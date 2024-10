Большое интервью с главным виджеем эпохи MTV Антоном Комоловым

Антона Комолова знает вся Россия. Начинавший с передач вроде «Бодрого утра» на MTV и до членства в жюри КВН на «Первом канале», от новостей «Серебряного дождя» до «Европы плюс», где он по сей день ведет вечернее «РадиоАктивное Шоу», этот теле- и радиоведущий практически не вылезает из инфополя нашей страны. Теперь же его голос (которым он, пусть и со слегка измененным тембром, озвучил еще и ленивца Сида во франшизе «Ледниковый период») можно услышать в стриминге «Звук»: Комолов начитал книгу культового американского продюсера Рика Рубина «Из ничего: искусство создавать искусство». Специально для «Ленты.ру» ведущий рассказал о своем прошлом на MTV и в КВН, раскрыл секреты прямых эфиров и складной речи, а также объяснил, почему непременно стоит послушать книгу Рика Рубина.

«Лента.ру» Как судьба привела вас к озвучанию книги Рика Рубина «Из ничего: искусство создавать искусство», как вы готовились к этому проекту стриминга «Звук»?

Антон Комолов: Для меня Рик Рубин – это легенда музыкального продюсирования. Одна из моих любимых групп — Red Hot Chili Peppers, и, пожалуй, самый любимый мой альбом — Blood Sugar Sex Magik — продюсировал как раз Рик Рубин.

С проектом возникло забавное совпадение: меня попросили заказать печатную книгу Рика Рубина на английском языке, потому что в России ее еще не издали. Я это сделал и буквально через два-три дня на меня вышла команда «Звука» с предложением озвучить ее уже на русском. Я послушал и посмотрел достаточно много интервью и подкастов Рика Рубина, чтобы понять его подачу — как он говорит. И попробовал передать эти интонации в его тексте. Я не актер, не уверен, что мне удалось на сто процентов, но я старался!

Когда я начинал слушать «Из ничего», ожидал какое-то автобиографическое произведение. А это, по сути, полезные советы по творчеству для людей искусства. Или не только для них?

Когда я узнал, что Рик Рубин написал книгу, тоже думал, что это будет биография. Как раз не так давно начал читать мемуары Стивена Тайлера из Aerosmith и Кита Ричардса из Rolling Stones — чисто биографические книги. А тут — книга про искусство. Про то, как Рик Рубин строит свою работу — прежде всего в музыке, но вообще — в разных областях. И как он рекомендует это делать прежде всего творческим людям, но в целом можно экстраполировать на любые другие занятия. Место творчеству можно найти во многих профессиях.

«Из ничего» — неожиданная для меня по содержанию книга.

В нескольких главах Рик Рубин достаточно много говорит о перфекционизме и о том, что любой проект нужно уметь отправлять в самостоятельную жизнь — не нужно докручивать, пытаться довести до идеала, которого просто не существует. То есть что нужно в какой-то момент поставить точку в работе. Я нашел этот совет полезным для себя. Вот работаешь в прямом эфире, он закончился — и с этим ничего поделать нельзя. А если это какой-то проект, на создание и доведение до финала которого ты еще можешь повлиять, то важно в какой-то момент просто остановиться.

Работа в прямом эфире — это, должно быть, постоянный и огромный стресс.

Я уже не могу назвать для себя прямой эфир стрессовой ситуацией, потому что по сути всю карьеру так или иначе с ним соприкасался. На радио, на MTV в «Бодром утре», на других каналах. Много лет работаю на «Европе плюс» в прямом эфире — это для меня привычная история. Мне это нравится, потому что есть какой-то драйв, когда ты понимаешь, что работаешь здесь и сейчас, нет возможности сделать дубль. И подсознательно подходишь к этому с большей ответственностью. Прямой эфир очень тонизирует!

Мне как ведущему концертов и разных мероприятий даже нравятся какие-то накладки, которые могут возникнуть в процессе. То, что вызывает ужас у организаторов, для меня скорее топливо, которое можно использовать, чтобы оживить мероприятие. Так что я не то чтобы боюсь накладок — для меня это профессиональный интерес.

