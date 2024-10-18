История советской беглянки, сделавшей дочь звездой Голливуда

Актрису Милу Йовович знает весь мир. Многим известно и то, что у этой звезды Голливуда советские корни. Ее мать — актриса Галина Логинова, однажды покинула СССР с маленькой дочкой и кардинально изменила ее и свою жизнь. Это было непросто, но женщина выдержала все жизненные испытания, благодаря сильному характеру и желанию подарить дочери достойное будущее.

Карьера, брошенная ради любви

Отец Галины Логиновой был военным, поэтому ее семья немало поколесила по Союзу. Родилась она в 1950 году в Туапсе, а школу заканчивала в Днепропетровске. Получив аттестат, яркая и артистичная девушка без труда поступила во ВГИК. Первые роли Галине начали предлагать еще в вузе — ее дебютом стал фильм «Тени исчезают в полдень», снятый в 1971 году.

В 1973 году молодая актриса по распределению попадает в Киев и начинает работать на киевской киностудии им. Довженко. На новое место Логинова приехала уже известной актрисой и сначала ее карьера складывалась блестяще. Ей сразу дали главную роль в картине «Голубой патруль». Все указывало на то, что Галю ждут блестящие перспективы.

© «Тени исчезают в полдень» — актерский дебют Галины Логиновой

Но однажды все изменилось и причиной стала любовь. На одной из вечеринок Галина встретила молодого врача из Югославии Богдана Йововича и потеряла голову. Чувства были взаимными и молодые люди решили пожениться. Этот брак стал переломным моментом в жизни молодой актрисы. Ее творческие успехи сразу же перестали всех интересовать и на первый план вышло «антиобщественное поведение».

Но Галина была твердо настроена бороться за свое счастье. Ее не могли сломить ни репрессии на работе, ни беседы в органах, ни даже слезы матери. Логинова, вопреки всему, подарила мужу дочку. Но вскоре у Богдана Йововича закончилась виза и он уехал. После того как муж отбыл в Лондон, Галина начала добиваться разрешения на выезд и для себя с дочкой.

Крушение иллюзий

Трудно себе представить, что пришлось пережить этой женщине, пока она шла к своей цели. Но она добилась своего: в 1980 Галину с Милой выпустили из СССР «в гости» к мужу. Стоит ли говорить, что обратно они уже не вернулись. Семья некоторое время пожила в Великобритании, а затем обосновалась в США.

Жизнь в Америке совсем не была похожа на волшебную сказку. Первым ударом для семьи стало то, что диплом врача Богдана в Штатах не имел силы и ему нужно было переучиваться. Галина тоже оказалась не востребована как актриса — у нее был ужасный акцент, поставивший крест на карьере.

Чтобы как-то сводить концы с концами, Богдан начал работать страховым агентом. Галине тоже пришлось сменить немало профессий. Она была художником по костюмам, экономкой и даже горничной. Денег все равно катастрофически не хватало и отец семейства, чтобы заработать, пошел на должностное преступление.

Махинации со страховками раскрылись и Богдана Йововича осудили за мошенничество на 20 лет. Оставшись вдвоем с дочерью, Логинова решила полностью отказаться от попыток вернуться на экран и всю себя посвятила ребенку. Галина решила воплотить в Миле все свои несбывшиеся надежды и у нее получилось!

Мила Йовович начала модельную карьеру, когда ей было 9 лет. Сначала фото красивой девочки с огромными голубыми глазами начали появляться в глянцах. Чуть позднее Мила стала ходить на кастинги и получила свою первую небольшую роль. Галина была для дочери наставницей в профессии, агентом и лучшей подругой.

Как и любая юная особо Мила совершала глупости и только благодаря матери они не имели последствий. В 1992 году на съемках очередного фильма 16-летняя девушка познакомилась с молодым актером Шоном Эндрюсом. Мила без ума влюбилась и сбежала с ним из дома. Молодые люди даже тайком от всех поженились.

Позднее Галина рассказывала в интервью, что ей удалось найти влюбленных. Мать сумела аннулировать поспешно заключенный брак и вернуть дочь домой и на съемочную площадку. Галина старалась не зря — в 1997 году вышел фильм Люка Бессона «Пятый элемент», сделавший Милу Йовович мировой звездой. Молодая актриса вышла замуж за Люка Бессона, но брак этот продлился всего два года.

Тем временем вышел из тюрьмы, отбыв срок 7 лет, Богдан Йовович. Оказалось, что Галину больше ничего не связывает с мужем и через три года они развелись. Семейные потрясения проходили на фоне триумфа Милы, получавшей одну блестящую роль за другой. В 2002 году девушка снялась в фильме «Обитель зла» Пола Андерсона.

© Кадр из фильма «Обитель зла»

История с Бессоном повторялась точь-в-точь — режиссер увлекся актрисой, и та ответила взаимностью. В этот раз не обошлось без вмешательства матери. Галина пригласила Пола на семейное торжество и познакомилась с претендентом на руку и сердце дочери. Андерсон оказался замечательным человеком и Логинова поняла, что он сможет подарить дочери счастье. Так и случилось — Мила и Пол вместе уже много лет и у них растут три замечательные дочки.

Сейчас Галина Логинова считает, что жизнь удалась. Несмотря на это, женщина всегда с ностальгией вспоминает жизнь в СССР, где, по ее мнению, отношения между людьми были настоящими. Именно это мать звезды Милы Йовович и счастливая бабушка трех внучек так и не смогла найти за океаном.