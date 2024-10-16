Не только «Портрет Дориана Грея»: что еще почитать у Оскара Уайльда

Оскар Уайльд родился в обеспеченной и образованной ирландской семье. Обучаясь в Оксфорде, он проникся идеями эстетизма — течения, сторонники которого развивали культ красоты и стремились к "искусству ради искусства". После выпуска Уайльд перебрался в Лондон и быстро стал "своим" в светских кругах: за ним закрепилась репутация денди, остроумного рассказчика и даже революционера в мире моды — благодаря тонкому вкусу он удачно подбирал несочетаемые на первый взгляд вещи, носил в петлице выкрашенную в зеленый цвет гвоздику.

© ТАСС

Он стремился к эстетике во всем, за что брался, и пропагандировал приобщение людей к прекрасному через театр и литературу. Рассказываем, что стоит почитать, чтобы лучше понять творчество и личность Уайльда.

"Кентервильское привидение" (1887)

Оскар Уайльд обожал парадоксы, поэтому и жанр своей первой новеллы он обозначил противоречиво — "материально-идеалистическая история". В этой формулировке считывается оксюморон — прием сочетания несочетаемого. Само содержание "Кентервильского привидения" строится на сломе стереотипов, а манера, в которой написано произведение, объединяет в себе мрачные мотивы готической прозы и юмор.

По сюжету американский посол Хайрам Б. Отис покупает старинный английский замок, над которым уже несколько сотен лет висит проклятие. Сэр Саймон де Кентервиль в XVI веке убил здесь свою жену и теперь появляется в виде призрака — пугает гостей своим видом, звоном ржавых цепей, раскатами грома, возникновением кровавого пятна на полу. Однако с появлением американца и его семьи эта схема дает сбой: от ужаса страдают не новые жильцы, а сам призрак, которому приходится терпеть выходки. Посол предлагает Саймону машинное масло для смазки гремящих цепей, а дети закидывают привидение подушками и обливают водой. Но все же старшая дочь Отиса проникается сочувствием к призраку и решает помочь ему обрести покой.

"Преступление лорда Артура Сэвила" (1887)

Во времена правления королевы Виктории английское общество охватил культ мистицизма. Спросом пользовались услуги гадалок, медиумов, экстрасенсов. Одно из своих произведений писатель решил посвятить хиромантии, но вовсе не потому, что тоже поддался всеобщему увлечению (наоборот, он верил, что искусство не должно быть "зеркалом жизни"). Любивший эпатировать Уайльд решил в очередной раз бросить вызов обществу и подошел к теме сатирически.

Главный герой детективно-комедийного рассказа, лорд Артур Сэвил, получает тревожное предсказание от известного хироманта: линии на ладони молодого человека говорят, что он совершит убийство. Артур решает не сбегать от судьбы и хочет побыстрее покончить с этим делом, ведь впереди у него свадьба. Как ответственный человек Сэвил составляет список потенциальных жертв, придумывает способ расправы и даже пытается ее осуществить, но план проваливается. Не удается прикончить ему и следующего кандидата — убийства срываются одно за другим.

"Счастливый Принц" (1888)

"Долг каждого отца — сочинять сказки для своих детей, хотя ум ребенка всегда остается великой загадкой", — считал Оскар Уайльд. У писателя было двое сыновей, и сказки он придумывал в первую очередь для них, но затем оформил их в сборник. Сквозными в книге стали темы красоты, сострадания, эгоизма, раскаяния, а название сборник получил по одной из центральных историй. Сказку "Счастливый Принц", адресованную и детям, и взрослым, исследователи относят к лучшим в творчестве писателя. Ее и другие сказки Уайльда высоко ценил Корней Чуковский: он занимался их переводом на русский язык.

В центре истории оказывается Счастливый Принц — украшенная золотом и драгоценными камнями статуя, которая возвышается над городом и наблюдает за людьми. Принц видит вездесущую несправедливость, и когда у его ног остается переночевать Ласточка, он просит ее помочь. День за днем птица выклевывает из скульптуры рубины, сапфиры и прочие драгоценности и относит их больным и бедным людям. Постепенно Принц лишается своего величия, и горожане решают его расплавить. Трогательный финал сказки многих удивит.

"Портрет Дориана Грея" (1890)

Свой легендарный и единственный роман Оскар Уайльд написал всего лишь за три недели (хотя впоследствии перерабатывал некоторые главы). После публикации в обществе разразился скандал — критики сочли произведение аморальным: они требовали запретить его, а Уайльда отправить под суд. Сам автор, отбиваясь от претензий, писал: "Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи".

Викторианскую эпоху называют чопорной — это было время почитания нравственности, приличий и норм. Роман Уайльда произвел эффект разорвавшейся бомбы, шокировал современников своей сутью: приятный, воспитанный и положительный на первый взгляд герой может оказаться последним негодяем. По сюжету Дориан Грей, юноша невероятной красоты, позирует художнику и мечтает, чтобы его портрет старел вместо него. Вскоре Дориан попадает под влияние лорда Генри Уоттона — избалованного гедониста, который презирает традиционные викторианские ценности и ведет распутный образ жизни. В отличие от своего "наставника" Дориан еще молод и не знает меры — порочные увлечения затягивают его все сильнее, а сам Грей, ощущая свое превосходство, даже совершает убийство. Все это время герой действительно не стареет, зато его портрет становится все безобразнее.

Часто "Портрет Дориана Грея" сравнивают с трагедией Иоганна Вольфганга фон Гете "Фауст". Параллели можно найти и в содержании, и в образах героев: лорд Генри, подобно Мефистофелю, развратил Дориана; его возлюбленная Сибилла, как и Маргарита, погибла, но Грей, в отличии от Фауста, не получил прощения.

"Как важно быть серьезным" (1895)

Название пьесы кажется глубокомысленным, но на самом деле это комедия — абсурдная и невероятно популярная, ее ставят в театрах по всему миру. В ней Оскар Уайльд подтвердил свое мастерство в создании диалогов — они остроумны и наполнены каламбурами, сам Бернард Шоу называл это произведение "чрезвычайно смешным". Одна из особенностей стиля Уайльда заключается в таланте превратить даже серьезный драматический эпизод в комический с помощью иронии.

В центре истории — два эгоистичных, легкомысленных, скучающих джентльмена: аристократ Алджернон Монкриф и его друг Джек Уортинг. Чтобы избежать рутины и развлечься, они любят приврать. Алджернон, например, притворяется, что навещает больного друга, а Джек — брата, который то и дело попадает в неприятности. Однажды друзья решают посвататься к двум девушкам, но и здесь затевают игру — выдают себя не за тех, кем являются, и представляются неким Эрнестом. В финале их разоблачают, при этом выясняется, что главные герои — родные братья, а одного из них на самом деле зовут Эрнест. Эту деталь Оскар Уайльд обыграл в оригинальном названии пьесы: по-английски "серьезный" — earnest, что созвучно имени.

Дарья Шаталова