А бывают у вас чисто человеческие моменты, когда выпалишь фразу в прямом эфире, а потом всю ночь думаешь: «Ну зачем я это сказал…»

А у меня профдеформация!

Есть такая у людей, которые работают ежедневно в прямом эфире. У меня на «Европе плюс» каждый день два часа. Набегает достаточно много. Я это называю обнуление сознания: каждый раз, когда заканчивается эфир, оперативная память в мозгу очищается. Я могу сразу даже не вспомнить, какая была тема или что было интересного, — для этого придется покопаться в памяти. Бывают, конечно, какие-то неудачные шутки, о которых ты думаешь: ну да, это напрасно было. Или жестковато, обидно для кого-то могло прозвучать. Ну, случается!

Не могу не спросить про ваше отношение к КВН, особенно в контексте кончины его самого известного ведущего Александра Маслякова.

Тут уже сказали много справедливых слов про Александра Васильевича. И говорили люди, которые занимаются российским юмором. Преуменьшить роль Маслякова в российском юморе, мне кажется, невозможно. Говорю как человек, который когда-то играл в команде КВН еще до того, как стал членом жюри. Мы играли в московской лиге, это по силе максимум третья лига, были еще высшая и премьер-лига. Но мы испытывали невероятное удовольствие от всего процесса — и игр, и репетиций.

И это было тогда, кажется, едва ли не единственным социальным лифтом для ребят, которые хотели заниматься чем-то развлекательным. Если вы возьмете любого — 35-летнего и старше — ведущего, автора из юмористического сегмента на российском телевидении, то нет практически ни одного, кто не прошел школу КВН. Те, кто моложе, проходили через горнило Comedy Club, стендапа и так далее. А те, кто старше, шли через КВН — это эпоха, эра.

Судить было так же весело, как играть?

Да, я любил и смотреть КВН тоже. В ранние годы был постоянным зрителем, а потом мне выпала возможность смотреть из первого ряда — очень удобно, никто не мешает, и без монтажа на телевидении.

Я видел всю игру, а не только то, что в эфир попадает.

А вживую игра сильно отличалась от телеверсии?

На самом деле то, что попадало в игру, уже проходило предварительную редактуру, поэтому из телеверсии вырезали в основном паузы длинные или что-то подобное. Я вот не вспомню, чтобы была какая-то шутка, которую вырезали из телеверсии. Единственное, что из шуток вырезали, — пикировки между Гусманом и Масляковым, которые иногда были просто очень смешные. У обоих самоироничность, отличное чувство юмора, они любили подколоть друг друга. Вот на это смотреть было отдельное удовольствие, недоступное телезрителям.

Почему же их вырезали?

Думаю, чтобы не отвлекать непосредственно от игры, потому что эти подколы не всегда к ней имели отношение.

А есть ли кавээновская шутка, которую вы помните до сих пор?

Очень сложно выбрать. Это как когда просят рассказать любимый анекдот, а ты вспоминаешь что-то очень глупое. Как раз то, что вы спрашивали: потом я спустя сутки буду думать — эх, надо было другое рассказать! Мне нравились в большей степени команды с абсурдным стилем типа «Уральских пельменей», «Сборной Пятигорска». У последней была сценка, когда папа наряжает елку вместе с сыном. Там было много шуток, в том числе: «Папа, а ты меня не бросишь?» — «Папа не бросил пить, папа не бросил курить, папа не бросит тебя!»

Судя по вопросам, которые вам задают в различных интервью, вы официальный глашатай поколения MTV. Не останемся в стороне и расспросим вас о нем: куда это поколение ушло с исчезновением телеканала?

Сложно говорить за целое поколение, тем более что это люди достаточно разного возраста. Там диапазон лет в 10-15, и пристрастия у них совершенно разные. Мне кажется, эти люди все равно до сих пор либо смотрят телевизор, либо телевизионный продукт в интернете. И вот интернет-площадки — мне кажется, YouTube по-прежнему остается лидером по просмотрам и прослушиваниям какого-нибудь контента. А остальные площадки опциональны. Многие из моих знакомых и ровесников подписаны на разные стриминги.

В этом смысле, думаю, поколение MTV мало чем отличается от других поколений.

Кто из современных артистов сейчас ротировался бы на MTV чаще остальных?

