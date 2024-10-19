Как Шамиль Сериков стал лучшим в мире борцом

Отечественная школа спортивной борьбы по праву считается одной из лучших в мире. Простое перечисление советских и российских спортсменов, оставивших яркий след в истории, займет не одну страницу. Однако Шамиль Сериков, блиставший в 1980-е, достоин отдельного упоминания. Несмотря на всего одну золотую олимпийскую медаль, многие считают его лучшим легковесом в классической борьбе всех времен. Но судьба великого атлета сложилась трагически. «Лента.ру» — подробнее о победах, неудачах и роковых обстоятельствах в биографии Серикова.

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«Это неповторимый борец. Он в любой сложной ситуации находит удобное для себя положение и атакует. Он не ждет удачного момента, двигается резко. Шамилю свойственен "взрыв"», — так говорил о Серикове двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Валерий Рязанцев.

У Серикова было все, чтобы превзойти по количеству побед на Играх и этого, и других прославленных спортсменов, но карьера его получилась насколько яркой, настолько же и короткой.

Мал, да удал

Сериков родился в Алма-Ате и с раннего детства увлекся борьбой. Поначалу мальчик просто боролся со сверстниками без всяких правил прямо на улице, и одну из таких схваток в парке случайно увидел мастер спорта и чемпион Казахской ССР по классической (греко-римской) борьбе Аянбек Алдабергенов. В тот момент он начинал тренерскую карьеру, и 14-летний Сериков привлек его внимание. Щуплый паренек, который был на голову, а то и две ниже сверстников, проигрывал более габаритным соперникам, но боролся с такой самоотдачей, что специалист решил пригласить его в спортшколу.

Родители Серикова поначалу восприняли это как шутку: спортивная борьба казалась им занятием исключительно для рослых и мощных парней. Однако узнав, что обилие весовых категорий позволяет раскрыться ребятам любых габаритов, дали добро. После первых занятий стало понятно, что Сериков обладает не только сумасшедшей работоспособностью и самоотдачей, но и очень быстро впитывает все, чему его учат тренеры. Главным козырем Шамиля стала техника, благодаря которой он позже получит прозвище «Нуриев на ковре» — в честь легендарного артиста балета.

«Аянбек Искакович быстро убедил нас, что нет в мире занятия лучше, чем классическая борьба. Он использовал все возможные методы для агитации и пропаганды. Приносил свои дипломы, медали, кубки. Показывал фотографии знаменитых борцов. Мы чувствовали, что попали в сказочный мир», — Шамиль Сериков.

Однако поначалу карьера будущего чемпиона никак на это светлое будущее не намекала. По юношам Сериков проигрывал почти все схватки, часто это происходило досрочно. Однако Алдабергенов верил в своего воспитанника, а его коллега Анатолий Жарков придумывал неочевидные упражнения для увеличения силовых показателей Шамиля. Сериков вспоминал, что никак не мог довести до совершенства бросок прогибом, но помогло изобретение Жаркова.

«Мы брали здоровенный камень, и я должен был под каждый шаг вращать туловищем. Тяжело было поначалу, да и неясно мне было, зачем это. А потом бросок стал получаться мощным», — вспоминал борец.

Путь на вершину

В 1977 году Сериков впервые выступил на взрослом чемпионате СССР в Ташкенте, и дебют вышел провальным. 21-летний спортсмен потерпел два чистых поражения и занял одно из последних мест, а старший тренер сборной республики Вадим Псарев подверг подопечного критике. По мнению специалиста, во время схваток Шамиль распылялся на весь арсенал приемов, которыми владел, а нужно было сосредоточиться на чем-то одном. Однако позже именно эта «политехника» и сделает Серикова мировой звездой спортивной борьбы.

Уже спустя год после кошмара в Ташкенте фамилия Серикова прогремела на весь СССР. В Минске на престижном турнире Гран-при Ивана Поддубного юный спортсмен в драматичном поединке со счетом 6:4 победил действующего олимпийского чемпиона Виталия Константинова. Некоторые скептики называли успех Серикова случайным и объясняли его плохой формой фаворита, однако спустя несколько месяцев на чемпионате СССР в Запорожье Шамиль дал им достойный ответ.

Уроженец Алма-Аты выиграл все шесть поединков и завоевал золотую медаль, а в одной из схваток снова победил Константинова, причем сделал это за явным преимуществом и с впечатляющим счетом 11:3. После этого уже никто не мог отрицать факта появления в СССР новой звезды классической борьбы.

Борцы и в СССР, и в России часто говорили о том, что выиграть чемпионат страны сложнее, чем первенство мира. Глядя на выступления Серикова, с этим тезисом трудно не согласиться. После триумфа в Запорожье Сериков взял два золота чемпионатов мира подряд, а также добавил в коллекцию победу на первенстве Европы. Соперников, за редким исключением, советский борец просто переезжал, иногда счет был совсем неприличным.

