял рекомендации диетологов и был большим поклонником восточной медицины. По утрам он пил чай из лечебных трав, потом завтракал фруктами, на обед ел крупы, заваренные кипятком, на ужин — сырые овощи, тофу, каши. Актер исключил из рациона соль, сахар, мясо, яйца, молоко и хлеб.

Актер занимался плаванием, йогой и медитациями, не пил и не курил. Он мазал голову чесночной и луковой смесью для лучшего роста волос, на тело наносил лечебные ароматические масла и в гости ходил исключительно со своей едой. По воспоминаниям друзей, Крамаров проводил личный эксперимент — дожить до 120 лет и сохранить здоровье.

В США он начал уделять еще большее внимание здоровью. Утром актер выпивал стакан теплой воды с лимоном, потом делал гимнастику для мозга — полчаса стоял на голове. Потом он выпивал свежезаваренный чай из трав и бегал от 10 до 12 км вдоль океана. Позже Крамаров ел зеленый салат с семечками и орехами, еще через час обедал заваренной крупой с оливковым маслом. На ужин он ел снова сырые овощи, заваренную крупу, тофу или брынзу.

«Он заливал в чайник только особую отфильтрованную воду. Савелий всегда с собой возил кипятильник. Он кипятил привезенную с собой воду, опустив в специальную стеклянную посуду кипятильник. А еще его верным спутником в поездках был термос, в котором он заваривал овсянку на ночь», — рассказывала третья жена актера Наталья Сирадзе.

Крамаров следил не только за питанием, но и за режимом.

«Мы спали в разных комнатах и, как дворяне, стучались в дверь спальни друг к дружке. Он отключал телефон, когда ложился спать (причем в одно и то же время!), и никакая сила не могла заставить его взять трубку. Будить нельзя было категорически! Утром он вставал в отличном настроении: "Выспался как слон!" По утрам медитировал, стоял на голове час, делал зарядку, играл в теннис», — делилась воспоминаниями женщина.

В начале 1995 года в возрасте 60 лет у актера внезапно заболел левый бок. После осмотра врач диагностировал рак прямой кишки. Крамарова сразу прооперировали, потом он прошел сеансы химиотерапии. После двух инсультов актер ослеп. В июне, через полгода после постановки диагноза, звезда «Неуловимых мстителей» скончался.