MTV был объединяющей силой, но нужно сделать оговорку: в самом конце 90-х и начале нулевых, когда MTV появился в России, интернет уже был, но по большому счету не было ни YouTube, ни других возможностей посмотреть клипы в нормальном качестве. Не было альтернатив у телевизора.

Какая музыка играла бы на MTV сегодня? Думаю, та же, что сейчас в топах всех стримингов. MTV как канал всегда был остроактуальным, но при этом там были программы, которые показывали очень разную музыку — от тяжелого металла до клубной танцевальной музыки и хип-хопа. Можно было найти передачу практически на любой вкус. И на протяжении всего дня при этом крутились еще и самые хитовые клипы.

А MTV занималось продвижением российских артистов?

Смотря что вы имеете в виду. Артисты, которые попадали в ротацию MTV, становились, конечно, как минимум известными, как максимум — очень модными и востребованными.

Но по блату туда, вероятно, не попадали?

Насколько я знаю, за деньги в эфир MTV клипы не ставились. Ходили слухи про разные каналы и радиостанции, но тут я сам ни от кого денег не принимал и никому не заносил, поэтому точно вам сказать не могу, но, думаю, если бы на MTV можно было попасть за деньги, то это уже где-нибудь всплыло бы. Это ведь такая штука — взяв деньги единожды у кого-то одного, ты полностью рубишь свою репутацию. А для MTV репутация была крайне важна.

Стриминговые сервисы пришли на смену радиостанциям и музыкальным каналам и изменили путь музыканта к славе. Но стал ли он проще?

Мне кажется, путь, безусловно, стал проще чисто технически. Молодой музыкант написал трек, он хочет быть услышанным. Раньше, чтобы этот трек услышали, ты должен был либо попасть на радио, что было достаточно проблематично в силу ограниченности количества радиостанций и их формата, либо ты загружал свою музыку в какие-то локальные сети. А сейчас — загружаешь в соцсети, в стриминги, и любой человек может получить доступ к твоей песне.

С одной стороны — это все нереально упростило.

С другой — упростило для всех подряд, не только для талантливых музыкантов. А графоманов полно не только в литературе, но и в музыке. Такого количества треков, которое ежедневно выходит в интернете, не появлялось никогда, и найти жемчужину, которая тебе понравится, иногда достаточно непросто. В этом главная сложность — не потеряться внутри гигантского количества материала.

Про Red Hot Chili Peppers вы уже сказали, а какие еще жемчужины в вашем главном плейлисте?

Я не процитирую точно, но у кого-то читал такую фразу: в разном возрасте мы можем слушать разную музыку, но любить мы всегда будем то, что слушали с 16 до 25. Вот у меня так: слушаю разную музыку и по работе, и сам по себе, но любимые песни — по сегодняшним меркам очень древние. Куча разной музыки, в большей степени рок, но и хорошая поп-музыка в плейлисте тоже есть. Сиэтлский гранж, Alice In Chains, Soundgarden. Stone Temple Pilots, Temple of the Dog. Еще и Jamiroquai и Джордж Майкл.

Ну и напоследок — пару советов. Ваше умение говорить складно и долго — как к этому прийти?

Во-первых, спасибо. Во-вторых, с озвучкой книги техника предельно проста: читать. Когда читаешь, особенно чужие умные мысли, то возникает ощущение, что эти умные мысли — твои. Если говорить в целом про работу, то это все равно вопрос начитанности. Я достаточно много в детстве читал художественной литературы, и, думаю, это наложило определенный отпечаток. Плюс у меня родители — папа-инженер и мама-филолог — говорят на очень хорошем русском языке.

Ну, а умение говорить долго — надеюсь, что это комплимент. Я вспоминаю бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, выступления которого могли продолжаться по восемь-десять часов. Не знаю, было ли это круто, но все же иногда долго — не значит хорошо. В целом здесь дело в опыте. Когда ты работаешь не по сценарию, в прямом эфире, у тебя вырабатывается определенный механизм, накачивается та мышца, которая помогает разговаривать достаточно долго. Но тут важно все же, чтобы было не только долго, но еще и интересно. Чтобы к тебе прислушивались.