Главный «сказочный» актер СССР: трагическая судьба Алексея Катышева

Алексей Катышев стал звездой советского экрана уже в 17 лет. Он исполнил роль Василия в картине Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы». Однако актерская карьера Катышева оказалась недолгой, впрочем, как и жизнь, которая в отличие от его ролей вовсе не была сказочной.

© Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"

Медные трубы

Алексей Юрьевич Катышев появился на свет в 1949 году. Большую часть своей жизни он провел в курортном городе Ялте. После окончания 8-го класса школы Алексей, который всегда увлекался техникой, поступил на курсы звукорежиссеров в местной киностудии. Семья Катышевых не была богатой, поэтому, пока будущий актер учился, он одновременно трудился еще помощником оператора и держал микрофон во время съемок.

Именно за этой работой его и заметил известный режиссер Александр Роу. Роу так поразила внешность молодого человека, что он тут же, без всяких проб, пригласил Катышева сниматься в своем новом фильме «Огонь, вода и медные трубы» (1968 г.). Режиссер не прогадал: успех оказался ошеломительным. Поэтому насчет того, кто будет играть в его следующей сказке «Варвара-краса, длинная коса», Роу не сомневался. Съемкам не помешала даже служба в армии, на которую Алексея призвали сразу после выхода первой картины.

От звезды до шофера

Роу уговаривал Катышева поступать на актерский и обещал ему роль в сказке «Финист – ясный сокол». Но в 1973 году режиссер скончался. Для Алексея это был страшный удар. Мало того, что он считал Александра Артуровича своим вторым отцом, оказалось, что именно на Роу держалась его популярность. Со смертью режиссера от былого успеха не осталось и следа. Другие режиссеры отчего-то не видели в Катышеве особого дарования, и он не стал подавать документы во ВГИК. Вместо этого он устроился шофером на молококомбинат и проработал там два десятка лет, каждый день надеясь на приглашение в кино. Но его не звали.

Неожиданная и ранняя слава дала о себе знать. Алексей Юрьевич остро переживал свою отверженность. Несмотря на то что новая профессия Катышева не предполагала злоупотребление алкоголем, именно эта пагубная привычка появилась у сказочного царевича. Позже она стала косвенной причиной его гибели.

Пьяные компании

Однажды Катышев пьянствовал с очередными собутыльниками. В какой-то момент Алексей от выпитого спиртного отключился, а в это время его приятели надругались над девушкой. Актера забрали вместе со всеми. Ему грозил немалый срок за участие в массовом изнасиловании. Однако за недостатком улик Катышева вскоре выпустили.

Через несколько лет ноябрьским днем 2006 года Алексея Катышева привезли в городскую больницу Ялты. На пациенте не было живого места. Актера избила компания нетрезвых молодчиков. Кроме побоев доктора обнаружили у Катышева заболевания легких, сердца и многих других органов. К тому же у Алексея Юрьевича развился сепсис (заражение крови). 30 ноября он умер. Ему было всего 57 лет.