Кино и жизнь: сто ролей Николая Караченцова

Николай Караченцов сыграл более 100 киноролей, а в приключенческих лентах выполнял все трюки без дублеров. В его творческом арсенале – каскадерские трюки с элементами скаковой акробатики, драки на кулаках, сцены с холодным оружием и стрельбой из пистолетов, погони и автомобильные пируэты. Артист был против использования дублеров на съемках, какой бы сложной ни была работа. В материале MIR24.TV – о том, как советский кинематограф внезапно открыл для себя актера Караченцова.

«Главный спектакль в моей жизни»

Будущий актер и исполнитель родился 27 октября 1944 года в Москве. Николай Караченцов воспитывался в творческой семье иллюстратора и графика Петра Караченцова и балетмейстера Янины Брунак. Отец состоял в Союзе художников СССР, рисовал агитационные плакаты, сотрудничал с известными советскими газетами, журналами и издательствами. Мать ставила балеты в крупнейших театрах России, работала в Европе, Азии и на Среднем Востоке. Позже родители развелись, будущий актер остался с матерью.

Николай Караченцов рос талантливым мальчиком. Активно участвовал в конкурсах художественной самодеятельности, а в старших классах стал членом группы «Актив» при детском театре. Окончил с отличием школу-студию МХАТ, получил распределение в «Ленком», которому посвятил всю свою жизнь.

Дебютными спектаклями для Караченцова стали «104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат» и «Прощай, оружие!» В 1970-х театр возглавил режиссер Марк Захаров, который сразу оценил масштабы таланта мастера. После первого спектакля «Автоград 21» он доверил молодому артисту звездную роль – Тиля Уленшпигеля – в постановке «Тиль». Караченцов в образе Тиля – хулиган, отчаянный бунтарь и шут – превратился в кумира молодежи 1970-х. Эта роль принесла актеру репутацию универсала. В те годы этот спектакль, как казалось, посмотрела вся Москва. Из репертуара «Ленкома» постановку сняли только в 1992 году.

«Тиль» – вероятно, главный спектакль в моей жизни, это шутовская комедия. И я играл в ней шута. Когда Гриша Горин умер, кто-то сказал, что ежели на занавесе Художественного театра вышита чайка, то на занавесе «Ленкома» (если бы он к тому же еще и существовал) полагалось бы повесить красный колпак Тиля», – из книги Николая Караченцова «Корабль плывет».

Позже в одном из интервью Марк Захаров сказал, что именно Караченцов со своим Тилем стал «тем самым тараном, что пробил брешь в стене, отделяющей старый «Ленком» от нового».

В «Ленкоме» актер проработал почти 40 лет. За это время он сыграл более чем в 20 постановках, где исполнял самые разные по темпераменту роли.

Ковбой, маркиз и гангстер

На киноплощадке Николай Караченцов впервые оказался в конце 1960-х. Тогда он дебютировал в телефильме Марии Муат «…И снова май!» В 1975 году его заметил известный кинорежиссер Виталий Мельников и пригласил на главную роль в фильме «Старший сын».

Владимир Бусыгин в «Старшем сыне», ковбой Билли Кинг в «Человеке с бульвара Капуцинов», маркиз Рикардо в «Собаке на сене», Урри в «Приключениях Электроника». Актер частенько шутил, говоря, что «…на «Ленфильме» меня могли снимать в положительных ролях, а на «Мосфильме» я рассматривался исключительно как уголовник».

Яркий, характерный киноактер

Караченцов исполнил более 100 киноролей. Его актерский талант происходил «от таланта человеческого». Он всегда торопился жить. Спектакли, концерты, съемки. Вместе с тем работе всегда отдавался целиком, не жалея себя. Создавая свои образы на экране и сцене, Караченцов пользовался всеми красками своей творческой палитры. Яркий и импульсивный, с обаятельной улыбкой, выразительными глазами, гибкий и мускулистый, настоящий и искренний актер сам выполнял сложные и опасные номера на протяжении почти четверти века.

Роль Билли из картины Аллы Суриковой о первых страницах истории мирового кинематографа подтвердила еще раз факт, что актер Караченцов ко всем своим достоинствам мог прибавить и отличную физическую подготовку.

Комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» вышел на экраны в 1987 году. Помимо Миронова, Яковлевой, Табакова, Кваши, Караченцова и Филозова, даже в эпизодических ролях снимались только звезды. Тот же Спартак Мишулин сыграл вождя краснокожих, Лев Дуров – гробовщика, а Михаил Боярский – Черного Джека.

«Алла Сурикова – огромная глава в моем кино. Я снимался во многих ее картинах. «Человек с бульвара…» – моя первая работа у Суриковой... Настал день, когда она меня вызывает на студию: «Давайте попробуемся на Билли Кинга». Я не спорю, соглашаюсь. Партнером моим оказался известный каскадер Саша Иншаков, которому полагалось за меня избивать других героев. Совместные съемки нас с Сашкой сдружили вот уже на два десятка лет. Для съемок у каскадеров был предусмотрен следующий трюк. «Я» в воздухе делаю «ножницы», при этом подпрыгивая на высоту человеческого роста, мало того – лечу горизонтально. Ногами же мой герой должен закручивать голову человека и таким образом его заваливать. Предполагалось первоначально, что Саша за меня должен «летать и закручивать» голову Николаю Александровичу Астапову – нынешнему руководителю школы искусств из Красноармейска», – из книги Николая Караченцова «Корабль плывет».

Сурикова на съемках часто интересовалась у каскадеров: «Вы сумеете?» Иншаков же ей всегда на это отвечал, что «Караченцов сам сделает».

«Рядом оператор Гриша Беленький подзуживает: «Да он никогда подобного не выкрутит». Тут я уже втройне не имел права отказаться. У меня почти все получалось, только я не понимал, куда должна уходить левая нога. И ею все время попадал в физиономию Коле Астапову. Тот, бедный, долго терпел, всю многочасовую репетицию. Зато, как только я сообразил, как полагается координироваться, сразу все стало получаться, и я легко сделал три дубля», – писал актер в книге «Корабль плывет».

Яркая выразительность всецело использовалась кинорежиссерами, поэтому Караченцова всегда с большим удовольствием приглашали на роли в различных комедиях. Особенно часто зрители среди своих любимых ролей актера вспоминают того же Ваську в «Белых росах», гангстера Урри в «Приключениях Электроника» или Родиона Кирюхина в «Чокнутых».

Ну а после выразительного маркиза Рикандо в фильме «Собака на сене» о Караченцове узнали, пожалуй, все жители СССР.

Несмотря на загруженный график, увлечением всей жизни Караченцова считал пение, которым занимался в свободное время. В общей сложности он записал более 200 песен. Также Караченцов известен как актер дубляжа: по-русски его голосом говорил французский актер Жан-Поль Бельмондо, а еще персонажи многих отечественных мультфильмов.

В последний раз Караченцов на киноэкране появился в 2014 году. Он сыграл в фильме «Белые Росы. Возвращение», сиквеле картины 1983 года, постаревшего на тридцать лет Ваську Ходаса. Но в кадре Караченцов играет только несколько минут, при этом сам озвучить этого героя уже не мог, потому как здоровье не позволяло.