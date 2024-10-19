Джонни Депп оказался давним потомком покойной Королевы

Ни для кого не секрет, что многие знаменитости шоу-бизнеса имеют довольно влиятельные родственные связи. Но не все из них являются потомками «голубых кровей». А вот самому знаменитому пирату Карибских морей повезло, он оказался родственником покойной королевы Елизаветы III. «Да вы королевских кровей, сударь!», — шутят теперь про него поклонники в сети.

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К такому выводы пришли учёные, которые провели генетический анализ Деппа (Johnny Depp) и составили на его основе паспорт. Оказалось, что известная в Великобританских кругах 15 века дворянка Маргарет Перси была пра, пра, пра…десятки раз «пра» родительницей американского артиста. Её отец имел титул графа Нортумберленд, который давал своему обладателю статус пэра Англии. В свою очередь королева Елизавета II имела те же королевские корни.

Именно такими нехитрыми вычислениями учёные из научного института My Heritage пришли к выводу, что Елизавета III и Джонни являются, как говорится, кузинами через 33 колена. Однако, кого это уже волнует.

Теперь главный герой практически всех фильмов Тима Бёртона может обоснованно поднять свои гонорары. Хотя, куда ещё больше. По последним данным, полученным от иностранных источников, один съёмочный день артиста стоит 10 тысяч долларов. Например, за игру в четвёртой серии саги «Пираты Карибского моря» артист получил 56 млн долларов, что стало одним из самых больших гонораров в истории кинематографа.

В самом начале уже было отмечено, что Депп не единственный актёр с «голубой кровью». В число американских звезд, причастных к королевской семье, относятся Анджелина Джолли, Селин Дион и даже красавчик Кит Харингтон из популярного сериала «Игра престолов». И это вовсе не удивительно, ведь очень многие европейские монархи во времена заселения Америки мигрировали в Новый свет.