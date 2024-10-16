Алиса Фрейндлих: кем на самом деле были ее предки

:Биография талантливой советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих наверняка известна многим. А вот кем были предки Алисы Бруновны? Ведь фамилия у артистки точно не русская.

© Кадр из фильма «Служебный роман»

Дружелюбные стеклодувы

Сама Алиса Фрейндлих является уроженкой города Ленинграда. Именно там в 1934 году она и появилась на свет. Однако история ее семьи началась вовсе не в нашей стране, а в Германии. Кстати, даже среди немцев фамилия Фрейндлих довольно редкая. А произошла она, как и многие русские фамилии, от прозвища и переводится как «дружелюбный, приветливый, радушный».

Вот так же радушно еще в XVIII веке отозвались предки Алисы Бруновны на приглашение тогдашнего российского императора Петра I, который, как известно, всегда был не прочь переманить к себе иностранных специалистов. А Фрейндлихи в своем отечестве слыли мастерскими стеклодувами. К слову сказать, актриса до сих пор хранит семейную реликвию - стеклянный шар.

Бруно Фрейндлих

В общем так прародители Алисы Бруновны и остались в России. Благодаря усилиям потомков, сохранилось даже прошение Артура Христиана Фрейндлиха, датированное 1894 годом, о вступлении в русское подданство. Этот документ был представлен на выставке «Театральные династии» в 2014-2015 годах в одном из филиалов музея театрального и музыкального искусства. Тогда экспозиция была полностью посвящена династии Фрейндлих.

Таким образом получается, что немецкие стеклодувы, что называется, обрусели уже давным-давно. Поэтому и отец актрисы тоже родился уже в Петербурге. Случилось это в 1909 году. Алиса пошла именно по его стопам, потому как Бруно Артурович также был народным артистом СССР. Он играл на театральной сцене и снялся более чем в 40 картинах, среди которых «Два капитана», «Залп «Авроры», «Тимур и его команда», «Россия молодая», «Битва за Москву», «Сталинград».

Ксения, Алиса и Ирина

Еще будучи слушателем драматических курсов театра рабочей молодежи, молодой Бруно встретил свою любовь. Ксения Федорова приехала из Пскова. Влюбленные зарегистрировали отношения, и вскоре на свет появилась Алиса. А потом началась война. Бруно Фрейндлих оказался в эвакуации вместе с остальными членами труппы. Их вывезли в Ташкент. Алиса с мамой остались в Ленинграде. Страшные годы блокады актриса вспоминает до сих пор.

Несмотря на то, что семья оказалась разлучена, отъезд Бруно Артуровича обернулся самым что ни на есть счастливым случаем. Дело в том, что в те годы массово репрессировали всех потомственных немцев. Попал под удар и родной дядя Алисы и его жена. Их расстреляли. Однако в связи с тем, что глава семейства находился от Ленинграда довольно далеко, его супруга и дочь остались целы и невредимы.

Тем не менее Ксения Федоровна и Бруно Артурович все-таки расстались. Но Алиса продолжала поддерживать отношения с отцом и даже подружилась с его дочерью от другого брака Ириной.