Почему Эвелина Бледанс любит командовать, но не хочет материться

Одна из лучших комедийных актрис страны Эвелина Бледанс в этом году отметила 55-летний юбилей. В интервью «Мосленте» звезда «Маски-шоу», сериала «Моя прекрасная няня» и фильма «Гитлер капут!» вспомнила свою первую любовь, непростую работу на телевидении, амплуа настоящей российской секс-бомбы, съемки для PlayBoy и единственный фильм, где она оказалась без одежды, а также рассказала о своих жизненных ценностях и принципах. Ниже — монолог актрисы.

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О сыне Софии Ротару и скромности

Я — ялтинская девочка. Между прочим, единственная известная актриса родом из Ялты. В меня были многие влюблены, включая сына Софии Ротару, Руслана. Он даже предлагал выйти за него замуж. Но я всех отвергала.

Родители воспитывали меня в строгости. Контролировали каждый шаг. Если мои сверстники гуляли по ночам в прекрасной Ялте, то я не могла себе позволить такой роскоши. Сидела за книгами.

Я и сейчас осталась скромным человеком. Застенчивым. Помню, как на втором курсе ЛГИТМИКа (Ленинградский Институт театра, музыки и комедии) я поехал в Америку, а там почти на каждом шагу висели фотографии с обнаженной Наташей Негодой — вышел фильм «Маленькая Вера» с откровенной сценой главной героини. Довольно странно было видеть нашу актрису в таком виде на американских улицах. Может быть, с тех пор я побаиваюсь обнажаться в кино и в театре.

© Кадр: сериал «Маски-шоу»

О «голых» съемках и мате

99 процентов зрителей уверены, что Бледанс — этакая развратница. Ошибочное мнение! Даже когда я снималась на обложку журнала Playboy, я, в отличие от других героинь — полностью голых, была в бюстгальтере.

Единственный раз я появилась без одежды в сериале «Проклятый рай»

В купальниках, в белье — пожалуйста, а чтобы совсем в чем мама родила — не могу. Раздеваться — не хочу, ругаться матом — не хочу.

Об амплуа «секс-бомбы» и сексуальном созревании

Считаю, что в сериале «Маски-шоу», в котором я принимала участие, не нарушалась грань приличия. Да, я была «секси», но без пошлости.

К сожалению, я стала заложницей роли в «Масках». По сей день меня ассоциируют с медсестрой, которая была сексуальной мечтой миллионов мужчин в нашей стране. Режиссеры, продюсеры воспринимали меня только в одном амплуа — «секс-бомбы». Впрочем, как актриса я счастлива, что в моей жизни есть яркие образы, которые играли такую большую роль в сексуальном созревании сильной половины населения страны.

© Фото: РИА Новости

О мужских качествах и командирских задатках

В «Масках» я долго просила сыграть мужчину. И создатель проекта Георгий Делиев в конце концов согласился. Выпуск «Маски в Кабаре» — это практически мой бенефис! Я сыграла в этой серии целых шесть главных ролей — мужских и женских. Мужскую роль я играла и в одном из своих музыкальных клипов.

Мужчиной я была в прошлой жизни, так мне сказал один известный астролог

Во мне есть мужские качества. Я по природе лидер. Внучка генерала. Обожаю давать поручения, задания, все контролировать, за все отвечать. Думаю, что у меня хорошие задатки командира.

О сказках и электродах

3 октября состоялась премьера анимационного фильма «Формула воды», где я озвучиваю героиню — мощную даму Клэр, которая управляла и межгалактическим кораблем, и работала в цирке. На меня надевали электроды, чтобы у моей героини был не только мой голос, но и моя пластика. Будто я попала в фантастический мир.

Да, это сказка, а я больше всего на свете люблю сказки…

© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О внешности и улыбке

Когда у меня спрашивают: «Эвелина, как вам удается так хорошо выглядеть?», — я отвечаю: «Погружаю себя в необычную среду и молодею». Это согласно теории нейронных связей в психологии.

А вообще, я занимаюсь спортом — делаю зарядку, катаюсь на лыжах, роликах. Радуюсь жизни и улыбаюсь. И еще у меня есть дело жизни — помогать людям.

О Москве и оружии

В Москву все хотят, все едут. Только и слышно: «Москва, Москва…» Наша столица — еще и секс-символ страны. Нигде нет такой мощной энергии, как в Москве. Кто по-настоящему любит жизнь, Москву, тот здесь освоится и задержится. А тот, кто хочет использовать Москву в своих корыстных целях, долго не выдержит.

Мое наблюдение — Москва не любит корысть ни в каком виде.

Москва — живой организм, который меняется. Здесь есть неизменные места, которые я обожаю. Воробьевы горы — одно из таких мест. Я там гуляла и со старшим сыном, когда он был маленький, и гуляю с младшим. Люблю парк «Патриот», где много оружия, которым я интересуюсь, изучаю. Видимо, гены деда-генерала...