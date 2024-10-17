Почему Ким Филби считается одним из наиболее результативных разведчиков ХХ века

О Киме Филби и его "Кембриджской пятерке" написаны тысячи книг, сняты сотни художественных и документальных фильмов. Но многостраничный фолиант, вышедший в издательстве "Комсомольская правда", бесспорно, не останется незамеченным в этом книжно-кинематографическом потоке.

Причин тому много. Первая и сразу бросающиеся в глаза - это размеры: 27х34 сантиметра, а вес, сам измерил, 3 килограмма 400 граммов. И ни грамма, ни сантиметра, если можно так сказать, лишней информации. В этом художественно-документальном сборнике уникальные документы, воспоминания, письма о Киме, считающемся одним из наиболее результативных разведчиков ХХ века. Многие материалы специально рассекречены Службой внешней разведки для книги. Подобное случается нечасто.

А еще россыпь фотографий, подчас малоизвестных, публикующихся впервые. Даже просто перелистывать альбом, держа его в мускулистых, это важное условие, руках, одно удовольствие.

В "Киме Филби" немало материалов из личного архива, на протяжении трех десятилетий бережно сохранявшихся его женой Руфиной Пуховой-Филби. Сравнительно недавно ушедшая, она оставила и свои воспоминания о муже. Здесь же иногда кажущиеся короткими, по понятной причине с долей недосказанности, воспоминания ветеранов отечественной внешней разведки. Нескольких из них было приятно увидеть в зале РИА Новости, где проходила презентация книги. Но до сих пор не все фамилии сподвижников - наших и британских - раскрыты. Может, главное не в этом, не в известности, а в ими вместе с Филби совершенном.

© Пресс-бюро СВР России

Очень много об английских соратниках Филби. Не каждый из четверых был или остался для Кима другом. Но каждый на своем этапе и в свое время внес вклад в превращение "Кембриджской пятерки" в уникальную группу разведчиков, чей вклад в победную поступь страны Советов, да просто в наше выживание и в мирное существование, по-моему, еще до конца не оценен. Как биограф Кима, позволю себе расставить эту четверку по личному ранжиру: это Дональд (Дон) Маклин, Джон Кернкросс, Энтони Блант и Гай Берджесс.

Если взглянуть на важнейшие события середины прошлого столетия из века нынешнего, то сомнений не возникнет. "Кембриджская пятерка" не упустила ни одного из них. Подготовка к Второй мировой и сама война. Секреты атомной бомбы и "холодная война". Попытки передела мира и заброска вражеских агентов в СССР. Все это отражено в информации "Кембриджской пятерки", поступавшей на Лубянку.

Сам Ким считал главным из сделанного свои донесения о грядущей битве на Курской дуге. Величайшим достижением можно считать два первых конкретных сообщения Дона Маклина и Джона Кернкросса, переданных осенью 1941 года, о начале работы над атомной бомбой, уже во всю ведущейся в США и Англии. Сегодня эта информация, этот переклик времен особенно актуален.

Книгу можно без натяжки отнести к изданию энциклопедическому. Среди нас, исследователей жизни и деятельности Филби, нет-нет да возникают некие споры о достоверности тех или иных событий, несовпадении дат, оперативных псевдонимов членов "Кембриджской пятерки". Это издание прослеживает всю деятельность "Кембриджской пятерки" с момента создания. Изучает ее наследие. И должно поставить точку во всех разногласиях.

И в то же время, книга абсолютно понятна, увлекательна для широчайшего круга читателей. Выпуск приурочен к 80-летию Великой Победы во Второй мировой войне. Вклад "Кембриджской пятерки" в разгром фашизма поможет по достоинству оценить эта книжная новинка.