Знаменитости, которые поменяли имя ради славы

Чтобы стать частью мир шоу-бизнеса, нужно войти в него с ярким и запоминающимся именем. Многие знаменитости перед тем как прославиться, решили, что их настоящие имена не смогут создать уникальный образ и покорить индустрию. "Рамблер" расскажет, как новый псевдоним повлиял на судьбу некоторых звезд.

1. Мэрилин Монро — Норма Джин Бейкер

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Символ Голливуда середины XX века родилась под именем Норма Джин Бейкер. Изменив его в начале своей карьеры, Мэрилин оставила за спиной образ простой девушки и выбрала путь роковой красотки. Ее псевдоним стал олицетворением ее нового образа — имя, означающее стремление к независимости, свободе, а фамилия Монро принадлежала ее бабушке по матери.

2. Элтон Джон — Реджинальд Кеннет Дуайт

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Прежде чем стать мировой иконой, певец носил имя Реджинальд Кеннет Дуайт. Псевдоним Элтон Джон родился в честь двух музыкантов — Элтона Дина и Джона Бэлдри. Реджинальд ощущал, что его настоящее имя звучит слишком консервативно для эксцентричного артиста. Приняв новое имя, он открыл для себя путь к грандиозной музыкальной карьере, которая длилась более полувека.

3. Леди Гага — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта

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Еще одна икона поп-музыки в свое время решила, что ее настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта — не может передать всю ее эксцентричность и творческую индивидуальность. Псевдоним был вдохновлен песней группы Queen "Radio Ga Ga", что подчеркивает любовь певицы к эпатажу и экспериментам. Леди Гага стала брендом, воплощающим смелость и новаторство.

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4. Вупи Голдберг — Кэрин Элейн Джонсон

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Родившаяся под именем Кэрин Элейн Джонсон актриса решила выбрать имя, которое лучше отражало бы ее характер. Псевдоним "Вупи" появился благодаря ее участию в комедийных шоу, а "Голдберг" — как дань уважения еврейской культуре, хотя сама актриса не является еврейкой. Смена имени оказалась судьбоносной и помогла Вупи создать образ, ставший ее визитной карточкой.

5. Бруно Марс — Питер Джин Эрнандес

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Питер Джин Эрнандес с самого начала карьеры осознавал, что его имя не подходит для яркой поп-сцены. Бруно Марс взял новое имя, вдохновившись борцом Бруно Саммартино, а фамилию — из-за желания подчеркнуть свою "инопланетную" уникальность, словно он прилетел с Марса. С новым именем он смог завоевать любовь миллионов поклонников по всему миру.

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