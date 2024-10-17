Как британец не подчинился американскому командиру и не начал войну с Россией

«Я не начну третью мировую войну из-за вас». Эта фраза обессмертила имя генерала Майкла Джексона, скончавшегося на этой неделе в Великобритании. Чем был примечателен этот человек, почему он не побоялся выполнить приказ своего американского командира и какими были для него карьерные последствия этого дерзкого по военным меркам решения?

В Великобритании в возрасте 80 лет скончался отставной генерал Майкл Джексон, бывший начальник штаба Сухопутных сил страны, сообщают британские СМИ со ссылкой на Минобороны королевства и Совет ветеранов десанта. В историю он вошел как «самый разумный военный в НАТО», когда в 1999 году отказался выполнять приказ американского генерала Уэсли Кларка о штурме аэропорта Слатина в Приштине (Косово), который марш-броском заняли российские десантники.

«Я не начну третью мировую войну из-за вас», – сказал тогда генерал Джексон американцу. Проявив тем самым ответственность, которая выше ответственности перед вышестоящим руководителем – ответственность ни много ни мало за судьбу всего человечества.

Генерал Джексон в 1999 году командовал Силами быстрого реагирования НАТО в Боснии и Герцеговине, которые тогда выдвинулись в Косово для оккупации края одновременно с американцами, двигавшимися с юга из Македонии. Но российский контингент внезапно оказался быстрее и закрепился в Слатине на день раньше. Англичане и американцы подошли с опозданием.

Слатина – тогда единственный пригодный для военного использования аэропорт в Косово, и контроль над ним российского контингента обесценивал саму идею западной оккупации Косово. Командовавший всей операцией на юге Сербии в должности Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк отдал приказ о «силовом блокировании» российских десантников, что на деле означало начало штурма аэропорта Слатины, то есть нападение на российских военнослужащих. А это – большая война.

Джексон начинал карьеру в британской армии в разведке, во второй половине 1960-х по армейскому направлению изучал русский язык в университете Бирмингема. Программа предусматривала стажировку несколько месяцев в СССР (обычная тогда практика, сходная с более поздними «программами обмена»), но военное командование не дало согласия на посещение будущим разведчиком Москвы и Ленинграда. В итоге Джексон в разведке не задержался и начал карьеру в элитных парашютно-десантных частях строевым лейтенантом, но интерес и даже некоторая любовь ко всему русскому у него остались.

Строго говоря, первым выполнять приказ Кларка отказался командир передового британского разведотряда, капитан гвардейской кавалерии и охраны королевы (Life Guard) Джеймс Блант. Впоследствии он оставил военную карьеру и добился феноменального успеха как звезда мировой рок-музыки (один из его альбомов был продан в количестве более 12 млн копий). Капитан Блант переадресовал американца с его воинственными приказами к своему непосредственному начальнику генералу Джексону. Уже будучи музыкантом с мировой известностью, Блант говорил, что все равно отказался бы атаковать русских, что бы там наверху не решили.

Генерал Джексон подтвердил отказ капитана Бланта выполнять приказ американца, произнеся знаменитую фразу про третью мировую войну. Вошедшее в историю высказывание – скорее всего, приглаженный вариант того, что Джексон на самом деле сказал Уэсли Кларку.

Майк Джексон отличался тем, что в армии принято называть «командный голос», за что имел кличку Дарт Вейдер по персонажу сериала «Звездные войны», и очень крутым нравом. Дословные детали его диалога с Уэсли Кларком неизвестны. Тем более что диалог этот происходил очно на базе Кларка в македонском Скопье. Точно известно, что Кларк все еще пытался отдавать приказы капитану Бланту, употребляя глагол destroy (уничтожить) в отношении российского контингента. Блант, которому непосредственно у Слатины подчинялся не только его разведотряд, но и группа спецназа SAS и норвежские спецназовцы, команды американца проигнорировал.

