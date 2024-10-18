Первая кремлевская красавица: что стало с женой сталинского шефа госбезопасности

Одно имя сталинского шефа безопасности Лаврентия Берии наводило ужас на простых граждан. А вот жену его считали первой кремлевской красавицей. Нина Берия была яркой брюнеткой со жгучими глазами, и по ней вздыхали многие мужчины. Но никаких романов Нино не заводила – всю жизнь она оставалась верной и преданной своему мужу. Даже когда его не стало.

© РИА Новости // Лаврентий, Нино и Серго Берия

Как познакомились Лаврентий и Нино?

Н. Зенькович в книге «Маршалы и генсеки» излагает следующую версию знакомства будущих супругов. Мол, 16-летняя Нино приехала из мингрельской деревни, расположенной неподалеку от села Мерхеули, откуда родом был сам Берия, чтобы просить за арестованного брата. В Сухуми на железнодорожной станции стоял поезд, на котором Берия собирался отправиться в Тбилиси. Было это в начале 20-х годов. Девушка стала просить за брата, и Лаврентий пригласил ее к себе в купе. Там он запер дверь и изнасиловал Нино. После этого он продержал ее взаперти в своем купе еще несколько дней, а потом предложил стать его женой.

Правда, сама Нина Теймуразовна эти подробности отрицала. Она утверждала, что Берия просто предложил ей выйти за него замуж после нескольких месяцев знакомства.

И.А. Мудрова в книге «Великие истории любви. 100 рассказов о большом чувстве» пишет:

«Лаврентий Берия был женат на Нине Теймуразовне Гегечкори. Она была племянницей большевика Саши Гегечкори и двоюродной племянницей меньшевика и масона Гегечкори, возглавлявшего в 1920 году правительство Грузии, племянницей Ноя Жордания, министра иностранных дел меньшевистского правительства Грузии, бежавшего за границу после захвата власти большевиками».

В начале 20-х годов оставшаяся сиротой Нино жила в семье своего родственника Саши Гегечкори. Когда тот попал в тюрьму за большевистскую деятельность, девушка стала носить ему передачи и так встретилась с его сокамерником Лаврентием Берией. Когда в Грузии установилась советская власть, Берия специально приехал из Баку, чтобы попросить у Гегечкори руки Нино. Но тот отказал, так как она была несовершеннолетней. Тогда Нино решила выйти замуж за Лаврентия самовольно. По крайней мере так она изложила события в интервью тбилисской газете «7 дгэ», уже после перестройки.

По словам Нины, советское правительство собиралось отправить Лаврентия в Бельгию для изучения вопросов переработки нефти. С одним условием: он должен быть женат.

«Я подумала и согласилась — чем жить в чужой семье, лучше создать собственную», - поясняет Нино.

Кремлевская жена

Женитьба 22-летнего молодого человека на 16-летней девушке по тем временам являлась нормой. Нина Теймуразовна не раз заверяла: в брак она вступила по собственному желанию. Вот только в Бельгию ехать так и не пришлось. Семья жила в Грузии, затем переехала в Москву, где Нина Теймуразовна работала научным сотрудником Тимирязевской Академии. Берия вошел в ближний круг Сталина, занимался в том числе и вопросами оборонной промышленности, в том числе разработками ядерного оружия и ракетной техники.

В отличие от жен многих других руководящих работников - Молотова, Калинина, Буденного, Поскребышева - жена Берии никогда не попадала под репрессии. Ей завидовали другие «кремлевские жены»: среди них она слыла первой красавицей, носила элегантные наряды, всегда выглядела безупречно, была умной, изящной, с потрясающим вкусом и чувством стиля.

Вдова Берии

Черная полоса началась для их семьи после кончины Сталина. 26 июня 1953 года Н.С. Хрущев созвал совещание Совета министров СССР и поставил вопрос о соответствии Берии занимаемой должности. В результате Лаврентия Павловича сняли со всех постов и арестовали по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти. Помимо этого, ему были предъявлены и обвинения в половой распущенности, в том, что у него было множество любовниц, и не все вступали в связь с ним добровольно.

Нина Теймуразовна Берия и на допросах, и позднее в интервью эту информацию отрицала. Она утверждала, что все женщины, с которыми ее муж якобы вступал в связь, на самом деле являлись… агентами госбезопасности. По ее словам, Берия целыми днями пропадал на работе и у него просто-напросто не было времени заводить романы…

После ареста Берии Нину Теймуразовну и сына Серго сначала держали под домашним арестом на одной из подмосковных госдач, затем отправили в тюрьму. До конца 1954 года оба они содержались в одиночных камерах: она - на Лубянке, он - в Лефортовской тюрьме. Чтобы воздействовать на Нину, перед ней даже инсценировали расстрел сына…

Когда Берия был расстрелян, семью выслали в Свердловск. Там Серго устроился на работу старшим инженером, но он и его мать находились под постоянным наблюдением. По окончании срока ссылки они вернулись в Грузию, откуда их в принудительном порядке вывезли опять в Россию. Впоследствии, по ходатайству группы видных ученых и в связи с болезнью Нины Теймуразовны семье разрешили переехать в Киев. Нина Берия скончалась в Киеве в середине 90-х, Серго Берия – в 2000 году.

Незадолго до смерти Нина Теймуразовна дала интервью, в котором полностью оправдывала мужа. Она утверждала, что Лаврентий Павлович не был причастен к массовым репрессиям, так как в Москву семья Берия переехала лишь в 1938 году, а основное количество репрессий пришлось на 37-й. В наши дни стало известно, что Берия, напротив, выпустил из заключения многих, арестованных его предшественниками.

По словам вдовы, в повседневной жизни Берия был тихим, спокойным, сдержанным, никогда не повышал голоса на домочадцев, любил жену, сына и внуков, старался каждую свободную минуту проводить с близкими. Она считала, что ее мужа убили «без суда и следствия» и что на самом деле Берия и другие соратники Сталина служили «высоким целям» и были преданы своей стране и своему народу.