«Он ничего и никого не боялся. Очень гибкий, бросковый, легкий и бестолковый. Из-за него я сделал на ковре вдесятеро больше движений, чем было нужно для победы. О защите мы не думали. Одно на уме было: кто кого забросает», — Паскаль Пассарелли, немецкий борец, олимпийский чемпион.

Олимпийская сказка и тяжелое похмелье

Феноменальные результаты Серикова сделали его главным фаворитом домашней Олимпиады-1980, а когда стало известно, что некоторые из его главных оппонентов не приедут в Москву из-за бойкота, сомнений в золоте у уроженца Казахстана стало еще меньше. Спортсмен не подвел болельщиков и устроил из олимпийского турнира показательные выступления, лишь один поединок — против итальянца Антонио Кальтабиано — получился для Шамиля тяжелым: советский борец забрал единственный победный балл. Еще четыре схватки Сериков выиграл досрочно, а поляк Юзеф Липень хоть и проиграл по очкам, но отставание его было уж слишком солидным — 4:11.

Когда 24-летний Сериков купался в лучах славы на московской Олимпиаде, никто не мог представить, что этот старт будет для него последней большой победой в карьере. Казалось, безусловное доминирование просто не может не продолжаться, и Шамиль еще выиграет не одну Олимпиаду. Однако судьба распорядилась иначе.

Достигнув пика карьеры, Сериков не смог найти мотивацию, чтобы продолжить оставаться на вершине. В одном интервью он признался, что больше не испытывает радости от побед. Помимо психологических проблем, у Шамиля обострились проблемы со здоровьем. Несмотря на то что большую часть недолгой карьеры Сериков доминировал над соперниками, у него было множество травм, которые дали о себе знать. К примеру, после нескольких переломов у Серикова начала трястись рука.

«Он просто-напросто начал разваливаться», — вспоминала его жена Светлана.

В итоге после Олимпиады борец одержал лишь одну победу на чемпионате Казахстана. Первенство СССР же обернулось катастрофой — девятое место, а на чемпионате Европы Сериков стал пятым. В итоге уже в 1982-м он решил поставить точку в карьере.

«За 12 лет я достиг многого, часто побеждал. Но со временем любой спортсмен теряет форму. И к тому же долгие поездки и соревнования требуют много времени. Это не дает мне возможности уделить внимание семье», — Шамиль Сериков.

Трагический конец

Перед уходом из спорта у Серикова произошел конфликт с властями. Борца вместе с группой спортсменов хотели отправить на БАМ, но борец отказался, ссылаясь на необходимость доделать ремонт в подаренной за олимпийское золото квартире. Спортивное руководство это объяснение не удовлетворило, и Шамиля исключили из сборной СССР. Кроме того, борца лишили внушительной стипендии в размере 680 рублей, при том что средняя зарплата в то время составляла 150-200 рублей.

Шамиль хотел перейти на тренерскую работу, ему даже обещали хорошую должность в сборной СССР, но из-за истории с БАМом все пошло под откос. Руку помощи спортсмену протянул лишь директор скромной спортивной школы в Капчагае Орынбай Тойлыбеков, который предложил Серикову тренировать детей. Борец не раздумывая согласился и, по воспоминаниям современников, работал там едва ли не тайно, чтобы не доставлять спортшколе проблем.

Денег Серикову от тренерской работы не хватало, он был вынужден искать подработки в самых разных сферах. Супруга борца вспоминала, что он трудился на овощебазе, в качестве охранника сопровождал ценные грузы, перевозимые на фурах. Но мечтал Шамиль совсем не об этом. После окончания карьеры борец признавался, что очень хотел бы сам воспитать олимпийского чемпиона. На фоне нереализованных амбиций у Серикова начались проблемы с алкоголем, депрессия, и даже любящая жена и двое детей не уберегли его от рокового шага. В ноябре 1989 года олимпийский чемпион свел счеты с жизнью.

Старший сын Серикова Тимур рассказывал в интервью Olympic.kz, что в Казахстане после случившегося лет 20 старались не вспоминать о его отце.

«Многие, кто не оказал отцу помощь, которая требовалась, находились тогда у власти. И поэтому особо боялись говорить о нем, чтобы лишний раз не напоминать, что по общей вине ситуация пришла к тому, что отца не стало», — сетовал Сериков-младший.

Однако с годами ситуация изменилась, и произошло это все же гораздо раньше, чем через 20 лет. О Серикове стали снимать передачи, брать интервью у его близких, одну из улиц в Алма-Ате назвали в его честь, а с 2003 года в память о выдающемся борце проводится ежегодный турнир. Кроме того, в 2013 году спортсмена включили в Зал славы Объединенного мира борьбы.

Сериков также входит в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, сумевший совершить шесть бросков за одну минуту схватки. Его сын Тимур пошел по стопам отца и сейчас работает тренером по борьбе. Вполне возможно, что ему удастся реализовать несбывшуюся мечту чемпиона.