Джексон связался с командующим российским контингентом в Слатине генералом Виктором Заварзиным и, что называется, предложил дружбу. Налаживать отношения к Заварзину отправился сын генерала Джексона Марк, служивший у него, как и Блант, в звании капитана. Марк Джексон захватил с собой бутылку виски и коробку сигар.

Но еще более важной миссией отряда Марка Джексона была охрана российского контингента. Дело в том, что Джексон-старший уже имел информацию о том, что албанцы из отрядов Агима Чеку и «Змея» Тачи сами готовят нападение на Слатину, то есть провокацию, которая все равно при прочих равных привела бы к третьей мировой войне.

Поведение Джексона вызвало бурю негодования в США. Его называли предателем в Сенате, в СМИ приклеили оскорбительную кличку «Мачо Джеко», а особо негодовавший генерал Кларк настаивал на предании британца военному суду за «неповиновение приказу».

Майк Джексон был готов подать в отставку, но неожиданно получил открытую поддержку на своей родине. Его отставку не приняли, он продолжил командовать контингентом в Боснии и Косово и за эту службу был произведен в рыцари и получил орден Бани – одну из высших наград Соединенного Королевства. А через несколько лет возглавил британский контингент в Ираке, а затем и занял высшую должность в армии королевства – начальника штаба Сухопутных войск.

Поощрения получил и капитан Джеймс Блант. По возвращении в Лондон он остался служить в королевской гвардии (Queen’s Guard) и в 2002 году командовал почетным караулом на похоронах королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Мог бы сделать прекрасную карьеру в гвардии и при дворе, но любовь к музыке перевесила.

Генерал Майк Джексон – потомственный военный, как, впрочем, и Блант. Отец генерала Джексона командовал амфибийным взводом при высадке в 1944 году в Нормандии. При этом за свою службу, а Джексон прослужил в британской армии 45 лет, ему приходилось видеть всякое. Дело в том, что его молодость в парашютных войсках пришлась на самые ожесточенные стычки в Северной Ирландии.

Еще молодым офицером Джексон уникальным образом поучаствовал во всех трех самых знаменитых столкновениях в Ольстере: «бойня в Баллимерфи» в 1971 году и «кровавое воскресенье в Дерри» в 1972 году, где его десантники расстреляли демонстрации католиков, а также в «засаде у Уорренпойнта» в 1979 году, где британская армия понесла самые большие разовые потери от засады ИРА. Как командир отряда спасения, он лично опознавал тела своих погибших друзей, которым отрывало головы у Уорренпойнта взрывами ирландских мин.

Он служил в Малайзии и Гонконге. В Норвегии и Ираке. Джексон был представителем последнего поколения британских офицеров, представлявших себе военную службу как служение. И именно поэтому он отлично понимал, что безрассудные приказы американского генерала могут взорвать весь мир. И потому британский генерал, представитель самой воинственной нации в Европе – старший офицер одной из ключевых стран НАТО, которого изначально готовили к войне с СССР и Россией, заслуживает почета и уважения с нашей стороны.

Это поколение практически ушло, а те, что пришли ему на смену, ведут себя странно. Сейчас сложно представить себе европейского генерала НАТО, который пошлет куда подальше американского выскочку с его абсурдной идеей напасть на российский контингент. А уж посылка в качестве парламентера собственного сына с бутылкой виски – этот сценарий в Голливуде не одобрят.

И очень прискорбно, что новые поколения западных военных и политиков оказались настолько слабее, чем поколения их отцов и дедов. Дело даже не в новомодных идеологических тенденциях. Традиция британской армии, как и некоторых других «исторических» европейских армий (германской, французской, шведской, польской), оказалась смыта и растоптана лавиной американского идеологического влияния. Восприятие военной службы исключительно как карьеры, неотличимой по характеру от карьеры, условно, в «Макдональдсе», привело к утрате национального стержня и настоящего понимания офицерского долга.

На этом фоне поступок генерала Майкла Джексона в 1999 году кажется еще более показательным и символичным – хотя бы с точки зрения того, с чем мы имеем дело сегодня на Украине. Эти люди насчет третьей мировой войны и ответственности перед всем человечеством явно не беспокоятся.