Весь Советский Союз в 1970-е годы зачитывался книгами писателя-фантаста Кира Булычева. Детям особенно понравились приключения девочки из будущего Алисы Селезневой. Взрослым читателям тоже было на что обратить внимание. И никто не догадывался, что за эти именем скрывается другой человек. Пока в 1982 году Государственную премию СССР за фильм «Через тернии к звездам» и мультфильм «Тайна третьей планеты» не получил доктор исторических наук Игорь Можейко.

Так была раскрыта тайна, о которой никто не подозревал, но которую сам Можейко страшно скрывал ото всех. И прежде всего на работе в Институте востоковедения Академии наук. Когда он пришел туда в 1959 году, то академическое руководство очень неодобрительно относилось к любой писательской деятельности, и ученый боялся увольнения.

Это была не единственная тайна Можейко-Булычева. Практически всю жизнь ему пришлось скрывать свое дворянское происхождение. Как, впрочем, и родителям. Его отец Всеволод Можейко был белорусским шляхтичем герба Трубы. А мама Мария Булычева и вовсе дочерью полковника царской армии, преподавателя фехтования Первого кадетского корпуса. Она даже в Институте благородных девиц училась.

И при всем при этом родители познакомились на фабрике. Карандашной. И в 1925 году поженились. Впоследствии, закончив институты, они заняли заметные должности. Отец стал юристом, доктором наук, профессором. А мама, после автодорожного института, архитектором. До войны была комендантом Шлиссельбургской крепости. А с ее началом возглавила… авиадесантную школу в Чистополе.

Вот у них 90 лет назад, 18 октября 1934 года, в Москве, в районе Чистых прудов, и родился малыш, которого назвали Игорем. Однако брак родителей оказался непрочным и в 1939 году он распался. Мальчик остался с мамой, которая вскоре вновь вышла замуж за химика Якова Бокиника – он погибнет на фронте за два дня до Победы.

Из эвакуации в Чистополь в Москву вернулись уже в 1942 году, одними из первых, и Игорь продолжил учебу в школе. По воспоминаниям друзей детства, уже тогда был заводилой и выдумщиком. Они создали организацию КтоВоЧтоГоразд – КоВЧеГ. Писали стихи, издавали рукописные журналы.

© vk.com/kirbulychev

После школы, по комсомольской разнарядке, поступил в Московский педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тереза. По его окончании в 1957 году был направлен переводчиком в Бирму. Тут получил первый большой литературный опыт – помимо основной работы выполнял функции корреспондента Агентства печати «Новости» (АПН). Ныне это РИА Новости.

А через два года вернулся и поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии Наук, где затем остался преподавать историю Бирмы. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию («Паганское государство XI-XIII веков»), а в 1981 – докторскую («Буддийская сангха и государство в Бирме»). В научном мире известен как автор трудов по истории Юго-Восточной Азии. Публиковал популярные статьи в журналах «Азия и Африка сегодня» и «Вокруг света» — это академики вполне допускали.

Перед командировкой в Бирму Игорь Можейко женился на архитекторе Кире Сошинской. Это обстоятельство из личной жизни станет очень важным для литературы СССР и России. Именно ее имя писатель взял в качестве псевдонима. И фамилию матери – Булычев. Так и появился на свет фантаст Кир Булычев.

Но не сразу. Вначале, в 1961 году, был первый рассказ «Маунг Джо будет жить». Поскольку это был еще «обычный» литературный опыт, то подписал его собственным именем – Игорь Можейко. Потом будут уже псевдонимы, среди которых Маун Сей Джи.

А далее вышло произведение из жанра фантастики – повесть «Девочка, с которой ничего не случится». И вот его-то впервые и подписал псевдонимом Кир Булычев. По его собственным воспоминаниям, уж очень испугался реакции именно бюрократов в Академии. Справедливости ради надо сказать, что самим ученым до этого обстоятельства дела не было.

© Кир Булычев и исполнительница роли Алисы Селезневой Наталия Гусева

фото: vk.com/kirbulychev

Это было первое произведение про Алису Селезневу, а потом их будет более 50, практически до самой кончины писателя. Имя девочки тоже не с неба свалилось – так звали дочь, которая родилась в 1960 году. По словам автора, образ возник из разговоров с ней, каких-то совместных фантазий.

Вот так и получилось, что счастливая семейная жизнь породила и псевдоним, и одного из самых любимых персонажей детской литературы. Кстати, папу Алисы, профессора Селезнева, зовут Игорь – так что и про себя писатель не забыл. А мама семейства, как художник, проиллюстрирует многие книги Булычева.

Приключения Алисы станут основой творчества Кира Булычева, но не только. Взрослая читательская аудитория по достоинству оценит остроумную серию «Великий Гусляр». Станет популярным и агент Космофлота Андрей Брюс, самым известным из этой серии произведением — «Подземелье ведьм». По нему потом и фильм снимут.

Кинематографическая судьба книг Булычева и в целом будет вполне успешной – по ним создадут более 20 фильмов. Это и уже упомянутые «Через тернии к звездам» и «Тайна третьей планеты», за которые получил Госпремию. Но самым знаменитым станет «Гостья из будущего», вышедшая на телеэкраны в 1983 году. В большинстве случаев Булычев сам выступал в роли сценариста.

© vk.com/kirbulychev

А вот нашумевший в 2024 году фильм «Сто лет тому вперед» появился уже без прямого участия Кира Булычева. Игорь Можейко скончается 3 сентября 2003 года после долгой борьбы с онкологией. Ученый, писатель, кинематографист и человек из будущего, 90 лет со дня рождения которого 18 октября и отмечаем.